미국, 이란 전쟁 6일 동안 17조 원 넘게 썼다

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미국이 이란과의 전쟁에서 사용한 비용이 6일 동안 113억 달러(17조 원)에 달한 것으로 밝혀졌다.10일(현지시간) 미 의회에서 열린 비공개 브리핑에서 미 국방부 관계자들은 의회에 이란과의 전쟁 비용이 6일 동안 약 113억 달러를 넘어선 것으로 추정된다고 보고했다.<뉴욕타임스>(NYT)는 사안에 정통한 관계자 세 명의 발언을 인용해 해당 비용은 주로 군수품 소모에 국한된 비용으로 첫 공습 전에 증강한 군사 장비나 인력에 소용된 비용 등 이란 전쟁과 관련된 다수의 항목은 제외되었다고 밝혔다. 이에 의회는 미 국방부가 비용 전체를 산정하면 총비용은 상당히 늘어날 것으로 전망하고 있다고 매체는 전했다.미 국방부는 전쟁 첫 이틀 동안에만 약 56억 달러(8.4조 원)에 달하는 군수품을 소모했다고 보고했다. NYT는 "이는 예상한 것보다 훨씬 큰 액수이자 빠른 탄약 소모율"이라며 "전략국제문제연구소(CSIS)는 작전 초기 100시간 동안의 비용을 37억 달러, 즉 일일 평균 8억 9140만 달러(1.34조 원)로 추산했었다"고 설명했다.NYT에 따르면 첫 공습 파상공세에는 한 발당 약 57만 8000달러(8.7억 원)에서 83만 6000달러(12.6억 원)에 달하는 AGM-154 활강 폭탄 등이 사용되었다. 미 해군은 약 20년 전 이 폭탄 3천발을 구매했다.이후 미군은 합동직격탄(JDAM)과 같이 훨씬 저렴한 폭탄으로 전환하겠다고 밝힌 바 있다. JDAM의 가장 작은 탄두 비용은 약 1000달러(150만 원)이며, 유도 키트는 약 3만 8000달러(5700만 원) 수준이다.이러한 천문학적인 전쟁 비용에 미국 민주당은 반발하고 나섰다. 미국 민주당은 이란과의 전쟁 비용이 트럼프 행정부가 작년 12월 31일부로 종료한 오바마케어 보조금(ACA) 예산을 넘어설 수준이라고 비판했다.2200만 명이 넘는 미국인이 혜택을 누렸던 오바마케어 보조금은 1년에 약 300억 달러의 예산이 소요됐는데 이란 전쟁 비용이 고작 6일 동안 최소 113억 달러에 달하면서 이란 전쟁이 한 달 넘게만 지속되어도 수천만 자국민의 의료 복지를 위한 일년치 비용을 초과한다는 지적이다.NYT는 "일부 공화당 의원들 또한 군사 자금 증액에 난색을 보이고 있다"며 "이란과의 전쟁이 끝이 보이지 않는 전쟁이 될 것을 우려해 막대한 비용이 드는 추가 경정 예산안 승인에 의문을 제기하고 있다"고 덧붙였다.