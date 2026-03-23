놀면서 연결되는 동네 친구들: ㅁㅁㅁ를 만드는 사람들

'맨땅에 초로록'은 인간과 비인간이 평화롭게 공존하는 지구를 꿈꾸는 사람들이 모여 만든 단체입니다. '맨땅에 초로록'은 비정기적으로 녹색가치를 실현하는 다양한 행사와 캠페인을 기획하고 있습니다. 네이버 블로그 : https://m.blog.naver.com/chorororok

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