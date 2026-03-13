이태원참사 특조위, 청문회 불출석한 윤석열 고발하기로

큰사진보기 ▲10·29 이태원참사 진상규명 청문회13일 서울 중구 은행회관에서 송기춘 10·29 이태원참사 특별조사위원회 위원장이 진상규명 청문회를 진행하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

이태원 참사 당시 국정 최고 책임자였던 전직 대통령 윤석열이 10·29 이태원 참사 진상규명 청문회에 끝내 나타나지 않아 고발 조치됐다.10·29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회(특조위) 송기춘 위원장은 13일 오후 1시 55분 경 청문회에서 "윤석열 증인에게 청문회 출석을 요청한 바 있다. 출석하지 않아 방금 전 특조위 회의를 열어 (증인을) 고발하기로 의결하기로 했음을 말씀드린다"라고 밝혔다.청문회에서 증인으로 출석을 요구받은 사람은 누구든지 10·29 이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법(아래 특별법)에 의거해 출석해야 하며, 정당한 이유 없이 청문회에 출석·선서·증언하지 않을 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다.특조위는 '평양 무인기 의혹' 사건을 심리하는 서울중앙지법 제36형사부에 윤석열의 청문회 출석을 위해 13일 재판에서 윤석열을 소환하지 말아달라고 요청한 바 있다. 이를 재판부에서 받아들였는데도 윤석열은 '재판 준비가 많아 오기 어렵다'고 밝히며 특조위에 불출석 의사를 전달했다. 특조위는 '재판 준비가 많다'는 의사를 '정당한 불출석 이유'가 아니라고 판단한 것으로 보인다.특조위는 지난 10일 오전 출석 요청을 위해 서울구치소를 찾았으나 윤석열을 만나지 못했다. 윤석열은 대신 변호사를 통해 특조위에 "면담이 어렵다"라며 "피고인만이 아니라 증인으로 (서는) 다른 재판 준비가 많아 청문회에 오기 어렵다"라고 전했다.한편, 청문회는 12일부터 이틀간 서울 중구 은행연합회관에서 진행되고 있다. 총 9개의 세션으로 나뉘어 세션마다 '세션1 : 11건의 신고에도 왜 출동하지 않았나?', '세션2 : 경찰 배치 및 운용은 왜 적절하게 이루어지지 않았나?' 등 참사 진상 규명에 중요한 질문을 바탕으로 주요 증인을 불러 공개 질의를 진행하고 있다.