안데르센을 처음 번역 소개한 인물, 아십니까

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따따따 따따따 주먹손으로

따따따 따따따 나팔붑니다.

우리들은 어린음악대

동네안에 제일가지요.

쿵작작 쿵작작 둥근차돌로

쿵작작 쿵작작 북을 칩니다.

구경꾼은 모여드는데

어른들은 하나 없지요.

큰사진보기 ▲대구 계성학교의 본관. 김성도는 본관과 도서관으로 사용된 이 건물 3층에서 도서관장으로 재직했다. ⓒ 김명희 관련사진보기

큰사진보기 ▲계성학교 아담스관 앞에 세워져 있는 3.1운동 기념비 ⓒ 김명희 관련사진보기

서산 넘어 햇님이 숨바꼭질 할 때에

수풀 속에 새 집에는 촛불 하나 켜 놨죠

아니 아니 아니죠 켜논 촛불 아니라

저녁 먹고 놀러 나온 아기별님이지요

집 바로 앞에 초등학교가 있어 거의 날마다 교문 앞을 지나다닌다. 학교 정문이니 여러 학원과 교습소가 있는 것은 당연하고, 그래서 <어린 음악대> 노랫말이 건물 벽에 현수막으로 나부끼는 것을 매일같이 보는 것도 일상사이다.어릴 때 배운 <어린 음악대>가 생각나서 포털 검색을 해보니 2025년 7월 22일 영남일보 기사가 떴다. "7월 18일 대구문인협회가 개최한 '대구 내 복합문학관 건립'을 위한 공청회"가 열렸는데, "김성도 아동문학가의 문학관 설립을 두고 현실적으로 공감대 형성이 어렵다는 지적도 나왔다"는 내용이다. "시민들이 존재를 잘 알지 못한다"는 것이 지적의 핵심이다.한국학중앙연구원 누리집의 향토문화전자대전에 따르면, 김성도(1914~1987)는 "초등학교 교과서에도 실린 바 있는 <어린 음악대> 같은 동요와 전통 문화에 접맥된 동화를 다수 창작하였다. 또한 <안데르센 전집>을 국내에 처음 번역하여 소개한 동화 번역가"이다.초등학교 교과서에 실려 웬만한 국민 모두가 아는 이 노래를 만들고, 또 안데르센 동화를 우리나라에 처음으로 소개한 인물인데도 "시민들이 존재를 알지 못한다"? 어떻게 보면 놀라운 일이다. 게다가 그것을 이유로 문학관 건립에 공감하기 어렵다니 그 또한 놀라운 인식이다.김성도는 1914년 경상북도 경산시 와촌면 덕촌리에서 태어나 하양초등학교, 대구 계성학교, 연희전문학교를 졸업했다. 계성학교 재학 중이던 15세 때(1929년)부터 동요를 발표하기 시작했고, 대표작 <어린 음악대>는 20세 때(1934년) 창작했다. 중년 이후에는 주로 동화를 썼다.연희전문학교 졸업 이래 황해도 신천의 경신학교, 함흥의 영생고등보통학교 등에서 교편을 잡았다. 해방 후 월남해 대구 신명여고와 계성학교 국어 교사, 계명기독대학 아동문학 강사로 재직했다. <그림 동화집>은 1959년, <안데르센 동화집>은 1963년에 번역했다.그가 학생으로 재학했고, 정년 퇴임을 맞았던 대구 중구 대신동 소재 계성학교를 답사해 보았다. 이 학교 교정의 가장 큰 특징은 대구광역시 유형문화유산으로 지정된 고색창연한 건물이 세 동이나 있다는 사실이다. 그 중에서도 1908년에 세워진 아담스관은 한강 이남에서 가장 오래된 2층 학교건물이라 한다.특히 아담스관은 1919년 3월 8일 대구독립만세운동을 준비한 장소라는 역사적 가치도 가지고 있다. 그 무렵만 해도 계성학교에는 아담스관뿐이었는데, 교사와 학생들은 이 건물 지하실에서 태극기를 제작했다. 그 일을 기려 아듬스관 앞에 3·1운동 기념비가 건립되어 있다.아담스관 벽에 박힌 커다란 성돌들도 눈길을 끌었다. 1907년 친일파 대구군수 박중양과 일본인들이 대구읍성을 파괴한 뒤 그 성돌을 판매하기도 했는데, 그것을 구입해서 학교 건물 신축에 사용했다. 동산병원 뒤쪽 선교사 주택들의 벽과 계단에 박혀 있는 성돌들도 마찬가지 겅로를 거쳐 그곳에 자리를 잡았다.기념비 앞 안내판을 읽어보니, 1919년 3월 8일과 10일 이틀 동안 대구에서 구속되어 실형을 언도받은 76명 중 44명이 계성학교의 전·현직 교사이거나 학생들이라 한다. 객관적으로, 대단한 학교였다는 생각이 든다. 스스로도 학교 측은 정원 속에 '독립운동 기념 공간'을 별도로 조성해 학생들을 위한 훌륭한 교육자료로 활용하고 있다.다만 아쉬운 바는, 교내에서 김성도 기념 시설을 찾아볼 수 없었다는 점이다. 김성도가 졸업한 경북 경산시 하양초등학교에는 '어린 음악대 노래비'가 있다. 그가 계성학교 학생이었고 또 교사였다는 사실을 생각할 때 이곳에도 현창물이 건립될 필요가 있다. 대구시 또는 관계기관이 앞으로 김성도 기념 사업을 추진할 때 계성학교 교내를 적지로 선정하면 좋을 것이다.계성학교 교정을 두루 둘러본 뒤 윤태웅 작시·김성도 작곡의 <아기별>을 흥얼거리면서 서문시장으로 걸어나왔다. 한국학중앙연구원 누리집의 한국민족문화대백과에 따르면, 김성도는 "(연희전문학교 학생 때) 철학시간에 깜빡 잠이 들어버렸는데, 옆에 앉은 윤태웅이 꾹 찌르면서 종이 한 장을 건네주기에 보았더니 <아기별>의 노랫말이었다"라고 회고했다.