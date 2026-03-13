이 대통령 "최고가격제 어기는 주유소 등 신고해 달라"

이재명 대통령이 13일부터 시행된 석유제품 최고가격제가 제대로 시행되도록 시민들의 감시와 참여가 필요하다고 독려했다.
이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 '최고가격제 시행 후 전국 기름값이 하락했다'는 보도를 공유하면서 "오늘부터 석유 최고가격제(를) 전면 시행한다. 불안정한 국제 정세로 요동치는 국내 기름값을 잡기 위해 공급가격에 분명한 상한선을 두기로 했다"고 밝혔다.
이어 "일부 업체가 어수선한 틈을 타 폭리를 취하거나 부당이득을 챙기는 일 없도록 국민 여러분의 감시와 참여가 필요하다"면서 "만약 제도를 어기는 주유소 등을 발견하신다면 지체 없이 저에게 신고해 주십시오"라고 요청했다.
한편, 정부는 이날 0시부터 석유제품 최고가격제를 시행했다. 휘발유 공급가액은 리터(L)당 1724원, 경유 공급가액은 리터당 1713원, 실내 등유 공급가액은 리터당 1320원으로 정해졌다. 참고로 정부의 최고가격 규제는 시중에 판매되는 가격이 아니라 정유사 공급가격이다. 정부는 향후 중동 상황과 유가 동향 등을 살피면서 2주 단위로 최고가격을 다시 지정할 예정이다(관련 기사 : 휘발유 출고가 1724원 '최고가격'…30년만에 정부 직접 개입 https://omn.kr/2hcjt
).
참고로 국제 유가는 중동 위기 상황 심화로 상승 중이다. 이란의 새 최고지도자로 선출된 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이는 호르무즈 해협 봉쇄를 포함해 미국·이스라엘에 대한 초강경 대응을 선언했다. 이에 5월 인도분 브렌트유 선물은 배럴당 100.46달러로 9.2% 상승했고 4월 인도분 서부텍사스원유(WTI) 선물도 95.73달러로 9.7% 상승했다.