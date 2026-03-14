"어떻게 양념해야 맛있어요?" 봄을 알리는 나물들 맛있게 먹기

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큰사진보기 ▲시장 좌판에 넘쳐나는 봄나물재래시장에 봄을 알리는 나물이 지천이다 ⓒ 권혜영 관련사진보기

큰사진보기 ▲손 글씨로 쓴 가격표손 글씨로 쓴 투박한 가격표도 재래시장의 매력이다. ⓒ 권혜영 관련사진보기

큰사진보기 ▲싱싱한 봄나물날은 추워도 시장은 봄내음이 가득하다. ⓒ 권혜영 관련사진보기

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"어떻게 양념해야 맛있어요?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

늦게 온 꽃샘추위가 물러갈 기미가 보이지 않는다. 아직 차가운 공기가 뺨을 스친다. 아파트 담장의 노란 산수유 꽃망울은 여태 터질 신호가 없다. 봄은 어디쯤 왔을까?경동시장으로 나갔다. 경동시장은 흔히 한약재를 파는 시장으로 알려졌지만 채소, 과일, 수산물 등 모두 살 수 있다. 역시 봄은 재래시장에 제일 먼저 와 있었다.좌판에 깔린 수북한 나물들. 부지깽이, 취나물, 자연산 쑥, 냉이, 방풍나물 등등. 세발나물에 머위까지. 일일이 이름을 나열하기도 숨차다. 아직 가시지 않은 추위에 장사꾼 입성은 두툼하지만 봄 향기가 시장을 가득 채운다. 손 글씨로 투박하게 적은 가격표도 서민의 정취가 느껴져 따스하다.시장으로 들어서는 발걸음이 여유롭다. 아이들 키울 때는 집 근처 마트에서 필요한 반찬거리를 구매하곤 했다. 왜 마트에 나오는 채소들은 아는 것만 보이는지, 항상 급하고 여유가 없는 마음이 눈을 가렸다. 생소한 것을 사고 맛을 낼 엄두조차 내지 않았다. 항상 익숙하고 손질 편한 것 위주로 먹거리를 사던 시절이었다.하지만 재래시장 근처로 이사를 오자, 그제야 나물들이 눈에 띄었다. 이름 모를 나물들의 종류가 이렇게 많다는 사실에 깜짝 놀랐다. 어떻게 먹는 건지도 궁금해졌다.이태 전부터 하나씩 사서 맛보기 시작했는데 살 때 꼭 물어보고 샀다.유튜브나 블로그보다 주인장이나 시장에서 만난 초면인 손님들의 레시피가 더 믿음직스러운 건 정이 묻어나서일까?예상치 못했던 쑥도 눈에 띈다. 3월 중순인데 벌써 쑥이 나오다니…. 반갑다. 어렸을 때 언니들 따라 들판에서 쑥을 캐다가 주머니칼을 잊어버려 할머니께 혼날까 봐 울었던 기억도 났다. 하우스에서 쑥도 재배하는 걸까? 아니면 따뜻한 남쪽에는 벌써 봄이 온 것일까? 봄 향기 가득한 쑥을 보니 쑥버무리도 해 먹고 싶다.저녁 밥상에 무얼 올릴까. 주부들은 풍성한 재료에 보는 것만으로도 행복해진다.머위는 쓴맛이 나는 나물이다. 데친 후 된장으로 간을 하여 나물 반찬으로 먹거나 데쳐서 쌈으로 싸 먹기도 한다. 어렸을 때는 쓴맛 때문에 고개를 절레절레 저었는데, 나이가 들고 보니 그 씁쓰레한 맛도 좋다.된장과 고추장을 섞어 양념하는 방풍나물도 맛있겠다.냉이는 된장찌개에 넣거나 냉이 양념장을 만들어 살짝 구운 생김에 싸 먹어도 맛있겠다.하지만 오늘 저녁은 취나물이다. 살짝 데쳐서 된장과 고추장을 넣어 조물조물 무쳐야겠다. 봄이 식탁에 먼저 오르도록.