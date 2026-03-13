이 대통령, 내달 3일 프랑스 마크롱 대통령과 정상회담

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 22일(현지 시각) 남아프리카공화국 요하네스버그 나스렉 엑스포센터에서 정상회담을 하고 있다. 2025.11.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 이재명 대통령의 초청으로 오는 4월 2일부터 3일까지 국빈 방한한다.이재명 정부 출범 후 국빈 방한하는 최초의 유럽 정상으로, 2017년 마크롱 대통령 취임 후 첫 방한이자 프랑스 대통령으로서는 11년 만의 방한이다. 양 정상은 3일 오전 공식환영식, 정상회담, 조약·양해각서 서명식, 국빈 오찬 등의 일정을 진행할 예정이다.강유정 청와대 대변인은 13일 서면 브리핑을 통해 이를 알렸다.강 대변인은 "회담에서 양 정상은 양국 관계를 전략적 수준으로 한 단계 격상시키기 위해 교역·투자, AI·퀀텀·우주·원자력 등 첨단산업, 과학기술, 교육·문화, 인적교류 등 다양한 분야에서의 협력 강화 방안을 폭넓게 협의할 계획"이라고 설명했다.또한 프랑스가 유엔 안전보장이사회 상임이사국인 점을 짚으면서 한반도 문제를 비롯한 지역 정세나 중동 지역 위기 심화 등 글로벌 이슈에 대한 논의도 이뤄질 것으로 보인다고 전했다.강 대변인은 "마크롱 대통령의 이번 방한은 지난 140년간 쌓아온 신뢰 위에 구축된 양국 관계를 한층 더 전략적이고 미래지향적인 관계로 발전시켜 나가기 위한 중요한 이정표가 될 것"이라며 "국제사회의 지속 가능하고 포용적인 성장과 번영에 기여하기 위한 양국 공동의 노력을 강화하는 계기가 될 것"이라고 기대했다.마크롱 대통령 방한 전에는 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 이 대통령의 초청을 받아 오는 31일부터 내달 2일까지 국빈 방한한다.프라보워 대통령은 작년 10월 경주 APEC 정상회의를 계기로 한국을 찾아 이 대통령과 정상회담을 한 바 있다. 양 정상은 오는 4월 1일 공식환영식, 정상회담, 양해각서 서명식, 국빈 오찬 등의 일정을 함께 할 예정이다.강 대변인은 "양 정상은 한-인도네시아의 특별 전략적 동반자 관계를 한 단계 도약시키기 위해 교역·투자 및 국방·방산 협력 고도화를 비롯해 AI 등 첨단기술, 인프라, 조선, 원전, 에너지 전환, 문화창조산업 등 신성장 분야에서의 실질적인 협력 강화 방안 등에 대해 폭넓게 논의할 예정"이라고 설명했다.아울러 "아세안 내 핵심 협력국이자 세계 최대 이슬람국가인 인도네시아와 함께 한-아세안 관계 증진과, 중동·한반도 등 주요 지역 정세 및 글로벌 이슈 대응 방안에 대해 심도 있게 논의할 예정"이라고 덧붙였다.