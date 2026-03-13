메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.03.13 10:11최종 업데이트 26.03.13 10:11

이 대통령 "최고가격제 어기는 주유소 등 신고해 달라"

"일부 업체 어수선한 틈을 타 폭리 취하거나 부당이득 안 챙기도록 여러분의 감시와 참여 필요"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.
이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 13일부터 시행된 석유제품 최고가격제가 제대로 시행되도록 시민들의 감시와 참여가 필요하다고 독려했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 '최고가격제 시행 후 전국 기름값이 하락했다'는 보도를 공유하면서 "오늘부터 석유 최고가격제(를) 전면 시행한다. 불안정한 국제 정세로 요동치는 국내 기름값을 잡기 위해 공급가격에 분명한 상한선을 두기로 했다"고 밝혔다.

이어 "일부 업체가 어수선한 틈을 타 폭리를 취하거나 부당이득을 챙기는 일 없도록 국민 여러분의 감시와 참여가 필요하다"면서 "만약 제도를 어기는 주유소 등을 발견하신다면 지체 없이 저에게 신고해 주십시오"라고 요청했다.

AD
한편, 정부는 이날 0시부터 석유제품 최고가격제를 시행했다. 휘발유 공급가액은 리터(L)당 1724원, 경유 공급가액은 리터당 1713원, 실내 등유 공급가액은 리터당 1320원으로 정해졌다. 참고로 정부의 최고가격 규제는 시중에 판매되는 가격이 아니라 정유사 공급가격이다. 정부는 향후 중동 상황과 유가 동향 등을 살피면서 2주 단위로 최고가격을 다시 지정할 예정이다(관련 기사 : 휘발유 출고가 1724원 '최고가격'…30년만에 정부 직접 개입 https://omn.kr/2hcjt ).

참고로 국제 유가는 중동 위기 상황 심화로 상승 중이다. 이란의 새 최고지도자로 선출된 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이는 호르무즈 해협 봉쇄를 포함해 미국·이스라엘에 대한 초강경 대응을 선언했다. 이에 5월 인도분 브렌트유 선물은 배럴당 100.46달러로 9.2% 상승했고 4월 인도분 서부텍사스원유(WTI) 선물도 95.73달러로 9.7% 상승했다.

#이재명대통령#중동상황#유가#최고가격제

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령, 내달 3일 프랑스 마크롱 대통령과 정상회담


독자의견1

연도별 콘텐츠 보기