미, 이란 하르그섬 공습... 트럼프 "석유 인프라는 파괴 안 해"

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미국이 이란의 대표적인 원유 수출 터미널이 있는 하르그섬을 공습했다.도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시각) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "조금 전, 전 내 지시에 따라 미군 중부사령부는 중동 역사상 가장 강력한 폭격 중 하나를 감행해 이란의 핵심 거점인 하르그섬의 모든 군사 목표물을 완전히 파괴했다"라고 밝혔다.이어 "우리의 무기는 세계 역사상 가장 강력하고 정교하지만, 나는 도덕적인 이유로 이 섬의 석유 인프라는 파괴하지 않기로 했다"라고 덧붙였다. 또한 "그러나 이란이나 다른 누구라도 호르무즈 해협을 통한 선박의 자유롭고 안전한 통과를 방해한다면 이 결정을 재고할 것"이라며 이란의 석유 인프라를 공격할 수도 있다고 경고했다.그러면서 "이란은 결코 핵무기를 보유하지 못할 것이고 미국, 중동, 또는 전 세계를 위협할 능력도 없을 것"이라며 "이란의 군대와 이 테러 정권에 연루된 모든 이들은 무기를 내려놓고 그들 국가에 남아 있는 것을 지키는 게 현명할 것"이라고 강조했다.AP통신은 "하르그섬을 비롯해 페르시아만에 있는 작은 섬들은 이란의 대형 유전들과 연결되어 모든 원유 수출량이 통과하는 핵심 항구"라며 "이란의 경제와 안보에 매우 중요한 의미가 있다"라고 설명했다.미국이 하르그섬을 공격한 것은 이란이 호르무즈 해협 봉쇄를 풀도록 하기 위한 군사적 압박으로 풀이된다.트럼프 대통령은 이날 기자들에게 "호르무즈 해협을 통과하는 유조선에 대한 미 해군의 호위가 곧 이뤄질 것"이라고 말했다. 또한 이란과의 전쟁이 얼마나 더 계속될 것이냐는 질문에 "그건 말할 수 없다. 필요한 만큼 계속될 것"이라고 답했다.하지만 마크 키밋 전 미 육군 준장은 CNN방송에 "미국이 하르그섬을 공격한 것은 이 전쟁의 판돈을 상당히 높였다는 것"이라며 "단순히 정권을 무너뜨리는 것을 넘어 이란의 경제적 생명줄을 차단하려는 것"이라고 평가했다. 이어 "만약 이란이 보복에 나서 중동의 다른 석유 인프라를 파괴한다면 국제유가는 통제불능 상태에 빠질 것"이라고 지적했다.앞서 JP모건도 "(하그르 섬에 대한) 직접 공격은 이란의 원유 수출 대부분을 즉시 중단시켜 강력한 보복 조치를 촉발할 가능성이 높다"라고 전망한 바 있다.실제로 이란군은 미국의 하르그섬 공격 직후 "우리의 석유 및 에너지 인프라가 타격받을 경우 중동 지역에서 미국과 협력하는 석유 기업들이 소유한 에너지 인프라를 공격하겠다"라고 반격을 예고했다.