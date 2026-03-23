놀면서 연결되는 동네 친구들: ㅁㅁㅁ를 만드는 사람들

* 본 기사는 맨땅에 초로록에서 발행하는 공익 커뮤니티 인터뷰 시리즈의 일환으로 마포친구들 ㅁㅁㅁ 인터뷰 2부입니다. (1부 인터뷰 읽기
)
마포친구들 ㅁㅁㅁ
(이하 ㅁㅁㅁ라고 쓰고, 므므므라 읽는다)는 '동네 친구 모임'을 지향하는 단체다. 이들은 놀고 먹기만 하는 것이 아니라 동네 친구들이 서로 연결될 수 있는 다양한 프로그램을 기획하고 진행한다.
행사와 프로그램을 통해 ㅁㅁㅁ가 얻을 수 있는 경제적 이득은 거의 없다. 행사에서 음식을 판매하고 일부 남는 수익이 있지만 행사를 위해 쏟아부은 시간과 돈을 감안하면 용돈벌이조차 되지 못하는 게 현실이다.
각자도생이라는 시대의 흐름에 맞지 않게, '연결'을 꿈꾸는 이 유별난 친구 모임은 대체 어디에서부터 어떻게 시작된 걸까? 어떤 사람들이 이 수지 타산이 안 맞는 우정을 선택하는 것일까? 지난 인터뷰에 이어 ㅁㅁ지기로 활동하는 뮁, 석류, 미어캣과의 대화를 통해 ㅁㅁ지기들이 어떤 사람들인지 더 자세히 들어보았다.
- 자기소개 먼저 부탁드립니다.
뮁
2005년부터 마포 성미산마을*에 살고 있고, 음악, 환경보호 활동을 이어나가고 있습니다.
석류
장애인활동지원사로 일하고 있습니다. 제가 지원하는 발달장애인분과 함께 성미산마을, 그중에서도 특히 <발달장애청년허브 사부작 사회적협동조합(이하 사부작)> 사람들과 자주 어울리며 지역살이를 하고 있어요.
미어캣
동네에서 친구들과 희희낙락하고 싶은 미어캣입니다. 싱어송 라이터이자 활동가이자 훌라인이기도 합니다.
치리
ㅁㅁㅁ에서 친구를 만들고 노는 게 즐거운 생활체육인 치리입니다.
* 성미산마을 : 서울시 마포구 내에 성미산을 중심으로 연결된 크고 작은 70여 개의 커뮤니티 네트워크를 일컬어 '성미산마을'이라고 한다.
-ㅁㅁㅁ는 만나면 대체 어떤 이야기를 하나요?
치리
서로 근황, 동네 돌아가는 소식을 나눠요. 누구네 집이 생각보다 안 팔린다더라, 이런 이야기요.
미어캣
어디서 바자회를 한다더라, 우리도 나갈까? 누가 최근에 아프다던데, 괜찮대? 이런 동네 친구들 안부 얘기도 하고요.
석류
ㅁㅁ지기가 운영하고 있는 오픈카톡방이 있는데, 여기에서는 일상 대화보다는 각종 정보나 동네 소식을 공유해요. ㅁㅁ지기끼리 만날 때는 스몰톡을 많이 하죠. 지역살이에 대한 이야기, 삶에 대한 이야기 같은 것들이요.
- 오픈카톡방을 포함해서 ㅁㅁㅁ 내에서 말하는 대화가 더 안전하다거나, 편안하다고 느껴지는 부분이 있을까요?
석류
정치 성향이나 가치관이 크게 튀는 사람이 별로 없는 것 같아요. 애초에 관심사나 가치관이 맞는 친구들이 자기 친구들을 조금씩 포섭하는 방식으로 모임이 커왔다 보니 자연스레 색이 맞춰진 것에 가깝달까요. 마포라는 지역 기반 자체가 상당히 예술인, 활동가 이런 사람들이 많이 있고, 지역 내 작은 공동체도 많은 지역이기도 하고요. 비슷한 성향의 사람들이 모이다 보니, 그런 데에서 편안함을 느끼는 것 같아요.
- 다른 친구 모임과 비교했을 때, ㅁㅁㅁ의 차별점이 있을까요?
뮁
마냥 재미있게 노는 거 말고, 같이 놀면서도 다른 사람들을 신경쓰거나, 환경을 생각하거나 이럴 수 있는 거? 굳이 서로 얘기하지 않아도 이런 감수성이 베이스로 깔려 있는 모임이라는 점이 ㅁㅁㅁ의 매력인 것 같아요.
- 마포라는 지역성이 ㅁㅁㅁ에 큰 영향을 미치는 것 같아요. 각자에게 마포는 어떤 지역인가요?
