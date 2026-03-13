박은미 "멈춘 서울-양평 고속도로, 이제 다시 움직여야"

큰사진보기 ▲서울 양평 고속도로 사업이 장기간 표류하고 있는 가운데 양평군수 출마예정이 유력시 되고 있는 박은미 더불어민주당 전략기획위원회 부위원장이 조속한 사업 재추진을 촉구하고 나섰다. ⓒ 박은미 캠프 관련사진보기

AD

서울–양평 고속도로 사업이 장기간 표류하고 있는 가운데 양평군수 출마 예정이 유력시 되고 있는 박은미 더불어민주당 전략기획위원회 부위원장이 조속한 사업 재추진을 촉구하고 나섰다.박 부위원장은 12일 자신의 SNS를 통해 "서울–양평 고속도로는 단순한 도로가 아니라 양평 경제의 구조를 바꾸는 핵심 기반시설"이라며 "멈춰선 사업을 이제 다시 시작해야 한다"고 밝혔다.서울–양평 고속도로는 총사업비 약 1조 8천억 원 규모의 대형 국책사업이다. 이 가운데 순공사비는 약 1조 5천억 원, 양평 구간 공사비만도 약 5천억 원 규모로 추정된다.당초 국토교통부 계획에 따르면 이 사업은 2025년 착공을 목표로 추진됐다. 그러나 노선 변경을 둘러싼 논란과 정치적 갈등이 이어지면서 현재까지 사업이 중단된 상태다.박 부위원장은 "국토부 계획대로라면 이미 첫 삽을 떴어야 한다"며 "양서면 증동리·청계리·국수리·도곡리 일대에는 약 400억 원 규모의 토지보상금이 지급됐을 것"이라고 말했다.이어 "이 보상금은 단순한 보상이 아니라 지역 상권과 부동산, 자영업, 건설업에 직접적인 숨통을 틔우는 자금"이라며 "공사가 예정대로 진행됐다면 매년 약 1천억 원 규모의 공사비가 집행되며 지역 경제에도 상당한 활력이 생겼을 것"이라고 강조했다.박 부위원장은 서울–양평 고속도로 사업이 양평 경제 전반에 미칠 파급효과도 언급했다. 그는 "양평고속도로는 단순한 교통 인프라가 아니라 양평 경제의 흐름을 바꾸는 기반시설"이라며 "양평 관내 IC 설치를 포함해 군민에게 실질적인 이익이 돌아가는 방향으로 조속한 착공을 이끌어내야 한다"고 주장했다.또한 민선8기 양평군이 '서울–양평 고속도로 조기 완공'을 공약으로 제시했던 점을 언급하며 사업 추진 의지를 재확인해야 한다고 말했다.박 부위원장은 "예비타당성 통과를 위해 노력했던 정동균 전 군수와 함께했던 사람으로서 해당 정책의 맥락을 누구보다 잘 이해하고 있다"며 "양평 관내 IC 설치와 조기 착공을 반드시 실현하겠다"고 밝혔다.그러면서 "멈춘 시간을 다시 움직이고 양평의 미래를 다시 열겠다"고 덧붙였다.