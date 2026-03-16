갯벌 없는 제주의 독특한 염전, 벌집처럼 생겼네

큰사진보기 ▲고내포구올레길 끝자락에서 만나는 고내포구 ⓒ 문운주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲항파리 항몽유적지,토성항파두리 항몽 유적지에 펼쳐진 들판 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲항몽유적토성 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲수산리올레 16코스를 걷는 길가에서 만난 매화꽃. 봄이 시작되고 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲수선화수산리로 이어지는 올레길 에서 피어난 노란 들꽃.제주의 봄 풍경이다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲수산리 시비시비가 세워진 애월 수산리 마을 밭담길 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲소금빌레현무암 바위 위에 남아 있는 구엄리 소금빌레 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲고내리 해안구엄리 해안 절벽 바위 위에서 낚시를 하는 사람. 파도가 드나드는 험한 바위지형이라 아찔한 장면이다. ⓒ 문운주 관련사진보기

제주 올레 16코스는 중산간 숲길과 항몽 유적, 그리고 애월 해안 풍경이 이어지는 길이다. 광령1리 마을에서 시작해 고내포구까지 이어지는 이 길에는 제주 농촌의 일상과 역사, 그리고 바다 풍경이 함께 담겨 있다.가로수 나무 위에는 까마귀 떼가 모여 앉아 "까악, 까악" 울어댄다. 요즘에는 쉽게 보기 어려운 풍경이다. 그 소리를 듣고 있으니 어린 시절 고향의 논과 밭 사이에서 들리던 까마귀 울음이 문득 떠올랐다.올레길 걷기 둘째날이다. 5일 아침 호끌락 북카페에서 길을 시작했다. 마을 정자와 향림사를 차례로 지나니 길은 자연스레 마을 외곽으로 이어진다. 애월 해안길과는 다른 내륙 마을길이다. 밭담과 오솔길을 따라 걷다 보니 어느새 청화마을에 이른다.갑자기 눈앞에서 송아지만한 고라니 두 마리가 펄쩍 뛰며 길을 가로질러 달아난다. 놀라움과 함께 야생의 숨결을 바로 곁에서 마주한 경이로움이 앞선다. 농작물을 지키는 농부들에게는 달갑지 않은 손님일지 모르지만, 자연 속에서 살아가는 생명의 한 장면을 만난 순간이다.길은 이어져 고성숲길로 들어선다. 빽빽한 소나무들이 하늘을 가리고 길 위에는 솔잎이 두툼하게 쌓여 있다. 발걸음을 옮길 때마다 사각사각 소리가 난다. 흙길 위에 내려앉은 솔향과 숲 사이로 스며드는 바람이 상쾌하다.숲을 빠져나오자 눈앞이 갑자기 탁 트인다. 넓은 초원처럼 펼쳐진 들판, 푸른 청보리가 물결치기도 하는 이곳이 바로 항파두리 항몽 유적지다. 이곳은 고려 말기 삼별초가 몽골에 맞서 마지막까지 항쟁했던 역사 현장이다.1271년 삼별초는 강화도에서 제주로 근거지를 옮기며 이곳 항파두리에 성을 쌓고 항몽 항쟁을 이어갔다. 그러나 1273년 고려와 몽골 연합군의 공격으로 삼별초는 결국 이곳에서 최후를 맞는다.지금의 항파두리는 토성의 흔적과 유적지가 남아 있는 평온한 들판이지만, 그 속에는 치열했던 역사의 시간이 스며 있다.토성은 자연지형을 최대한 이용하여 언덕과 하천을 따라 축성하였다. 외성의 둘레가 약 3.8km,높이는 3m이다. 토성부의 판축기법은 흙을 쌓고 다지는 과정의 반복을 통하여 토성체로서의 강도를 얻는 판축공법(지정공법)을 사용하였다고 한다.항몽 유적지를 지나 중산간서로 예원교차로를 건너면 애월읍 수산리 마을이다. 길가와 밭머리에는 유채와 수선화, 매화가 봄의 시작을 알린다. 정리된 마을길과 밭담이 이어지며 제주 농촌 마을의 모습이 잘 남아 있다.이 마을에서 눈에 띄는 것은 밭담 사이에 세워진 시비들이다. 현무암 돌담 옆에 시가 새겨진 비석이 놓여 있어 마을 전체가 작은 시화공원처럼 보인다. 돌담과 시가 어우러진 풍경이 독특하다. 길은 수산봉 오름을 지나 구엄리로 이어진다.수산봉은 오름의 모습이 아름답고 어질다고 하여 예부터 영봉이라 불렸다. 제주에 가뭄이 들면 이곳에서 기우제를 지냈다고 전해진다. 목재 계단과 목재 데크, 산책로가 잘 정비되어 있어 어렵지 않게 오를 수 있다. 길가에는 매화가 피어 있고, 멀구슬나무에는 열매가 달려 있어 계절의 풍경을 더해 준다.구엄리 해안에 이르니 소금빌레가 눈에 들어온다. 검은 현무암 바위 위에 네모난 홈들이 이어져 있다. 옛 제주 사람들이 소금을 만들던 자리다. '빌레'는 제주말로 넓게 펼쳐진 바위를 뜻한다. 이곳에서는 바닷물을 바위 위 홈에 끌어들여 햇볕과 바람으로 증발시켜 소금을 만들었다. 갯벌이 없는 제주의 독특한 염전 방식이다.소금빌레를 지나면 길은 해안을 따라 이어진다. 절벽 위로 조성된 단애산책로에서는 파도가 현무암 바위에 부딪히는 모습을 가까이서 볼 수 있다. 중간에는 다락쉼터가 있어 잠시 쉬어 갈 수 있다.쉼터를 지나 조금 더 걸으면 고내포구가 나타난다. 잔잔한 포구에는 어선들이 정박해 있고 마을 풍경이 이어진다.광령1리에서 시작한 올레 16코스의 길은 숲과 마을, 역사 유적과 해안 풍경을 지나 이곳 고내포구에서 마무리된다. 중산간의 조용한 마을길에서 시작해 바다 포구에 이르기까지, 이 길은 제주의 자연과 삶, 그리고 역사가 함께 이어지는 길이었다.