석류
저는 2020년 이후에 마포에 왔어요. 이미 마포가 뜬 다음이죠. 그래서 제게는 마포라는 지역 자체가 의미가 있다기보다는 마포에서 만난 사람들이 더 중요한 것 같아요. 마포에 크고 작은 다양한 단체, 협동조합, 공동체가 있어서 좋긴 하지만 이런 공동체들은 다른 지역에도 있어요. 다른 지역에서 관계가 쌓였다면 저는 그 지역을 좋아하게 됐을 거예요. 마포 자체가 제게 특별했다기보다는, 마포의 사람들, 마포의 여러 공간들에서 다양한 관계를 형성했기 때문에 저한테 마포가 특별해진 것 같아요.
미어캣
저는 2008년 상경해서 제일 먼저 마포로 왔어요. 저는 홍대 라이브클럽 가는 걸 되게 좋아했거든요. 돌이켜보면 이런 라이브클럽 같은 것들이 마포의 어떤 문화적인 부분에 영향을 미친 게 아닌가하는 생각이 들어요. 2008년 홍대는 진짜 장난 아니었거든요. 고스, 로리타, 펑크족 이런 사람들이 거리에 돌아다니고, 밤 늦게 술 취한 사람들부터 인근 학교, 주민, 노인까지 정말 다양한 사람들이 다 섞여 있었죠. 사람들이 이상한 복장을 하고 돌아다녀도 서로 별 관심이 없어요. 예를 들어 왕십리에서 고스 로리타룩 입고 돌아다닌다면 모든 사람들이 주목하겠지만 홍대에서는 뭐 '아 고스, 로리타 입었네' 하고 지나가겠죠. 홍대가 일종의 문화의 용광로 같았던 시절이 있었죠. 이런 '다름'을 개의치 않아하는 개방적인 문화가 지금의 마포에 영향을 미친 것 같아요. 새로운 문화에 대한 개방성이 있기 때문에 성미산 학교 같은 것들이 생길 수 있었을 것 같아요. 진보적인 가치를 지향하는 여성들이 마포를 선호하는 것도 이런 개방적인 문화에서 파생된 게 아닌가 생각해요.
- 언젠가 ㅁㅁㅁ에서 '마포'가 떨어질 수 있을까요?
석류
이미 ㅁㅁㅁ 안에는 마포에 살지 않는 사람들도 있고, 따로 지역 제한을 두고 있지 않아요. 마포에 살고 있는 친구들이 많아서 보통 마포에서 모이게 되고, 그러다 보니 다른 지역에 사는 사람들이 모임에 자주 참여하기 어려울 수 있지만, 그렇다고 '마포 사람 아니면 안돼' 이건 아니에요.
- ㅁㅁㅁ에서 기억에 남는 활동이 있을까요?
미어캣
서울청년유니온이랑 함께한 <문 앞에 두고 갈게> 활동이 좋았어요. 코로나19로 지역에 있는 예술인들을 지원하는 활동이었는데, 청년유니온은 자금 여력이 있었고, ㅁㅁㅁ는 사람이 있으니까 두가지를 결합한 거죠. 예술인들이 특히 경제적으로 힘들던 시기니까 ㅁㅁㅁ가 직접 간편식과 편지를 전달하는 사업이었어요. 체육대회를 하든, 다른 행사를 하든 보통 우리끼리 재미있고 끝나거든요. <문 앞에 두고갈게>는 피드백이 확실해서 좋았어요. 물건 받은 사람들이 감동을 받아서 저희한테 편지를 써준다거나, 감사 문자를 주셨거든요. ㅁㅁㅁ가 그냥 놀기만 하는 게 아니라, 사람들에게 힘을 줄 수 있는 공동체 역할을 한다고 생각하거든요. 같은 지역에 살면서도 저희가 몰랐던, 고립되어가던 사람들과 연결되고, 힘을 주고 이런 게 공동체의 역할이 아닐까 하는 생각이 들었어요.
석류
저는 비건 무스비 만드는 게 재미있었는데, 사실 … 저는 돈 버는게 재미있었어요. 지난 번 비건 무스비를 판매했을 때 한 40만 원정도 수익을 올렸어요. 그 돈으로 ㅁㅁㅁ 이름으로 공간을 빌려준 마포희망나눔에 후원하고, 이태원 참사 추모일 무렵이어서 관련 단체에도 후원하고, 남는 돈으로 여행도 갔어요. 돈이라는 게, 즐겁게 활동하기 위한 중요한 원동력이기도 하다고 생각하거든요. 맛있는 걸 만들어서 사람들이 기쁘게 지갑을 열어주고, 그 돈을 또 저희가 활동하는 데 쓰고, 이게 그 자체로 선순환인 것 같아서 좋았어요. 물론 돈을 벌어서 노는 데 쓰니까 그것도 재미 있었고요.
