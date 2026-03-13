메뉴 건너뛰기

정치

26.03.13 11:42최종 업데이트 26.03.13 11:42

민주당 지지도도 날았다... 국민의힘은 최저치 근접

[한국갤럽] 민주 47%-국힘 20%-무당 28%... 보수층 55% "국힘, 호감 안 간다" 응답

더불어민주당 정청래 대표와 강득구 2차종합특검대응특별위원회 위원장, 김병주 내란 진상규명 TF 위원장, 박균택 김건희 의혹 진상규명 TF 위원장 등 위원들이 12일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 민주당 2차종합특검대응특별위원회 출범식에 참석해 기념촬영을 하고 있다.
더불어민주당 정청래 대표와 강득구 2차종합특검대응특별위원회 위원장, 김병주 내란 진상규명 TF 위원장, 박균택 김건희 의혹 진상규명 TF 위원장 등 위원들이 12일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 민주당 2차종합특검대응특별위원회 출범식에 참석해 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 유성호

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 13일 발표된 한국갤럽 3월 2주차 조사에서 현 정부 출범 이래 가장 높게 나타난 가운데, 더불어민주당 지지도도 같은 조사에서 최고치를 기록했다. 반면 국민의힘 지지도는 현 정부 출범 이래 최저치에 근접한 것으로 조사됐다(관련 기사 : 이 대통령 국정 지지율 66% 최고치, 중동 상황 '신속 대응' 반영됐나 https://omn.kr/2hcpq).

한국갤럽은 10~12일 전국 만 18세 이상 1002명(총통화 8446명, 응답률 11.9%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 현재 지지하는 정당(당명 로테이션, 재질문 1회)을 물었다.

그 결과 민주당 지지도는 전주 조사 대비 1%p 오른 47%로 집계됐다. 반면 국민의힘 지지도는 전주 조사 대비 1%p 내린 20%로 집계됐다. 그 외 다른 정당 지지도는 조국혁신당 2%, 진보당, 개혁신당 각각 1%로 조사됐다. 무당층은 전주 조사 대비 2%p 오른 28%로 나타났다.

민주당 지지도는 한국갤럽 조사기준 현 정부 출범 이래 가장 높다. 하지만 국민의힘 지지도는 현 정부 출범 이후 2025년 7월 2~3주차 한국갤럽 조사 때 기록했던 최저치(19%)에 근접한 결과다.

국민의힘 지지도는 대구/경북(민주 21%-국힘 44%)에서만 민주당보다 우세한 것으로 나타났다. 그 외 서울(민주 42%-국힘 21%)이나 부산/울산/경남(민주 42%-국힘 25%) 등 다른 지역에서는 두 자릿수 이상 격차로 민주당에 밀렸다. 연령별로 봤을 때도 70대 이상(민주 42%-국힘 31%)을 제외한 대다수 연령에서 20%p 이상의 격차로 민주당에 밀렸다.

호감도 가장 높은 정당은 민주당... 국민의힘 호감도는 19%

장동혁 국민의힘 대표가 13일 오전 서울 여의도 국회에서 당 쇄신을 요구하며 공천 신청 보이콧에 나선 오세훈 서울시장과 이정현 공천관리위원장의 사퇴와 관련한 기자들의 질문에 답하고 있다.
장동혁 국민의힘 대표가 13일 오전 서울 여의도 국회에서 당 쇄신을 요구하며 공천 신청 보이콧에 나선 오세훈 서울시장과 이정현 공천관리위원장의 사퇴와 관련한 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 유성호

한국갤럽은 이번 조사에서 원내 5개 정당별 호감 여부도 조사했다.

그 결과, 호감도가 가장 높은 정당은 민주당(호감 50%-비호감 39%)이었고 비호감도가 가장 높은 정당은 개혁신당(호감 9%-비호감 76%)이었다. 국민의힘에 대한 호감도는 19%, 비호감도는 70%로 조사됐고 조국혁신당에 대한 호감도는 25%, 비호감도는 60%로 나타났다. 진보당에 대한 호감도는 17%, 비호감도는 63%였다.

작년 12월 같은 조사와 비교하면, 민주당 호감도는 4%p 오르고 국민의힘·개혁신당 호감도는 각각 5%p 감소했다.

특히 중도층(n=345)의 원내 5개 정당 호감도는 민주당(56%)＞조국혁신당(27%)＞진보당(17%)＞국민의힘(15%)＞개혁신당(8%) 순으로 나타났다. 한국갤럽은 진보층(n=270)의 77%와 중도층의 56%가 민주당에 호감을 느끼는 점을 짚으면서 "현재 민주당 잠재 지지 기반은 기존 자당 지지층에서 중도층까지 한껏 확장된 상태"라고 설명했다.

이는 국민의힘과 비교되는 대목이다. 이번 조사에서 국민의힘에 대한 보수층(n=236)의 호감도는 39%, 중도층의 호감도는 15%에 불과했다. 오히려 보수층의 비호감도가 55%, 중도층의 비호감도가 74%로 나타나 지지 기반 확장에 어려움을 예상케 했다.

한편 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


이경태 (sneercool)

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사


