민주당 지지도도 날았다... 국민의힘은 최저치 근접

▲장동혁 국민의힘 대표가 13일 오전 서울 여의도 국회에서 당 쇄신을 요구하며 공천 신청 보이콧에 나선 오세훈 서울시장과 이정현 공천관리위원장의 사퇴와 관련한 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기