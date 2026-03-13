이 대통령 "대전·충남 통합하면 충북은 뭣이여? 이런 생각이..."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 충북 청주오스코에서 열린 '충북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 2026.3.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"대전·충남 통합 해버리면 충북은 뭣이여? 어찌되는 겨? 이런 생각이 갑자기 들기 시작했다고 한다."

이재명 대통령이 정부의 '5극 3특' 전략, 특히 충남·대전 행정통합에 대한 충북도민의 진지한 고민을 요청했다. 여러 이유로 인해 6월 지방선거 이후로 미뤄졌지만 이재명 정부의 국토균형발전 전략대로 충남·대전 행정통합은 결국 진행될 텐데 충청권의 일부였던 충북은 어떤 선택을 할지 주체적으로 고민해 봐야 한다는 주문이었다.이 대통령은 13일 충북 청주에서 열린 타운홀미팅에서 "정부는 지금의 수도권 1극 체계를 동남권(부산·울산·경남)·호남권(광주·전남)·대경권(대구·경북)·충청권(충남·대전) 등 5극 체계로 바꿔서 수도권과 대등하게 발전할 수 있도록 만들려 한다"라면서 "(이러면) 충북에 문제가 생길 가능성이 있다"라고 짚었다.3특(전북·강원·제주)에도 속하지 않은 충북이 지금 논의되고 있는 충남·대전 행정통합에도 명확히 속하지 않음을 지적한 것. 이 대통령은 "저는 가급적이면 좀 광역으로 통합해서 지역 경쟁력을 높이는 게 좋지 않을까 생각한다"라면서 광역행정통합에 대한 관심을 당부했다.이 대통령은 "(과거와 달리) 지금은 국경이 거의 무너지고 국제 경쟁이 돼 버렸고 국제 경쟁이 도시 중심으로 이뤄지는 측면이 있다"라며 "도시의 경쟁력을 올리기 위한 광역화가 이제 시대적 추세가 돼 버려서 전 세계적으로 소위 초광역화가 이뤄지고 있다"라고 지적했다.이어 "지역 중심의 경쟁력을 강화하려면, 우리가 이제 기획하는 5극 체계로 성장 발전 전략을 취하는 것이, 지역 연합을 넘어서서 통합하는 게 바람직하지 않을까 하는 생각을 저는 하고 있다"라며 "충남·북과 대전까지 통합해서 하나의 거대한 경제권, 행정 체계를 만들어 볼 건지 여러분도 한번 고민해보셔야 할 것 같다"라고 말했다.충북이 수도권(경기권)에 인접해서 입는 피해도 있다고도 언급했다.이와 관련 이 대통령은 "최근엔 쓰레기 매립 문제로 이 동네 분들이 화가 많이 났다는 소문이 있다. 수도권에서 쓰레기가 처리 안 되니 인접한 충북·강원 지역으로 많이 가는 모양이다"라며 "송전선로도 많이 지나다닌다고 한다"라고 말했다.그러면서 "국가 발전, 국민적 소요에 대한 부담은 (지역에서) 많이 떠안는데 기회는 오히려 (수도권에) 빼앗기고 있어서 상대적 박탈감이 클 것 같다"라며 "하나씩 해결해 가야겠다"라고 덧붙였다.한편, 이 대통령은 이날 '2차 공공기관 이전 후보지로 충북 내 낙후된 남·북부권을 고려해 달라'는 취지의 요청에 "공공기관 이전을 포함해 대한민국 국토재배치 문제, 균형발전 문제는 국가의 생존이 걸린 문제라 그렇게 흩뿌리듯 할 수 있는 상황이 아니다"라고 했다.특히 이 대통령은 "지역 성장의 활력을 만들 에너지는 모아야 힘을 받는다. 마치 모닥불처럼. 그런데 장작 하나는 여기에, 하나는 저기에 공평히 나누면 쓸 수가 없는 상황이 된다"라고 지적했다.참여정부 당시 추진했던 1차 공공기관 이전이 그 예였다. 이 대통령은 "너무 많이 분산되어서 지방에 가면 그냥 덩그러니 공공기관 한두 개 따로 놀고 지역과는 섞이지 못하는 상황"이라며 "그래서 2차 공공기관 이전은 가능하면 집중하자는 취지"라고 말했다.또한 "정치적 요소를 고려해 많이 (이전 후보지를) 나누면 표는 된다. 그런데 성과를 못내는 상황이 된다"라며 "국민이 체감할 변화를 만들지 못하면 일종의 실패라는 게 제 소신"이라고 강조했다.앞서 말했던 대전·충남 통합처럼 광역통합 시 2차 공공기관 이전 혜택이 돌아가게 돼 있단 점도 지적했다.이 대통령은 "국회에서 지역 통합 입법을 할 때도 아마 입법안에 2차 공공기관 이전에 우선권을 준다는 내용이 들어가 있을 것"이라며 "(지금 법안이 통과된 전남·광주) 거기다가 다 완전히 몰빵하진 않을테니 너무 걱정하진 마시라"라고 했다.