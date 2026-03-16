전혀 다른 속도, 호주에서 당황한 순간들

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"여기 왜 이렇게 느려요?"

큰사진보기 ▲생각보다 오래 걸리는 인터넷 설치. ⓒ glenncarstenspeters on Unsplash 관련사진보기

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호주에서 살다 보면 한국 사람들이 공통으로 하는 말이 하나 있다.처음에는 농담처럼 들리지만, 막상 생활을 시작하면 그 말이 자연스럽게 입 밖으로 나온다. 은행 계좌를 만들 때, 인터넷을 신청할 때, 택배를 기다릴 때 같은 경험을 하게 되기 때문이다.한국에서 익숙했던 속도와 효율이 여기서는 전혀 당연한 일이 아니다. 그래서 교민들 사이에서는 이런 말도 종종 나온다. 한국에서 하루면 끝나는 일이 호주에서는 며칠, 때로는 몇 주가 걸리기도 한다는 것이다.물론 모든 것이 느린 것은 아니다. 하지만 생활 속 몇몇 장면에서는 확실히 한국과 다른 리듬이 느껴진다.한국에서는 인터넷을 신청하면 보통 다음 날 기사 방문이 잡힌다. 설치도 30분이면 끝나는 경우가 많다. 하지만 호주에서는 조금 다르다. 설치 날짜를 잡고 기사 방문을 기다리는 과정이 생각보다 길어질 수 있다.대부분 가정용 인터넷은 국가망인 NBN(National Broadband Network)을 통해 연결된다. 이 과정에서 기술 점검이나 장비 연결 절차가 필요해 일정이 지연되는 경우도 있다. 그래서 교민들 사이에서는 이사 계획을 세울 때 인터넷 신청을 미리 해두라는 이야기가 자주 나온다.한국의 행정 서비스는 세계적으로도 빠른 편이다. 온라인 신청만으로도 많은 일이 바로 처리된다. 하지만 호주에서는 행정 절차가 조금 더 여유로운 편이다. 서류 검토나 승인 과정이 길어지면서 처리 기간이 몇 주 걸리는 일도 드물지 않다. 처음에는 답답하게 느껴지지만 오래 살다 보면 이것이 이 나라의 업무 리듬이라는 사실을 자연스럽게 알게 된다.한국에서 택배는 거의 생활 인프라에 가깝다. 밤에 주문하면 다음 날 물건을 받는 일도 흔하다. 주문 다음 날, 심지어 새벽에도 물건을 받아볼 수 있다. 반면 호주에서는 배송이 며칠 이상 걸리는 경우가 많다. 지역에 따라 일주일 정도 걸리는 일도 있다. 처음에는 불편하게 느껴지지만 시간이 지나면 기다리는 것 자체가 자연스러운 일이 된다.한국에서는 몸이 아프면 병원에 바로 가는 경우가 많다. 하지만 호주에서는 일반적으로 먼저 예약을 잡고 방문하는 방식이 보편적이다. 그래서 처음 온 사람들은 진료를 받기까지 시간이 필요하다는 점에 조금 놀라기도 한다.한국의 도시는 밤에도 활기차다. 늦은 시간까지 식당과 카페가 운영된다. 반면 호주에서는 저녁 시간이 조금 다르다. 많은 식당이 비교적 이른 시간에 주방 운영을 마무리한다. 늦은 시간 외식을 계획했다면 미리 영업 시간을 확인하는 것이 좋다.한국에서는 편의점과 카페가 새벽까지 불을 밝히고 있는 모습이 익숙하다. 하지만 호주에서는 밤이 되면 거리가 비교적 조용해진다. 대부분의 상점들도 저녁 6시가 되면 문을 닫는 경우가 많다. 처음에는 낯설지만 시간이 지나면 오히려 그 차분한 분위기를 좋아하게 되는 사람들도 있다.한국은 속도와 효율이 뛰어난 사회다. 서비스, 배송, 행정까지 많은 분야에서 빠른 처리가 이루어진다. 반면 호주는 전반적으로 조금 더 여유로운 생활 리듬을 가지고 있다. 처음에는 답답하게 느껴질 수 있지만 시간이 지나면 그 속도에 맞춰 살아가는 법을 배우게 된다.한국과 호주의 차이는 단순히 서비스 속도의 문제가 아니다. 어쩌면 그것은 사회가 움직이는 방식의 차이에 가깝다. 한국이 빠른 속도로 움직이는 사회라면, 호주는 조금 더 여유로운 리듬으로 돌아가는 사회에 가깝다.어느 쪽이 더 좋다고 단정하기는 어렵다. 다만 두 나라의 생활 방식이 다르다는 사실만은 분명하다.사실 별 뜻은 없을지 모르지만, 왠지 모르게 고개가 끄덕여진다. '8'번 더 움직이고, '2'번 더 확인해야 마음이 놓이는, 빨리빨리에 익숙하고 예상치 못한 상황에도 당황하지 않으려 애쓰는 태도. 조금은 조심스럽고, 때로는 너무 철저해 보여도 그 안엔 따뜻한 배려와 성실함이 숨어 있다. 빨리 서둘러야 마음이 놓이고, 미리 챙겨야 비로소 진짜 여유가 생긴다는 믿음. 어쩌면 그래서 한국 사회는 그렇게 빠르게 움직였는지도 모른다.