인천시교육청, 학교폭력 감수성 자가진단 실시

큰사진보기 ▲인천광역시교육청 청사. ⓒ 인천시교육청 관련사진보기

인천시교육청(교육감 도성훈)은 학생들의 학교폭력에 대한 인식을 높이고 공감 능력을 키우기 위해, '2026학년도 학교폭력 감수성 자가진단'을 실시한다고 13일 밝혔다.이번 진단은 학생들이 일상생활 속에서 무심코 행하는 행동이 학교폭력이 될 수 있음을 스스로 깨닫고, 자신의 감수성을 점검하며 성찰하는 계기를 마련하기 위해 추진된다.진단은 인천 관내 초등학교 3학년부터 중·고교, 특수학교 및 각종학교의 전체 학생을 대상으로 하며, 오는 3월 9일부터 20일까지 1차 집중 참여 기간을 운영하고, 9월 중에 2차 진단을 추가로 실시해 변화 양상을 파악하게 된다.진단 문항은 △학교폭력 개념 인식 △공감 및 감수성 △행동 책임 및 실천 △학교문화 △사이버 폭력 인식 및 예방 등 5개 영역, 총 15개 문항으로 구성됐다. 특히 전용 웹 프로그램을 활용해 응답 직후 본인의 결과와 문항별 상세 해설을 확인할 수 있도록 해 교육적 효과를 극대화했다.인천시교육청은 이번 진단 결과를 통계적으로 분석하여, 향후 지역 및 학교급별 특성에 맞는 '맞춤형 학교폭력 예방 정책' 수립에 적극 반영할 방침이다.