전쟁사 책인데 여성과 동물, 환경까지 본다고?

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동물은 전쟁에서 잊힌 희생자다. 용감한 전사로 묘사되는 동물도 사실 선택의 여지가 없다. 집중 폭격을 받은 모든 도시에서 동물원은 파괴되며, 동물은 공습으로 학살되거나, 1992년 사라예보 동물원에서처럼 굶어죽기도 한다. 가축은 군대를 먹이기 위한 산업 자원이거나 적군이 약탈할 자원이다. 가축과 야생동물은 총격과 포격의 희생자가 되며, 지뢰를 밟거나 해상기뢰를 건드려 폭발시키기도 한다.