모임통장까지 있는 이웃과 차린 밥상, 군침 넘어갑니다

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"그냥 둬. 여기 멀리서 봐봐. 알프스 못지않게 예쁘잖아. "

'씨앗이 맺히고 땅에 떨어지면 나중엔 감당할 수 없는 풀밭이 되지 않을까...'

큰사진보기 ▲누루뜰 진입로를 가득 메운 냉이꽃 ⓒ 이정미 관련사진보기

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"배추전 해서 점심 같이 먹을까?"

큰사진보기 ▲농막에서의 점심식사언니네 텃밭표 알배추전과 느루뜰표 시금치전이 더해진 농막에서의 점심 식사, 펠렛난로에서 구운 군고구마. 이웃과 함께 하니 더욱 맛있고 행복하다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"어머나 언니, 배추전 해서 간단히 먹자더니 푸짐하게 차렸네요. 정말 맛있겠어요!"

"고구마 먹으러 오세요."

"감자는 씨눈을 기준으로 잘라서 하루 이틀 정도 말린 후 심어야 해요. 안 그러면 재를 뿌려도 되고요. 그대로 심으면 땅속에서 썩어서 싹이 나지 않을 수 있어요."

큰사진보기 ▲감자심기와 봄맞이 청소씨감자를 자르고 말려서 감자를 심었다. 겨울 동안 묵은 먼지를 닦고 창문과 창틀도 깨끗하게 청소하였다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"느루뜰 고마워. 이번 주말도 덕분에 충만했어. 다음 주까지 잘 있어."