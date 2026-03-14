고향사랑기부금으로… 철새 보며 배우는 자연 수업

큰사진보기 ▲참가자들이 천수만 A지구 들판에서 망원경으로 철새를 관찰하고 있다 ⓒ 최미향 관련사진보기

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"저기 보여요!"

큰사진보기 ▲서산시 징수과 김종길 과장이 고향사랑기부금으로 운영되는 천수만 생태학교 프로그램을 설명하고 있다. ⓒ 최미향 관련사진보기

"천수만에는 흑두루미, 큰기러기, 독수리 같은 철새들이 찾아옵니다."

"저기 있어요!"

"아는 만큼 보인다는 말이 맞네요."

큰사진보기 ▲‘천수만 천연기념물 생태학교’ 참가 어린이들이 천수만 들판에서 철새 먹이 나눔 체험을 하고 있다. ⓒ 최미향 관련사진보기

"진짜 새들이 먹어요?"

"아까 봤던 새 기억나?"

"오늘 재밌었지?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천투데이와 충남도청에도 실립니다.

철새가 쉬어가는 서산 천수만. 이 드넓은 자연 속에서 아이들은 자연을 배우고 부모는 새로운 이야기를 알게 되는 프로그램이 있다. 바로 고향사랑기부금으로 운영되는 생태교육 프로그램이다.고향사랑기부금은 자신이 살지 않는 다른 지역에 기부를 하면 그 기부금이 지역 주민과 지역 환경을 위해 사용되는 제도다. 단순한 기부를 넘어 지역의 자연과 문화를 지키는 데 쓰이는 작은 참여이기도 하다.충남 서산에서는 이 기부금이 천수만의 철새와 자연을 배우는 생태교육 프로그램으로 이어지고 있다. 이번에 진행된 천수만 생태학교는 고향사랑기부금을 활용해 마련된 첫 교육 프로그램이라는 점에서도 의미가 있다. 자연이 교과서가 되고 들판이 교실이 되는 수업이다.망원경을 들여다보던 아이가 갑자기 목소리를 높였다. 아이가 가리킨 방향으로 부모들도 고개를 돌렸다. 논과 습지 사이에서 철새들이 천천히 움직이고 있었다.충남 서산 천수만. 지난 7일 세계적인 철새도래지로 알려진 이곳에서 아이들과 부모가 함께 참여하는 생태교육 프로그램이 열렸다. 장소는 서산버드랜드와 천수만 A지구 일대다.프로그램은 버드랜드 전시관 세미나실에서 시작됐다. 부모와 아이들이 나란히 앉자 강사가 천수만 철새 이야기를 풀어냈다.화면에 철새 사진이 나타나자 아이들의 눈이 커졌다. 특히 흑두루미 이야기가 나오자 관심이 집중됐다. 흑두루미는 멸종위기 야생생물 II급으로 보호받는 철새다. 세계적으로 약 1만 마리 정도만 남은 것으로 알려져 있으며 천수만에서는 북상 시기인 2~3월에 수천 마리가 관찰된다.강의 중 흥미로운 설명도 이어졌다. 예전에는 '천연기념물 제228호'처럼 번호로 문화재를 구분했지만 2021년 문화재 지정번호 제도가 폐지되면서 지금은 번호 대신 이름 중심으로 부르고 있다는 것이다. 부모들 사이에서도 처음 알았다는 반응이 나왔다.강의가 끝나자 참가자들은 버스를 타고 천수만 탐조 지점으로 이동했다. 넓은 들판과 습지가 펼쳐진 곳에 망원경이 세워졌다.아이들이 먼저 반응했다. 망원경 너머로 철새들이 논 위를 천천히 움직이고 있었다. 부모들은 아이 옆에서 망원경을 맞춰주고 강사는 새의 특징을 설명했다. 처음에는 그냥 새 떼처럼 보이던 풍경이 이제는 조금 다르게 보였다. 한 참가자가 웃으며 말했다.천수만은 흑두루미뿐 아니라 큰기러기, 독수리, 말똥가리, 알락꼬리마도요, 장다리물떼새 등 수많은 철새가 찾아오는 곳이다. 넓은 논과 갯벌, 습지가 어우러진 자연환경 덕분에 해마다 다양한 철새들이 이곳을 찾는다.이어 철새 먹이 나눔 체험도 진행됐다. 아이들은 장갑을 끼고 볍씨를 담은 삽을 들었다. 강사의 안내에 따라 볍씨를 조금씩 뿌리자 아이들이 들판을 바라보며 기다린다.아이들의 질문에 어른들도 웃었다. 아이들에게는 자연을 직접 만나는 순간이다.버드랜드로 돌아온 뒤에는 흑두루미 그림이 그려진 머그컵을 꾸미는 체험도 이어졌다. 아이들은 "오늘 봤던 새"라며 자신이 만든 컵을 들어 보였다.이 생태교육 프로그램은 3월 말까지 매주 토요일 오전 10시부터 두 시간 동안 진행되며, 상반기에 5회 운영된다. 이후 하반기에도 5회가 추가로 운영될 예정이다. 회차마다 약 20명씩 가족 단위로 참여한다.다음 교육에서는 황새를 주제로 한 생태 이야기와 탐조 활동도 예정돼 있어 참가자들이 천수만의 다양한 철새를 배우는 시간이 될 것으로 보인다.교육을 마치고 버드랜드를 나오면 정문 입구에 '크라운파머스'라는 브런치 카페가 있다. 버드랜드를 찾은 가족들이 자연스럽게 들르는 곳이다. 너른 잔디밭에는 작은 조형물과 산책길이 조성돼 있어 잠시 걸으며 쉬어가기 좋다. 정자와 사슴 조형물 주변에서는 아이들이 뛰어다니고, 부모들은 벤치에 앉아 잠시 숨을 고른다. 아이들은 여전히 버드랜드에서 본 철새 이야기를 이어간다.아이들이 하늘을 올려다본다. 푸른 하늘 위로 검은 점처럼 보이는 새들이 원을 그리며 날고 있다. 멀리서 보면 마치 검은 연처럼 보이는 독수리다. 카페 안으로 들어가면 파스타와 서산쌀 떡볶이, 케이크 같은 메뉴로 허기를 달랠 수 있다.부모의 질문에 아이들이 고개를 끄덕인다.철새를 보고 자연을 배우며 보낸 하루. 천수만의 넓은 하늘 아래에서의 시간은 일상적인 나들이 이상의 기억으로 남는다. 철새가 쉬어가는 천수만의 하늘처럼, 아이들의 기억 속에도 오늘의 풍경이 오래 머물 것 같다.