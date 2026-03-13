"광주교육청 홍보대사는 일당 1000만원... 학교는 예산 가뭄"

큰사진보기 ▲광주광역시교육청 청사. ⓒ 광주광역시교육청 관련사진보기

광주광역시교육청이 연예인 홍보대사에게 2년 연속 하루 활동비 명목으로 1000만 원 상당의 비용을 지급한 사실이 알려지자, 교원단체가 "참담하다"며 강하게 비판하고 나섰다.전국교직원노동조합 광주지부는 13일 관련 보도자료를 내고 "광주시교육청이 단 하루 홍보 활동비로 1000만 원을 지급하는 촌극을 벌였다"며 "참담하다"고 밝혔다.전교조는 "새 학기 학교 현장은 예산 부족으로 고장 난 시설을 제때 고치지 못하고 비품 구입비마저 줄어든 상황"이라며 "학교 교육복지 예산도 20%나 줄었는데, 교육청은 연예인 하루 행사비로 1000만 원을 펑펑 썼다"고 비판했다.이어 "교육 활동에 우선 투입돼야 할 교육청 예산을 기관 이미지 포장에 낭비한 것은 용납할 수 없다"며 "(이정선) 교육감과 교육청은 지금이라도 정신 차려야 한다"고 주장했다.광주시교육청이 2년 연속 연예인 A씨 측에 1000만 원 상당의 홍보 활동비를 지급한 사실은 광주지역 교육시민단체 '학벌없는사회를 위한 시민모임'의 문제 제기로 알려졌다.시민모임은 지난 11일 보도자료를 통해 "광주시교육청이 2024년 연예인 A씨 측에 홍보대사 활동 명목으로 1100만 원을 지급한 사실을 확인하고 개선을 촉구했으나, 교육청이 2025년 또다시 1000만 원의 비용을 지급한 사실이 최근 확인됐다"고 밝혔다.또 "A씨의 지난해 활동은 12월 15일 하루 동안 홍보 영상 4편을 촬영하고, '학교 홍보단 성과 공유회' 행사에 참석한 것이 사실상 전부"라며 "이런 방식의 홍보 활동이 교육청과 교육정책 홍보에 효과적인지 의문"이라고 지적했다.이에 대해 광주시교육청은 "조례에 따라 2년 임기의 홍보대사를 위촉했고, 학교 현장에서도 연예인 홍보대사에 대한 호응이 뜨거웠다"면서도 "시민단체의 개선 요구 등을 반영해 학부모 등 시민 참여형으로 제도 개선을 검토하겠다"고 밝혔다.