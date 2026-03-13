"대북송금 수사, 검찰의 소설"… 국회서 이화영 석방·국정조사 촉구

큰사진보기 ▲더불어민주당 전현희 의원이 13일 국회 소통관에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.3.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"경기도 평화부지사가 북한 고위급 인사에게 스마트팜을 지어주겠다는 공수표를 남발했고, 이에 북측이 불만을 터뜨리자 곁에 있던 사업가가 '우리 형을 욕하지 말라'며 사비 500만 달러를 내놓았다는 것이 검찰 시나리오의 시작이다."

큰사진보기 ▲박상용 검사와 이화영 전 경기도 평화부지사. 2025-10-16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이화영 전 경기도 평화부지사 석방과 쌍방울 대북송금 사건 국정조사를 요구하는 목소리가 커지고 있다.'조작수사 피해자 이화영 진실규명 및 석방을 위한 시민행동'은 13일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 검찰의 대북송금 수사를 "조작 수사"라고 규정하며 이 전 부지사의 석방과 국정조사를 요구했다.전현희 더불어민주당 의원은 "이화영 전 부지사는 우리의 동지"라며 "윤석열 정권 시절 정치 검찰의 조작 수사로 구속돼 0.7평 독방에 갇힌 지 벌써 4년이 되어 간다"고 말했다. 이어 "정권이 바뀌었지만 이화영 전 부지사는 아직 우리 곁에 돌아오지 못했다"며 "최근 정치검찰의 조작 기소였다는 정황들이 언론과 정부를 통해 하나씩 드러나고 있다"고 밝혔다.최근 <오마이뉴스> 지난 2023년 이재명 대통령 기소를 위한 수원지방검찰청 대북송금 수사팀의 핵심 관계자 회유·압박이 있었다는 의혹을 뒷받침하는 김성태 전 쌍방울그룹 회장의 수원구치소 접견 녹취록을 보도한 바 있다. 김성태 전 회장은 그해 3월 10일 지인과의 접견에서 "끝날 만하면 뭘 또 내놓으라 하고. 뭘 내놓으라는 거냐? 내가 은행 금고여? 뭘 또 내놔? 있어야 내놓을 것 아니냐. 진짜로. XX. 이재명이(한테) 돈 줬다고, (그런 게) 있으면 줬다고 하고 싶다"라고 밝혔다.기자회견 참석자들은 한 목소리로 "검찰이 써 내려간 '대북 송금'이라는 이름의 소설은 대한민국 민주주의에 대한 정면 도전"이라며 "그들의 상상력은 기적을 넘어 황당무계한 수준"이라고 했다.이어 "대권을 꿈꾸던 경기도지사가 방북을 위해 북한에 300만 달러를 상납했다는 설정까지 등장한다"며 "조폭 출신 사업가가 정치적 의리 하나로 기업의 존망을 걸고 100억 원이 넘는 돈을 대신 냈다는 이야기가 법정에서 유죄의 근거가 됐다는 사실에 우리는 경악한다"고 밝혔다.이화영 전 부지사는 2024년 6월 대북송금 관련 외국환거래법 위반 혐의가 유죄로 인정돼 징역 9년 6개월을 선고받은 바 았다. 당시 재판부(수원지방법원 형사11부·재판장 신진우 부장판사)는 김성태 전 회장을 두고 "진술의 신빙성이 인정된다", "국내에서 기업집단을 운영하는 CEO"라고 평가하며 "주가 조작만을 위해 대북사업을 추진했다는 것은 경험칙상 받아들여지기 어렵다"라고 판시했다.이날 기자회견에서는 검찰 수사 과정에서의 여러 의혹도 제기됐다. 참석자들은 "수원지검 1313호 검사실은 검사실이 아니라 김성태 전 쌍방울 회장의 '황제 밀실'이었다"며 "그곳에서 옥중 경영이 이뤄지고 생일 잔치까지 열렸다는 증언이 있다"고 주장했다.특히 "2023년 5월 17일 김성태 전 회장이 임직원에게 소주를 사서 생수병에 담아오라고 지시했고, 실제로 검찰청 편의점에서 소주를 구매한 기록이 확인됐다"며 "검찰청 안에서 벌어진 생수병 소주 파티는 대한민국 사법 질서에 대한 명백한 모욕"이라고 말했다. 또 "검찰은 이화영 전 부지사를 압박하기 위해 20건이 넘는 사건을 쪼개 수사했고 동지와 가족까지 수사 선상에 올렸다"며 "이는 수사가 아니라 사실상의 사법 고문"이라고 했다.이화영 전 부지사 부인 백정화씨는 "아침마다 국회 앞에서 남편 석방을 요구하는 1인 시위를 하고 있다"며 "많은 분들이 서명운동에 동참하겠다고 해 기자회견을 열게 됐다"고 말했다. 그는 "조작된 증거로 남편이 4년 가까이 감옥에 있다. 남편도 너무 힘들어하고 가족도 많이 지쳐 있다"면서 "여러분의 관심으로 여기까지 왔다. 남편이 자유를 되찾을 수 있도록 더 많은 분들이 도와주셨으면 한다"고 호소했다.한편, 이 전 부지사 변호인 김광민 변호사는 이날 <오마이뉴스> 기자와의 통화에서 서울고등검찰청이 수원지검 연어 술파티 의혹 감찰 자료 제출을 거부했다는 주장을 제기했다.김 변호사는 "법원에서 감찰 자료 제출 명령이 내려졌는데도 고검이 자료 제출을 거부했다"며 "변호인이 직접 가서 자료 특정과 비밀유지 서약까지 했는데도 막상 자료 제출은 못 하겠다는 의견서를 보내왔다. 법원 명령이 떨어졌으면 이행해야 하는데 지금 버티고 있는 상황"이라고 말했다. 김 변호사는 "고검 자료가 공개되면 사건의 흐름이 크게 달라질 수 있다"며 "국정조사와 특검 논의에도 영향을 줄 수 있는 사안"이라고 주장했다.