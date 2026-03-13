김병내 광주 남구청장, 예비후보 등록·선거운동 돌입

큰사진보기 ▲김병내 광주광역시 남구청장이 13일 6·3 지방선거 출마를 위해 광주 남구청장 예비후보 등록을 하고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

김병내 광주광역시 남구청장이 13일 6·3 지방선거 출마를 위해 광주 남구청장 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거운동에 돌입했다.김병내 예비후보는 등록 직후 "다시 한번 남구의 미래를 위해 뛰겠다"며 "지난 시간, 주민 여러분과의 약속을 숙명처럼 여기며 쉼 없이 달려온 결과, 7년 연속 공약 이행 최우수 등급이라는 검증된 성과를 거둘 수 있었다"고 밝혔다.이어 "광주·전남 통합이라는 거대한 시대적 전환점을 맞이하고 있다"며 "이 변화의 파도 속에서 남구는 단순한 자치구를 넘어, 통합 시대의 광역 교통 요충지이자 남부권 경제 거점으로 도약해야 한다"고 강조했다.또한 "이미 추진 중인 사업들을 성공적으로 완성하고, 통합의 시대의 중심도시로서 역할을 할 수 있는 사업들을 추진해, 남구를 통합의 변두리가 아닌 통합의 중심으로 당당한 심장부로 만들겠다"며 "중요한 시기에는 길을 아는 '일 잘하는 구청장'이 꼭 필요하다"고 말했다.그러면서 "남구의 미래를 위해, 중단 없는 남구의 큰 발전을 위해 일 잘하는 김병내가 더 큰 책임감으로 다시 한번 힘차게 걸음을 내딛겠다"며 "더 낮은 자세로 21만 남구민의 행복한 삶과 남구의 위대한 미래를 반드시 지켜내겠다"고 밝혔다.한편 김병내 남구청장 예비후보는 오는 16일 오전 10시 30분 광주시의회에서 남구청장 출마 기자회견을 가질 예정이다.