"평간호사로 남아 정시 퇴근할게요" 간호사들의 변심

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과거 병원 조직에서 간호사의 최고 목표는 '수간호사'나 '간호팀장' 같은 관리자가 되는 것이었다. 승진은 곧 능력의 증명이었고, 선배들의 길을 따르는 것이 당연한 관례였다. 하지만 최근 병원 복도에는 새로운 기류가 흐른다. 승진의 기회가 와도 손사래를 치고, 책임이 따르는 보직보다는 자신의 삶을 지킬 수 있는 자리를 선호하는 이들이 늘고 있다.요즘 젊은 간호사들에게 '관리자'라는 자리는 매력적인 왕관이 아니라 기피해야 할 '독이 든 성배'다. 관리자가 되는 순간, 환자 간호라는 본연의 업무 외에 복잡한 행정 업무, 인력 관리, 부서 간 갈등 중재라는 거대한 짐을 짊어져야 하기 때문이다."승진하면 월급은 조금 오르지만, 내 개인 시간은 완전히 사라져요. 주말에도 병원 연락을 받아야 하고, 사고가 터지면 모든 책임을 져야 하죠. 저는 차라리 평간호사로 남아서 제때 퇴근하고 싶습니다."한 중소병원 7년 차 간호사의 말처럼, 이제 간호사들에게 가장 중요한 가치는 '조직 내 성공'이 아니라 '나의 시간(워라밸)'으로 옮겨갔다.변화는 여기서 끝이 아니다. 과거 '꿀보직'이라 불리며 선망의 대상이었던 외래 진료실이나 신장 투석 센터마저 거부하는 간호사들이 늘고 있다. 겉보기에는 교대 근무가 없고 정해진 시간에 끝나는 것처럼 보이지만, 실상을 들여다보면 또 다른 노동의 굴레가 있기 때문이다.외래 간호사는 진료 스케줄 관리와 의사 업무 보조, 쏟아지는 행정 잡무로 인해 감정 노동의 강도가 극에 달한다. 신장센터 역시 고도로 숙련된 기술과 긴장감을 요구하며, 환자와의 긴 밀착 시간 때문에 개인의 감정 소모가 크다. 워라밸을 최우선으로 생각하는 세대에게, 육체적으로 조금 편해 보여도 정신적 스트레스가 과도하거나 정서적 소진(Burn-out)이 뻔히 보이는 자리는 더 이상 매력적인 대안이 아니다.이러한 현상을 두고 기성세대 관리자들은 "사명감이 부족하다"거나 "이기적이다"라고 비판하기도 한다. 하지만 이를 단순히 세대 갈등으로 치부하기에는 우리 의료계의 현실이 너무나 척박하다. 헌신과 희생만을 강요해 온 병원 시스템 안에서, 간호사들은 '나를 지켜야 환자도 지킬 수 있다'는 생존 전략을 터득한 것이다.이제 간호사들은 묻는다. 관리자라는 이름의 무거운 책임에 걸맞은 합리적인 보상이 있는지, 개인의 삶을 희생하지 않고도 조직을 이끌 수 있는 시스템이 마련되어 있는지 말이다. 그 답이 제시되지 않는 한, 병원 내 '관리자 구인난'은 계속될 수밖에 없다.세상은 변했다. 모든 간호사가 수간호사를 꿈꾸던 시대는 저물었다. 지금의 간호사들은 병원 밖의 나를 잃지 않으면서 병원 안의 나에게 충실하기를 원한다. 승진을 거부하고 워라밸을 선택하는 이들의 목소리를 '나약함'으로 볼 것이 아니라, 의료 현장의 불합리한 노동 구조를 개선하라는 '경고'로 받아들여야 한다.병원 조직은 이제 사명감이라는 허울 좋은 말 대신, 간호사 개개인의 삶을 존중하는 구체적인 대안을 내놓아야 한다. 조직을 위해 나를 지우는 시대가 가고, 나를 지키며 함께 걷는 시대가 오고 있다.