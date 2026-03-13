울주군수 '신규원전 유치' 제안에 시민단체 "주민투표로 막을 것"

시민단체들이 울산시민대회를 열고 정부의 신규 원전건설 계획 철회와 울주군의 신규 원전건설 반대를 촉구하고 있는 가운데 이순걸 울주군수가 지난 5일 '신규원전 유치 동의안'을 울주군의회에 제출했다. 울주군의회는 오는 16일 오전 10시 군의회 4층 본회의장에서 이 안건을 심의할 예정이다(관련 기사 : 후쿠시마 사고 15주년, 울산에서 울려 퍼진 "원전 사고 기억해야"
).
이에 신규원전반대 울산범시민대책위원회가 13일 성명을 내고 "110만 울산시민 주민투표를 해서라도 신규 건설은 반드시 막아낼 것"이라며 "이순걸 울주군수는 '신규원전 유치 제안'을 철회하고
울주군의회는 동의안을 부결하라"고 요구했다.
대책위는 그 이유로 "핵발전소 사고는 울주군만이 아니라 울산시민 모두에게 영향을 끼치기 때문에 울주군과 군의회가 단독으로 결정할 사안이 아니다"라는 점을 들었다.
대책위는 특히 울주군수가 군의회에 제출한 여론조사 결과, "울산시민들의 신규원전 건설 반대 의견이 유의미하게 높게 나타났다"는 점을 지적했다.
이와 관련 ubc울산방송이 의뢰해 리얼미터가 2월 5일부터 6일까지 울산시민 1003명을 대상으로 실시한 '신규원전 유치 찬반' 여론조사 결과에 따르면, 응답자 가운데 울산시민 54.5%가 찬성한다고 답하고, 33.7%는 반대한다고 답했으며, 11.8%는 잘 모르겠다고 답했다(울산 거주 만 18세 이상 남녀 1003명 대상, 통신사 제공 휴대전화 가상번호 활용 무선 자동응답(ARS) 방식, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%P, 응답률 7.2%).
대책위는 "울주군수는 '유치동의안 주민수용성' 부분에 여론조사 결과 울산시민 54.5%, 울주군민 65%가 신규원전 유치에 찬성해 찬성 여론이 '우세하다'고 주장하지만, 이것을 우세하다고 해석할 수 없다"고 주장했다.
특히 "동구는 찬성이 42.6%, 반대가 40.7%, 잘 모름이 16.6%며 북구도 반대가 37.7%에 잘 모름이 11.3%로 나타났다"며 "울산시민들의 여론은 울산광역시장을 비롯해 기초자치단체장, 광역/기초의회 등이 시민 안전을 위해 '더이상의 신규원전 건설에 반대한다'는 입장을 피력하면 얼마든지 뒤집어질 수 있는 여론"이라고 밝혔다.
대책위는 또한 "울주군수는 또 주민 수용성 부분에서 '서생면 주민들이 자율유치를 희망한다'는 점을 근거로 들이대고 있으나, 찬성 서명은 울주군민에 국한하지 않고 '전 국민 서명운동'을 전개한 것으로 드러났다"며 "그러면서도 울주군은 '신규원전반대 울주군대책위'가 제출한 반대 서명지와 반대 입장에 대해서는 침묵하고 있다"고 지적했다.
"2016년 규모 5.8 경주지진과 규모 5.0의 울산지진을 잊었나"
대책위는 성명에서 "울주군수는 2016년 규모 5.8 경주지진과 규모 5.0의 울산지진을 잊었는가"리며 "당시 울산시민들이 집 밖으로 대피하고 다음 날 새벽까지 여진의 공포를 떨었던 것을 자치단체장이 벌써 잊어버리고 신규원전을 유치하자는 말인가"고 물었다.
또한 "방사선비상계획구역에 울산시민 100만 명이 거주한 인구밀집지역이라는 점은 부지 적합성에 해당하지 않는다"며 "여타 다른 내용 반박 내용도 많으나 중요한 점은, 신규원전을 추가로 건설하면 그만큼 울산시민의 안전을 위협한다는 사실이다"라고 강조했다.
그러면서 "우리는 110만 울산시민의 안전을 지키고, 아이들이 살아갈 미래를 위해 신규원전 추가 건설을 반드시 막아낼 것"이라며 "특히 울주군이 신규원전을 유치한다면, 110만 울산시민 주민투표를 통해서라도 이를 무산시킬 것"이라고 천명했다.