19개 소비자단체 "소비자 안전 위한 집단소송법 도입하라"

청와대 분수대 앞 기자회19개 소비자단체들이 12일 청와대 앞에서 소비자 안전을 위한 집단소송제 도입을 촉구하는 기자회견을 했다.

가습기살균제 참사, BMW 연쇄화재 사건, 자동차 배출가스 조작 사건, 쿠팡, SKT, 신용카드사 등 개인정보 유출사건까지 소비자의 개인정보 뿐 아니라 소비자의 생명과 재산, 안전이 위협 받는 심각한 소비자 피해가 지속적이고 반복적으로 발생하고 있다.이런 가운데 소비자단체들이 12일 정부와 국회를 향해 "소비자 안전을 위한 집단소송법 도입"을 촉구했다.소비자 보호를 위한 '집단소송법제정연대'는 12일 오전 11시 30분부터 청와대 앞 분수대에서 기자회견을 통해 "제품 안전 및 소비자 권익을 침해하는 대규모 소비자 피해에 대한 실효적인 구제제도 마련하라"며 "소비자 권리 실현을 위한 집단소송법 도입"을 촉구했다.이어 "우리나라에서 발생한 다양한 제품안전 소비자 피해에도 불구하고 현행 제도에서는 소비자가 개별적으로 소송을 제기해야 하는 한계로 인해 실질적인 피해 구제가 어려운 상황"이라며 "디지털 플랫폼 시장의 확대와 AI·디지털 제품의 확산으로 제품 유통 속도와 범위가 크게 확대되면서 제품 안전에 대한 소비자 보호 제도 마련이 더욱 시급해지고 있다"고 밝혔다.기자회견 참가자들은 '집단소송제 지금 당장 도입하라' '집단소송제 OECD 중 우리나라만 없다' '집단적 소비자피해 집단소송법이 답이다' '제품안전 집단소비자법으로 막아내자' 등의 손팻말을 들었다.기자회견문을 통해 "이제 집단소송법은 미룰 수 없는 시대적 과제"라며 "심각한 소비자 피해가 반복되고 있음에도 불구하고, 비용과 패소의 부담을 무릅쓰고 피해 소비자가 개별적으로 소송을 제기해야 하는 이 구조를 이제는 바꿔야 한다"고 밝혔다.이어 "집단소송법은 기업경영에 부담을 주는 제도가 아니"라며 "소비자 피해를 유발할 수 있는 시스템을 사전에 보완하고 기업의 제품과 서비스를 선택하는 소비자를 위한 보호정책을 정교하게 수립하여 바람직한 기업경영을 할 수 있도록 하는 제도"라고 강조했다.특히 "집단소송제가 실효적으로 작동할 수 있도록 징벌적 손해배상제와 입증책임 전환도 반드시 함께 이루어져야 한다"며 "국회와 정부는 집단소송법 도입을 통해 기업의 책임을 강화하고, 소비자 피해에 대한 실질적인 구제가 이루어지도록 제도를 조속히 마련해야 한다"고 촉구했다.발언을 한 문미란 한국소비자단체협의회 회장은 "소비자단체들이 집단소송법 도입을 수십 년 계속 요구해 왔고, 집단소송법안이 국회 발의되고 논의되어 왔지만 아직도 진행형"라며 "논의만 할 것이 아니라 집단소송법을 도입해 소비자 피해를 막아야 한다"고 강조했다.오는 15일 세계소비자권리의 날을 맞아 이날 집단소송법제정연대는 "정부가 집단소송법 도입을 통해, 기업의 불법행위로부터 국민의 생명과 재산, 안전을 지킬 것"을 촉구했고, 청와대 관계자에게에 집단소송법제정연대의 요구안을 전달했다.기자회견에서는 이정수 한국소비자단체협의회 사무총장의 진행으로 문미란 한국소비자단체협의회 회장, 강정화 한국소비자연맹 회장, 남은경 경제정의실천시민연합 사회정책팀장, 김은정 참여연대 협동사무처장, 김병욱 민주사회를위한변호사모임 디지털정보위원회 부위원장, 오병일 디지털정의네트워크 대표 등이 참여해 발언을 했고, 전계순 한국소비자단체협의회 부회장(한국소비자교육원 원장)이 기자회견문을 낭독했다.집단소송법제정연대는 19개 소비자·시민단체들의 연대체로 한국소비자단체협의회(소비자교육중앙회, 한국여성소비자연합, 한국YWCA연합회, 한국소비자연맹, 소비자시민모임, 한국소비자교육원, 한국YMCA전국연맹, 녹색소비자연대, 소비자공익네트워크, 한국부인회총본부, 대한어머니회중앙회, 미래소비자행동 등 12개 단체)와 소비자 보호를 위한 집단소송법 제정연대(경제정의실천시민연합, 디지털정의네트워크, 민생경제연구소, 민주사회를위한변호사모임, 정보인권연구소, 참여연대, 한국소비자단체협의회 등 7개 단체)가 참여하고 있다.