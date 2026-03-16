'버터런' 하려고 이틀 동안 26km 뛰었습니다, 그 결과는요

며칠 전 <오마이뉴스> 편집기자님께 뜻밖의 문자를 받았다. 지난번 마라톤 풀코스 도전 기사(관련 기사 : 러닝 11개월 차, 다소 무모했던 대구마라톤 풀코스 완주기
https://omn.kr/2h6ld)를 흥미롭게 보셨다며, 요즘 러너들 사이에서 화제가 되고 있는 '버터런'을 한번 해보고 기사를 써볼 생각이 있느냐는 제안이었다. 메시지를 읽는 순간 기쁜 미소와 함께 괜히 어깨가 으쓱해졌다. 마치 내가 <오마이뉴스> 시민기자단 러닝 대표라도 된 기분이랄까.
'버터런'을 하고, 기사도 써본다니… 너무 재미있겠다.'
버터런은 해외에서 시작된 러닝 챌린지다. 생크림을 비닐팩이나 병에 넣고 달리면, 달리는 동안 생크림이 계속 흔들리면서 지방이 뭉치고, 버터 형태가 된다는 발상에서 출발한 실험이다. 러닝도 하고, 버터도 만들고. 엉뚱하지만, 묘하게 도전해 보고 싶어지는 1석 2조 챌린지였다.
나는 이왕 달리는 김에 요즘 온라인에서 화제라는 '봄동 비빔밥'도 함께 만들어보기로 했다. 밥 대신 달걀을 넣은 '봄동 비빔달걀'도 같이 시도해 본 것이다.
지금 제 가방 안에서 버터가 만들어지고 있습니다
생크림을 비닐팩에 2중으로 넣고, 봄동을 잘 씻어 고추장 한 큰술, 참기름, 깨와 함께 역시 2중으로 비닐팩에 잘 넣었다. 평소엔 최대한 가방 없이 간편하게 달리는 걸 선호하지만 이 날 만큼은 조금 비장하게 가방을 챙겼다. 가방 속에서 철렁철렁 흔들리는 생크림과 봄동을 생각하니 괜히 웃음이 났다. 싱글벙글 웃으며 달렸다.
'지금 내 가방 안에서 버터가 만들어지고 있다.'
달리면서 만나는 러너들에게 괜히 '제 가방 안 버터가 만들어지고 있어요' 라고 써 붙이고 싶다 생각하며 신나게 달렸다. 시작부터 마침까지 기분 좋은 러닝이었다. 풀코스를 겁도 없이 도전하고, 시민들의 응원에 힘입어 힘든 줄도 몰랐을 때처럼 두 발이 저절로 움직이는 기분이었다.
그리고 신기하게도 가방의 흔들림이 크게 거슬리지 않았다. 오히려 "지금 뭔가 만들어지고 있다"는 생각 때문에 발걸음이 더 가벼웠다. 러닝을 하다 보면 가끔 이유 없이 힘들어질 때가 있는데, 이날은 내내 기분이 좋았다.
10km를 달려 만든 버터, 과연 성공했을까
결론부터 말하면 버터도 성공, 봄동 비빔달걀도 성공이었다. 하지만 재미있는 건 버터의 상태였다. 10km를 달렸는데도 완전히 단단한 고체 버터가 되지는 않았다. 그 순간 나는 좌절했을까?
아니, 곧바로 이런 생각이 들었다.
'어? 혹시 내 러닝 자세가 좋은 건가?'
평소 달릴 때 상체가 흔들리지 않게 달리는 것을 목표로 하는데 매번 달리면서 내 자세를 매번 확인하기는 쉽지 않은 것이 러닝이다. 그런데 이렇게 달려보니 버터가 생각보다 덜 고체화가 된 버터를 보면서 '내 상체 흔들림이 그만큼 안정적이라는 반증이 아닐까?' 하는 생각을 했다.
러닝 자세를 점검해 보는 방법으로 버터런이 꽤나 도움이 되겠다는 생각도 들었다. 뜻밖의 일석이조 실험이랄까. 친구들에게 이 이야기를 했더니, 평소 '총총총총' 달리는 내게 "그럼 생크림을 종아리에 달고 달려보라"는 제안을 했다. 그렇다. 챌린지는 또 다음 챌린지를 부른다.
달리고 나서 먹는 봄동 비빔달걀의 맛
그럼 봄동 비빔달걀은 어땠을까. 솔직히 처음에는 의심했다.
"가방 안에서 흔들린다고 정말 비벼질까?"
그런데 놀랍게도 정말로 비벼져 있었다. 완벽하게 섞인 건 아니었지만 충분히 뿌듯할 만큼이었다. 고추장을 한 큰술 넣어두었는데 생각보다 잘 어우러져 있었다.
드디어 한 입. 밥 대신 달걀이었지만 꽤 맛있었다. 아마도 내가 두 발로 달려서 만든 음식이라 더 맛있게 느껴졌으리라. 유산소 운동을 하고 난 뒤라 그런지 더 꿀맛처럼 느껴졌다.
다음 날 아침, 또 버터를 달고 나섰다
신이 난 김에 다음 날 아침에도 다시 달렸다. 어제 들고 달린 버터를 다시 가방에 매고, 이번에는 8km 추가 러닝이었다.
혹시 이번에는 버터가 더욱 제대로 만들어지지 않을까? 하지만 결과는 비슷했다. 역시 완전히 단단한 버터가 되지는 않았다. 그런데 이번에도 이상하게 기분은 더 좋아졌다.
'아, 내 자세가 정말로 괜찮은가 보다.'
러닝을 하다 보면 기록이나 거리도 중요하지만, 가끔은 이렇게 엉뚱한 이유 하나가 달릴 힘이 되기도 한다.
솔직히, 대기업 버터가 더 맛있지만요
러닝의 재미와 자세 점검을 위한 챌린지로 충분히 추천한다. 하지만 늘 그렇듯 힘을 빼고, 너무 큰 기대는 하지 말자. 솔직히 말해 대기업이 만든 버터가 훨씬 훌륭하다.
하지만 달리기의 재미를 더해 주고, 유행을 한번 즐겨 보고, 새로운 러닝 콘텐츠를 만들어 보는 경험으로는 충분히 의미가 있다.
무엇보다 이 챌린지 덕분에 나는 오전 러닝 8km, 저녁 버터런 10km, 다음 날 아침 추가버터런 8km
이틀 동안 총 26km를 매우 즐겁게 달렸다.
여러 운동들이 그러하겠지만 러닝이야 말로 현관문을 열고 나갈 '동력'이 필요하다. 기록도 중요하지만, 그냥 달리고 싶어지는 작고 소중한 이벤트와 핑계거리들 같은 것 말이다. 버터런은 그런 핑계가 되어 주는 챌린지였다. 가방 속에서 철렁거리며 흔들리는 생크림을 생각하면 웃음이 났고, 그 덕분에 발걸음도 더 가벼워졌다.
다음에는 또 어떤 것을 가방에 넣고 달리게 될까. 무언가 흔들어 볼 것이 있다면, 그걸 이유로 또 한번 달려볼 생각이다.
오늘도 어딘가를 달리고 있을 러너들에게 이 글이 달리기가 조금 더 즐거워지는 소소한 이벤트가 되기를 바라며, 모두의 생크림이 버터가 되기를 혹은 덜 되기를 응원한다.