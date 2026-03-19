강제 출국 시도, 합의서 요구까지...고흥에서 무슨 일 벌어지고 있나

'계절노동자 제도'는 한국 농어번기의 고질적 인력난을 해결하기 위해 도입된 단기 외국인 고용 제도입니다. 하지만 실제 운영 과정에서 브로커의 불법 개입과 부당이득 행위가 기승을 부리고, 계절노동자들이 인권침해와 임금체불 등으로 고통받는 등 논란이 이어지고 있습니다. <계절노동자 제도, 무엇이 문제인가>기획은 계절노동자 제도의 문제점을 열 편에 걸쳐 심도 있게 다루면서, 실질적인 변화를 이끌어내고자 합니다.

큰사진보기 ▲합의서 서명을 요구하는 브로커의 모습 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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"본 합의 이전의 근로조건, 임금 지급 및 근무와 관련된 사항에 대하여 추가적인 분쟁, 민원 또는 신고를 제기하지 않을 것에 동의합니다."

"A를 믿고 그가 무사하기를 기도해 달라."

큰사진보기 ▲계절노동자 단체 채팅방에서 본국 지자체의 고용센터장은 브로커를 옹호했다. ⓒ 익명 제보 관련사진보기

"사장님은 일한 만큼 돈을 다 준다고 했어요. 그런데 매일 10시간을 일하면 2시간은 B 몫이에요."

"저는 하루 11시간을 일했는데, 하루에 8만 원만 받았어요. 나머지는 B가 가져갔어요"

"몇 명이 모일 수 있나요? 12일 오전 9시 30분이면 좋겠습니다. 모임 장소를 확보할 수 있나요?"

"다음 주에 피해자들을 만나러 가겠다."

"다음 기관 또는 단체에 대하여 동일한 사안으로 문제를 제기하지 않을 것에 동의합니다."

큰사진보기 ▲합의서 내용 중 일부추가적인 분쟁, 민원 또는 신고를 제기하지 않을 것에 동의한다고 하고 있다. ⓒ 익명제보 관련사진보기

"합의하지 않으면 피해 배상을 요구하겠다. 너희 때문에 마을의 앞길이 막혔다."

큰사진보기 ▲브로커 A가 나깔란시로부터 받았다고 주장하는 임명장. 주한필리핀대사관 해외이주노동자부사무실은 해당 문서가 위법하다고 밝혔다. ⓒ 제보 관련사진보기