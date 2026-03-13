메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.03.13 12:16최종 업데이트 26.03.13 12:16

이 대통령, 내달 3일 프랑스 마크롱 대통령과 정상회담

교역·AI·원전·우주분야 협력 및 한반도·중동 상황 등 논의할 듯... 한-인도네시아 정상회담도 예정

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 22일(현지 시각) 남아프리카공화국 요하네스버그 나스렉 엑스포센터에서 정상회담을 하고 있다. 2025.11.23
이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 22일(현지 시각) 남아프리카공화국 요하네스버그 나스렉 엑스포센터에서 정상회담을 하고 있다. 2025.11.23 ⓒ 연합뉴스

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 이재명 대통령의 초청으로 오는 4월 2일부터 3일까지 국빈 방한한다.

이재명 정부 출범 후 국빈 방한하는 최초의 유럽 정상으로, 2017년 마크롱 대통령 취임 후 첫 방한이자 프랑스 대통령으로서는 11년 만의 방한이다. 양 정상은 3일 오전 공식환영식, 정상회담, 조약·양해각서 서명식, 국빈 오찬 등의 일정을 진행할 예정이다.

강유정 청와대 대변인은 13일 서면 브리핑을 통해 이를 알렸다.

AD
강 대변인은 "회담에서 양 정상은 양국 관계를 전략적 수준으로 한 단계 격상시키기 위해 교역·투자, AI·퀀텀·우주·원자력 등 첨단산업, 과학기술, 교육·문화, 인적교류 등 다양한 분야에서의 협력 강화 방안을 폭넓게 협의할 계획"이라고 설명했다.

또한 프랑스가 유엔 안전보장이사회 상임이사국인 점을 짚으면서 한반도 문제를 비롯한 지역 정세나 중동 지역 위기 심화 등 글로벌 이슈에 대한 논의도 이뤄질 것으로 보인다고 전했다.

강 대변인은 "마크롱 대통령의 이번 방한은 지난 140년간 쌓아온 신뢰 위에 구축된 양국 관계를 한층 더 전략적이고 미래지향적인 관계로 발전시켜 나가기 위한 중요한 이정표가 될 것"이라며 "국제사회의 지속 가능하고 포용적인 성장과 번영에 기여하기 위한 양국 공동의 노력을 강화하는 계기가 될 것"이라고 기대했다.

또 다른 '국빈' 프라보워 인도네시아 대통령과도 회담 예정

마크롱 대통령 방한 전에는 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 이 대통령의 초청을 받아 오는 31일부터 내달 2일까지 국빈 방한한다.

프라보워 대통령은 작년 10월 경주 APEC 정상회의를 계기로 한국을 찾아 이 대통령과 정상회담을 한 바 있다. 양 정상은 오는 4월 1일 공식환영식, 정상회담, 양해각서 서명식, 국빈 오찬 등의 일정을 함께 할 예정이다.

강 대변인은 "양 정상은 한-인도네시아의 특별 전략적 동반자 관계를 한 단계 도약시키기 위해 교역·투자 및 국방·방산 협력 고도화를 비롯해 AI 등 첨단기술, 인프라, 조선, 원전, 에너지 전환, 문화창조산업 등 신성장 분야에서의 실질적인 협력 강화 방안 등에 대해 폭넓게 논의할 예정"이라고 설명했다.

아울러 "아세안 내 핵심 협력국이자 세계 최대 이슬람국가인 인도네시아와 함께 한-아세안 관계 증진과, 중동·한반도 등 주요 지역 정세 및 글로벌 이슈 대응 방안에 대해 심도 있게 논의할 예정"이라고 덧붙였다.



#이재명대통령#정상회담#프랑스#인도네시아#마크롱대통령

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사민주당 지지도도 날았다... 국민의힘은 최저치 근접


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기