- ㅁㅁㅁ는 여성 비중이 많은 것으로 알고 있는데 아예 남성들이 오지 않는걸까요? 아니면 왔다가 떠나간 걸까요?
치리
사실 각자의 친구들의 성비가 어떤지를 생각해봐야 할 것 같아요. 처음 ㅁㅁㅁ가 생겼을 때 여성 비율이 높았고, 우리에게는 여성 친구들이 많았던 것이죠. ㅁㅁㅁ는 친구가 친구를 소개하는 점조직이다 보니 그렇게 여성이 많이 모이게 된 게 아닐까요?
미어캣
사실 이런 분야에 남성이 없기는 한 것 같아요. 저는 환경단체에서 일하는데 30명 중에 남성활동가는 한 7명정도예요.
석류
<사부작> 활동가도 전부 여성이에요. 활동지원사 성비도 여성 쪽으로 편중되어 있고 이래저래 만나는 시민사회단체에도 여성 활동가가 훨씬 많아요. 미어캣 말처럼 시민사회 활동이나 돌봄 활동에 여성의 참여가 훨씬 활발한 것 같아요. 반면 남성은 자본주의에 포섭된 경우가 많죠. 다른 거라곤 성별 뿐인데, 구조적으로 자본주의적인 일자리에서 남성이 자리를 보전하기 쉽잖아요. 이미 자본주의 체제에서 너무 잘 살고 있는데 굳이 반자본주의적인 이런 시민단체 활동 같은 거에 남자들이 별로 참여할 동기가 없을 수 있지 않을까 싶기도 해요.
뮁
제가 지금 속해 있는 곳이 ㅁㅁㅁ외에는 시셰퍼드코리아라는 해양환경단체, 넓적한 물살이라는 창작 집단, 되살림 가게 등이 있는데요. 되살림 가게, 넓적한 물살이 모두 여성으로 구성되어 있어요. 시셰퍼드코리아도 한 열댓명 중 3명 정도가 남성 활동가일 거예요.
- 앞으로 ㅁㅁㅁ에서 하고 싶은 활동이 있나요?
치리
ㅁㅁㅁ로 브랜딩하기? 사실 구체적으로 생각한 건 없어요. ㅁㅁㅁ가 몇 년째 새로운 멤버가 들어오면 버티지 못하고 나가는 상황이 반복되고 있거든요. 사람을 꼬시기 위해서는 브랜딩이 필요하겠더라구요. 좀 힙해 보이고, 누구나 여기 들어오고 싶게 하고 싶다는 욕심이랄까?
석류
<사부작> 사람들이랑 친해질 수 있는 활동을 해보고 싶어요. 지금은 ㅁㅁㅁ에 함께하고 있는 발달장애인이 없어요. 제가 활동지원하는 장애인활동지원서비스 이용자이자 제 친구이기도 한 혜정씨랑 ㅁㅁ지기 모임에 같이 간 적이 있어요. 제가 활동지원하는 시간에 마침 ㅁㅁ지기 모임이 잡혀서요. ㅁㅁ지기 모임은 동네 청년 모임이고, 혜정에게도 동네 친구가 생기면 좋으니까 제안해봤는데 흔쾌히 응해줘서 같이 갔죠. 몇번 만나고 친밀감이 생겼는지 그 뒤로 막 밤에 ㅁㅁ지기 친구들한테 전화해달라고 해요. 전화 하면 '맥주 먹으러 가자, 커피 먹으러 가자' 이런 얘기 하거든요. ㅁㅁ지기들을 다 기억하고, 많이 찾아요. 이런 식의 관계가 형성되는 게 저는 되게 중요하다고 생각해요. 무슨무슨 복지서비스나 사업 같은 인위적인 활동도 어느 정도 필요하지만, 그런 것보다는 발달장애인이 자연스럽게 또래 친구들과 어울릴 수 있는 자리가 많아지길 바라요. ㅁㅁㅁ는 동네 친구 모임이니까 ㅁㅁㅁ활동과 연계해 볼 수 있을 것 같아요. 활동지원사 대다수가 중장년층이라, 청년 발달장애인들이 활동지원사를 통해 또래친구들을 만나는 경우가 흔치는 않을 거예요. 이런 경험을 좀 더 많은 분들과 나누고 싶어요.
뮁
제10회 성미산축제 열기요! 지금까지 7회 개최했고, 10회까지는 3회 정도 남았어요.성미산 청년축제는 2019년에 처음 시작된 축제인데요. 처음에는 성미산 마을에서 청년 사업으로 시작됐고, 조금씩 'ㅁㅁㅁ'랑 결합해서 진행했어요. 지난해에는 축제를 열지 못했지만 ㅁㅁㅁ차원에서 역대 축제를 회고하는 자리를 마련했어요. 힘든 점도 있지만 저한테는 애착이 큰 행사이고, 10회차를 채우고 싶은 꿈이 있어요.