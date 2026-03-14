"서명해 준 적 없다"… '1000명 시민선대위' 명단 논란

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청24시뉴스에도 실립니다.

오는 제9회 전국동시지방선거 계룡시장 선거를 앞두고 A 예비후보가 발표한 '1000명 시민선대위' 명단을 둘러싸고 허위 지지선언 논란이 불거지면서 선거판이 술렁이고 있다.충청남도선거관리위원회(충남선관위)는 12일 "지난 2월 23일 계룡시에서 실시되는 제9회 전국동시지방선거와 관련해 A 예비후보가 지지선언에 동의하지 않은 사람의 이름이 포함된 명단을 보도자료로 배포했다는 의혹이 제기돼 현재 사실관계를 조사하고 있다"고 밝혔다.문제가 된 것은 A 예비후보 측이 공개한 '시민과 함께하는 1000명 시민선대위' 명단이다. 이 명단에는 정치적 중립을 지켜야 하는 이·통장, 주민자치위원, 계룡시체육회 직원, 사회단체 등 지역 공공 역할을 맡은 인물들이 포함된 것으로 알려지면서 논란이 커지고 있다.더욱이 일부 시민들은 지지 의사를 밝힌 적이 없음에도 이름이 명단에 포함됐다고 주장하며 파장이 확대되는 분위기다. 충청24시뉴스와 통화한 시민 B씨는 "선관위 조사 과정에서 분명히 밝혔다"며 " A 예비후보 지지선언에 서명을 해 준 적이 없다"고 말했다. 또 다른 시민 C씨 역시 "그분을 알지도 못하는데 이런 불미스러운 일로 선관위 직원과 통화를 하게 됐다"며 "지지선언을 한 사실이 없다고 분명히 말했다"고 강한 불쾌감을 드러냈다.이 같은 의혹이 사실로 확인될 경우 공직선거법 위반 가능성도 제기되고 있다. 공직선거법 제250조(허위사실 공표죄)는"당선을 목적으로 연설·신문·선전문서 등으로 후보자 또는 후보자가 되고자 하는 사람에게 유리하도록 허위 사실을 공표하거나 공표하게 한 경우 5년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다"고 규정하고 있다.이와 관련해 A 예비후보는 "1000명 지지선언에 대해서 사전에 본부장이 선관위 질의를 거쳐 보도자료를 작성 배포했다"며 "현재 선관위 조사 중에 있다"라고 말했다.충남선관위와 계룡시선관위 관계자는 충청24시뉴스와의 통화에서 "A 예비후보의 1000명 시민선대위 지지선언 관련 사안을 인지하고 있으며 현재 조사 중"이라며 "조사가 진행 중인 사안이라 구체적인 내용은 밝힐 수 없다"고 말했다.지역 정치권에서는 이번 사안이 계룡시장 선거 구도에 적지 않은 영향을 미칠 수 있다는 분석도 나온다. 특히 지지선언 명단이 선거 홍보에 활용된 만큼 명단의 진위 여부와 작성 과정에 따라 선거판의 파장이 커질 가능성도 제기된다.지역 정치권 관계자는 "지지선언 명단은 선거에서 상징성이 큰 정치 행위"라며 "실제 동의 여부가 확인되지 않은 이름이 포함됐다면 상당한 논란이 될 수 있다"고 말했다.