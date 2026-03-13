유치원 운영비로 원장 집 에어컨 구입... "광주교육청 감사 강화해야"

큰사진보기 ▲광주광역시교육청 청사 전경. ⓒ 광주광역시교육청 관련사진보기

광주지역 일부 사립유치원이 유치원 운영비를 원장 개인 물품 구입이나 개인 재산세 납부에 사용한 사실이 교육청 감사 결과 드러났다. 감사 결과를 분석한 시민단체는 "유치원 비리가 반복되는 것은 교육청 감사가 느슨하고 처분 수위도 약하기 때문"이라며 교육청 감사 강화를 촉구했다.13일 광주지역 교육시민단체 '학벌 없는 사회를 위한 시민모임'이 광주시교육청의 2025년 사립유치원 감사 결과를 분석한 자료에 따르면, 유치원 18곳에서 총 45건의 위법 사항이 적발됐다.분야별 적발 내용은 유치원 운영위원회 선출 부적정, 예산 목적 외 사용, 업무추진비 등 세출 예산 집행 부적정, 영리업무 및 겸직금지 위반, 유치원 시설 무단변경 등이다.A유치원은 유치원 운영비로 구입한 벽걸이 에어컨(99만 원)을 원장 개인 자택에 설치한 사실이 적발됐다. 이 유치원은 원장 개인이 부담해야 할 가전제품 서비스 구독료 3개월분 23만 원도 운영비에서 지출한 것으로 드러났다.B유치원은 유치원에 인접한 별도 학원 건물 재산세 370만 원과 설립자 개인 소유 토지 재산세 525만 원을 유치원 회계에서 지출한 사실이 적발됐다. C유치원의 경우 원아 감소로 운영하지 않은 통학차량 주유비 130만 원을 집행한 것처럼 허위 보고한 사실이 드러났다.D유치원은 특정 교원을 6년간 선출해 연임 규정을 위반하거나 교원위원을 행정직원으로 선출하는 등 규정을 위반한 것으로 조사됐고, E유치원 원장은 영리회사 대표로 15년간 재직해 겸직금지 규정을 위반한 것으로 확인됐다.광주 동·서부교육지원청은 감사결과에 따라 신분상 조치로 주의 28건, 경고 13건, 기관 경고 1건의 처분을 요구했다. 부당하게 집행된 예산 6255만원에 대해서는 회계 보전 등 재정상 조치를 요구한 것으로 나타났다.