"전화로 복지 안내, 앱으로 주차 결제"... 부천시 'AI 도시' 전략 본격화

큰사진보기 ▲지난해 12월 개관한 스마트도시 통합운영센터 모습 ⓒ 부천시 관련사진보기

큰사진보기 ▲시민 맞춤형 스마트도시 통합 서비스 모바일 플랫폼 ‘부천IN’ ⓒ 부천시 관련사진보기

경기 부천시가 도시 운영과 문화·복지 서비스 전반에 인공지능(AI)과 데이터를 접목하는 'AI 도시 전략'을 본격 추진하고 있다. 전화 한 통으로 복지 정보를 안내하는 AI 콜봇부터 교통·안전 관리, 문화콘텐츠 산업까지 도시 전반에 AI 기반 서비스를 확대하겠다는 구상이다.부천시는 13일 관계 부서 담당자들이 참석한 가운데 '부천시 AI 혁신 정책 추진 전략회의'를 열고 도시·문화콘텐츠·산업·행정·역량 강화 등 5대 분야 16개 사업의 추진 상황을 점검했다.이번 전략의 핵심은 스마트도시 통합운영센터를 중심으로 데이터 기반 도시 운영 체계를 구축하는 것이다.부천시 스마트도시과 AI빅데이터팀 관계자는 13일 기자와의 통화에서 "현재 다양한 행정 데이터를 통합 관리할 수 있는 데이터 통합 플랫폼 구축을 구상하고 있다"며 "이 플랫폼을 기반으로 AI 행정 서비스들을 본격적으로 추진해 나가겠다는 취지"라고 설명했다.부천시는 지난해 12월 스마트도시 통합운영센터를 개관해 도시 안전과 행정 서비스를 통합 관리하고 있다. 이곳에서는 방범 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 관제 업무와 함께 시민 모바일 플랫폼 '부천인' 운영도 담당한다.'부천인'은 시민 생활과 밀접한 다양한 서비스를 제공하는 모바일 애플리케이션이다. 현재 시민들이 가장 많이 이용하는 기능은 공영주차장 결제 서비스와 주민자치 프로그램 예약이다.관계자는 "공영주차장 이용 시 앱을 통해 사전 결제가 가능하다"며 "장애인이나 다자녀 가정 등 할인 대상자는 앱에서 인증하면 할인 적용까지 받을 수 있다"고 말했다.또 "각 동 주민센터에서 운영하는 노래교실 등 주민자치 프로그램도 앱에서 신청과 결제까지 할 수 있어 기존 오프라인 접수 방식보다 훨씬 편리하다"고 덧붙였다.부천시는 그동안 AI 기반 도시 운영을 선도해 온 지자체 가운데 하나로 평가받는다. 전국 최초로 '온마음 AI 복지콜'을 도입해 전화로 복지 정보를 안내하고 있으며 방범 CCTV에는 지능형 선별관제를 100% 적용했다. AI 교통신호 시스템도 운영 중이다.도시 안전 관리에도 AI 기술이 활용되고 있다. 부천시는 관내 CCTV에 지능형 선별관제를 적용해 이상 행동이나 돌발 상황을 실시간으로 분석하고 대응하고 있다.특히 인파 밀집이 예상되는 주요 지역 9곳에는 군중 안전 솔루션을 도입해 축제나 행사 등 대규모 인파 상황에 대비하고 있다.AI 기반 교통 서비스도 확대된다. 부천시는 자율주행 자동차 도입을 위한 기본계획을 수립하고 수요 분석을 진행하고 있다. 시민이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 교통 서비스 모델을 마련한다는 계획이다.부천대장 신도시에는 교통·안전·환경·인프라 등 4대 분야 22개 스마트 기술이 적용될 예정이다. 각종 서비스는 스마트도시 통합운영센터와 연계해 운영되며 시는 2029년 준공을 목표로 관련 인프라 구축을 추진하고 있다.문화콘텐츠 분야에서도 AI 기술 활용이 확대된다. 