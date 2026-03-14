왜 우리는 교장을 '관리자'라고 부를까

큰사진보기 ▲관리자이 글의 주제를 기반으로 ChatGPT에 의해 생성된 이미지 ⓒ ChatGPT(김리나) 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 저는 한국민주시민교육노동조합 조합원입니다.

학교에서 교장과 교감을 '관리자'라고 부르는 일을 우리는 너무나 자연스럽게 받아들인다. 회의 시간에도, 공문에도, 교사들끼리의 대화에서도 이 표현은 아무런 문제의식 없이 흘러나온다. 그런데 나는 이 단어를 마주할 때마다 무언가 맞지 않는 옷을 입은 것처럼 불편하고, 이 단어가 품고 있는 전제가 학교의 본질과 어딘가 어긋나 있다고 느낀다.'관리자(administrator)'라는 말은 원래 기업·군대·관료조직처럼 효율과 통제를 우선하는 세계에서 등장한 표현이다. 그곳에서는 누군가를 관리하고 통제하는 것이 업무의 핵심일 수 있다. 그러나 학교는 그런 곳이 아니다. 학교는 인간의 성장을 돕고, 사유와 질문의 힘을 기르는 공간이며, 민주주의가 살아 숨 쉬어야 하는 공동체다. 그런 학교에 '관리'라는 말이 너무 깊숙이 들어와 있다는 사실은, 시스템사고의 언어로 말하면 이미 구조가 잘못 설계되었다는 신호다.​시스템사고는 '사건이 아닌 그렇게 될 수밖에 없는 구조를 보라'고 말한다. 그리고 그 구조는 늘 눈에 보이지 않는 곳에서 작동한다. 나는 '관리자'라는 단어가 바로 그 숨은 구조의 단초라고 느낀다. 언어는 단순한 명칭이 아니라 관계를 만드는 힘이다.교장을 관리자라고 부르는 순간, 교사와 관리자 사이에는 보이지 않는 선이 그어진다. 그 선은 '관리하는 사람'과 '관리 받는 사람'이라는 역할을 자연스럽게 만들어 내고, 이 역할은 다시 학교를 하나의 피라미드 조직처럼 굳혀 간다. ​이렇게 만들어진 관계는 반복을 통해 학교의 구조(문화)가 되고, 그 구조는 교사들의 행동을 바꾼다. 질문보다 순응을 택하게 만들고, 자율적 실천 대신 지시를 기다리게 하고, 아이들의 배움보다 결재와 행정이 더 우선되는 기묘한 풍경을 만들어낸다.결국 언어 → 관계 → 구조 → 행동이라는 순환이 강력하게 작동하며, 한 번 자리 잡은 시스템은 스스로를 강화하는 피드백루프를 형성한다. '관리자'라는 말 하나가 전체 문화를 바꿔버릴 수 있다는 것이 바로 시스템 관점이다.​ 겉으로는 사소한 명칭처럼 보이지만, 그 안에는 조직의 권력 구조와 행동 규범을 규정하는 보이지 않는 설계도가 숨어 있다.흥미롭게도 민주주의 교육을 강조하는 교육 담론에서는 교장을 단순한 administrator나 manager로 보기보다 instructional leader, learning leader, school leader와 같이 학습을 중심으로 한 리더십 개념으로 설명하는 경우가 많다. 이 호칭들에는 '학교의 중심은 학습이며, 리더의 역할은 이를 지원하는 것이다'라는 명확한 교육철학이 담겨 있다. 언어가 역할을 규정하고, 역할이 다시 구조를 형성한다는 사실을 그들은 오래전부터 인식해 온 것이다. 이름이 바뀌면 관계가 바뀌고, 관계가 바뀌면 문화가 달라진다는 것을 알고 있기 때문이다.​그런데 한국에서는 왜 이런 변화가 쉽게 일어나지 않을까. 이유는 단순하면서도 깊다. 우리는 오랫동안 관료적 질서 속에서 학교를 운영해 왔고, 위계 구조에 익숙하며, 문제제기하는 문화를 불편해하는 분위기 속에 살고 있다. 교사 스스로를 '전문가'가 아닌 '관리 대상'으로 축소해 버리는 구조적 요인도 있다. 이런 토양에서는 '관리자'라는 말이 너무나 쉽게, 아무 저항 없이 뿌리를 내린다. 말은 작지만 그 뒤에 숨어 있는 구조는 거대하다.​나는 학교가 관리되어야 하는 조직이라는 생각에 동의할 수 없다. 학교는 기업이 아니고, 교사는 직원이 아니다. 교사는 이끌어내고 연구하고 질문하는 전문가다. 교장은 그 전문가들이 학생의 성장을 중심에 놓고 협력하도록 돕는 교육적 리더여야 한다.시스템사고는 변화를 위해서는 '지렛대(leverage point)'를 찾아야 한다고 말한다. 나는 '관리자'라는 호칭을 바꾸는 일이 바로 그 지렛대라고 생각한다. 언어가 바뀌면 관계가 바뀌고, 관계가 바뀌면 구조가 달라지며, 구조가 달라지면 학교의 문화가 달라진다. 이는 구성원 전체의 정신모델을 바꾸는 것을 의미한다. 비로소 교육의 본질에 초점을 맞출 수 있는 환경이 되는 것이다.​결국 이 글은 단지 단어 하나를 문제 삼는 글이 아니라 학교를 어떤 공간으로 바라볼 것인가, 그리고 우리는 교육의 본질을 어디에 둘 것인가에 대한 질문이다. 학교를 통제와 관리의 장소로 볼 것인가, 아니면 성장과 성찰의 공동체로 볼 것인가. 이 선택의 갈림길에서 언어는 결코 작은 문제가 아니다. 언어는 시스템을 움직이는 숨은 힘이기 때문이다.​나는 학교가 교육의 전당이길 바란다. 아이들의 배움이 중심이 되고, 교사의 사유와 전문성이 존중받으며, 리더십이 권위가 아니라 책임이 되는 학교. 그 변화를 향한 첫걸음은 어쩌면 아주 작은 질문 - '왜 우리는 교장을 관리자라고 부를까?' - 에서 시작될지 모른다. 나는 지금 그 질문을 조용히, 그러나 단단한 마음으로 던져 본다. 학교는 관리되는 공간이 아니다. 학교는 살아 있는 공동체이며, 우리의 언어가 그것을 다시 깨워낼 수 있다.