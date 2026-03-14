"세종교육의 다음 10년" 민주진보교육감 단일화 본격화

큰사진보기 ▲추진위원은 세종시에 주소를 둔 만 16세 이상 시민이면 누구나 참여할 수 있다. 참여 연령 기준은 2010년 12월 31일 이전 출생자로, 교사·공무원·청소년 등도 참여가 가능하다. ⓒ 2026 세종 민주진보교육감 단일화 추진위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲왼쪽부터 유우석, 임전수 예비후보 사진 자료=예비후보 캠프 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲유우석 예비후보 홍보물 ⓒ 유우석 예비후보 캠프 관련사진보기

큰사진보기 ▲임전수 예비후보 홍보물 ⓒ 임전수 예비후보 캠프 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 세종 민주진보교육감 후보 단일화 절차가 본격화됐다.유우석·임전수 두 예비후보가 경선에 참여한 가운데 단일 후보 선출을 위한 정책 경쟁이 이어지면서 단일화 레이스에도 관심이 높아지고 있다.'2026 세종 민주진보교육감 단일화 추진위원회'는 세종교육의 다음 10년을 시민의 힘으로 설계하기 위해 오는 24일까지 추진위원을 공개 모집한다고 밝혔다. 추진위는 최근 지역 곳곳에 현수막을 게시하는 등 시민 참여 확대를 위한 홍보 활동을 펼치고 있다.공개 모집하는 추진위원은 세종시에 주소를 둔 만 16세 이상 시민이면 누구나 참여할 수 있다. 참여 연령 기준은 2010년 12월 31일 이전 출생자로, 교사·공무원·청소년 등도 참여가 가능하다.이번 추진위원 모집은 세종 민주진보교육감 후보 단일화를 위한 시민 참여형 경선 과정의 첫 단계다. 추진위원회는 시민들이 직접 참여하는 방식으로 단일 후보를 선출해 민주적 정당성을 확보한다는 계획이다.추진위원회가 제시한 후보 선정 기준은 ▲교육개혁 의지 ▲민주성·공공성·혁신성 ▲교육공동체 권리 보장 등이다. 특히 입시 중심 교육을 넘어 기초학력 보장과 보편적 교육 강화, 민주적인 학교 환경 조성 등 세종교육의 공공성을 강화할 수 있는 리더십을 갖춘 인물을 단일 후보로 선정한다는 방침이다.경선 일정도 함께 공개됐다. 일정은 ▲3월 11~24일 추진위원 모집 ▲3월 23~28일 후보자 1대1 대담 ▲3월 28~29일 여론조사 ▲3월 29~30일 추진위원 온라인 투표 순으로 진행된다. 최종 단일 후보는 3월 31일 발표되며 결과는 여론조사 50%와 추진위원 온라인 투표 50%를 합산해 결정된다.추진위원 참여 신청은 오는 24일 오후 6시까지 포스터의 QR코드나 구글 신청서를 통해 가능하며, 참여비는 본인 명의로 5000원을 납부해야 한다. 단, 청소년은 참여비가 면제된다. 추진위원회는 참여비가 특정 후보를 위한 선거운동이나 정치자금으로 사용되지 않는다고 밝혔다.현재 경쟁을 벌이고 있는 유우석·임전수 두 예비후보는 최근 여러 여론조사에서 박빙의 경쟁 구도를 보이며 세종교육의 향후 방향을 둘러싼 치열한 정책 경쟁을 이어가고 있다.임전수 예비후보는 "세종교육은 이미 많은 것을 이뤄냈지만 전환기 교육은 성과를 지키는 것만으로는 충분하지 않다"며 "세종교육이 지속적으로 성장하고 진보교육의 가치가 공교육의 표준으로 자리 잡기 위해서는 이번 선거에서 민주진보 후보가 반드시 승리해야 한다"고 강조했다. 이어 "세종교육 다음 10년을 준비하며 아이 한 명 한 명의 존엄과 성장, 교사의 회복, 시민과 함께 만드는 공교육의 전환을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.유우석 예비후보는 "지금 세종교육은 빛나는 미래와 발전의 중요한 갈림길에 서 있다"며 "지난 10여 년 함께 만들어 온 세종교육의 가치를 누구보다 잘 알고 있으며, 그 뜻을 이어받아 더 크게 키울 준비가 되어있다"고 자신했다. 이어 "세종교육의 미래를 위해 이번 추진위원 모집에 청소년을 비롯한 세종시민 모두의 적극적인 참여와 성원을 바란다"고 밝혔다.한편 추진위는 지난 2월 26일 기자회견을 통해 공식 출범했다. 추진위는 2023년 10월부터 풀뿌리 교육자치 실현을 목표로 활동해 온 '세종교육연대'를 모태로 구성됐으며 세종지역 24개 시민사회단체가 참여하고 있다. 교육·시민사회·학부모·노동·종교·여성·장애인·마을교육 등 다양한 분야 단체들이 함께하고 있으며 단일화 과정의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 공동대표단·집행위원단·자문위원회 체계를 갖추고 있다.