부천시는 AI와 영상 산업을 결합한 '엔터테크' 전략을 추진하고 있다.부천국제판타스틱영화제는 AI 영화를 중심으로 상영·워크숍·국제 콘퍼런스를 연계한 프로그램을 운영할 계획이다. 또한 AI영상교육센터부천과 환상영화학교를 통해 AI 기반 영상 제작 교육과 창작 지원도 확대할 방침이다.도서관 서비스에도 AI 기술이 도입된다. 부천시는 별빛마루도서관을 시작으로 AI 기반 독서 취향 분석과 맞춤형 도서 추천, 다국어 독서 지원, 스마트 서가 등을 단계적으로 도입할 계획이다.연간 약 300만 명이 이용하는 도서관을 시민 생활 속 AI 서비스 거점으로 활용하겠다는 구상이다.산업 분야에서는 '경기 AI 혁신 클러스터'를 중심으로 AI 스타트업과 제조 기업의 디지털 전환도 추진하고 있다. 이달 중 부천 AI 클러스터에 AI 스타트업 5곳이 입주할 예정이며 창업 교육과 기술 실증 환경, 융합 AI 교육 등을 지원받는다.또 로봇 부품 기술 지원 사업을 통해 피지컬 AI 산업 기반을 조성하고 AI 기반 조명 산업 자원순환 실증 사업을 통해 탄소중립 실현에도 나서고 있다.행정 분야에서도 AI 활용이 확대된다. 부천시는 시청과 3개 구청의 당직실과 재난상황실을 통합하고 AI 보이스봇이 민원 유형을 1차 분류하는 'AI 당직제도'를 시범 운영할 계획이다.복지 분야에서는 '온마음 AI 복지콜'이 대표 사례로 꼽힌다. 이 서비스는 AI 콜봇이 전화로 복지 정보를 안내하고 상담 데이터를 분석해 신청과 서비스 연계를 지원하는 시스템이다.부천시 복지정책과 관계자는 같은날 기자와의 통화에서 "기존에는 담당 공무원이 직접 전화를 걸어 복지 정보를 안내해야 했지만 AI 콜봇이 1차적으로 정보를 전달하면서 행정 효율성이 크게 높아졌다"며 "치매안심센터와 연계한 인지 건강 검사 서비스도 AI 전화를 통해 진행되고 있다"고 설명했다.AI 콜봇은 이동통신 요금 할인이나 공공요금 감면 등 다양한 복지 제도를 전화로 안내하고 시민이 필요한 서비스를 확인하고 신청할 수 있도록 돕는다. 음성 분석 기술을 활용한 인지 건강 검사도 전화 통화를 통해 진행된다.이 서비스는 지난해 5월 본격 운영을 시작했으며 시범 운영 기간 동안 약 10만 명에게 총 56만5000건의 복지 정보를 제공했다. AI 기반 비대면 인지 검사도 진행돼 1711명을 검사했고 이 가운데 371명의 고위험군을 조기에 발견해 전문기관과 연계했다.부천시 관계자에 따르면 이용자 반응도 비교적 긍정적인 편이다. 스마트폰 사용이 익숙하지 않은 고령층의 경우 전화 안내 방식이 이해하기 쉽고 편리하다는 평가가 많았다는 것이다. 특히 문자 안내와 달리 전화를 통해 바로 내용을 확인할 수 있어 실제 복지 제도 신청으로 이어지는 사례도 있었다.다만 서비스 초기에는 일부 시민들이 전화를 보이스피싱으로 오해해 통화를 끊는 경우도 있었다. 이에 부천시는 발신 번호를 시청 번호로 설정하고 사전 안내를 강화하는 등 신뢰도를 높이기 위한 조치를 병행하고 있다고 설명했다.부천시는 공무원과 시민 대상 AI 역량 교육도 확대하고 있다. 올해 1월 전 직원 대상 'AI 활용팁 공유방'을 개설해 생성형 AI 활용 사례를 공유하고 있으며 우수 활용 사례에는 인센티브도 제공하고 있다.조용익 부천시장은 "AI는 피할 수 없는 시대 변화"라며 "산업과 기술, 일자리 전반에서 나타날 미래 변화 속에서 시민 삶의 질을 높이는 'AI 시대의 기본사회'를 만들어가겠다"고 말했다.