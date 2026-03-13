김지호, 안철수 발언 비판... "성남 깎아내리는 정치 멈춰야"

큰사진보기 ▲김지호 더불어민주당 성남시장 예비후보가 안철수 국민의힘 의원의 발언을 두고 "성남의 도시 가치를 떨어뜨리는 정치공세"라며 강하게 비판하고 나섰다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

김지호 더불어민주당 성남시장 예비후보가 13일 안철수 국민의힘 의원의 발언을 두고 "성남의 도시 가치를 떨어뜨리는 정치공세"라며 강력 비판했다.김 예비후보는 이날 자신의 SNS를 통해 안 의원이 "민주당이 성남시를 이끌면 대장동 재판이 물거품이 될 수 있다"는 취지의 발언을 했다고 언급하며 "성남시장이 바뀐다고 재판이 사라진다는 말인가. 이는 대한민국 사법제도를 부정하는 무책임한 정치공세"라고 주장했다.김 예비후보는 특히 이러한 발언이 성남의 도시 이미지를 훼손할 수 있다고 지적했다. 그는 "성남은 대한민국 대통령을 배출한 도시이며 대한민국 정치사에서 중요한 의미를 가진 도시"라면서 "동시에 혁신 산업을 이끄는 대표적인 도시이기도 하다"고 말했다.이어 "그럼에도 국민의힘 정치인들은 사사건건 이재명 정부를 공격하고 흠집내는 정치만 반복하며 성남을 다시 정치공세의 도시로 끌어내리고 있다"고 비판했다.김 예비후보는 최근 대법원 판결도 언급했다. 그는 "대법원이 이른바 '이재명 조폭 연루설'을 퍼뜨린 국민의힘 성남 수정 당협위원장 장영하 변호사에게 징역 1년, 집행유예 2년의 유죄 판결을 확정했다"며 "성남 정치판을 뒤흔들었던 조폭 프레임이 결국 거짓이었음이 확인된 것"이라고 주장했다.그러면서 "그런데도 국민의힘 정치인들은 여전히 같은 정치공세를 반복하고 있다"며 "이렇게 정부를 비방하는 정치가 계속된다면 성남의 미래 사업들이 제대로 추진될 수 있겠느냐"고 반문했다.김 예비후보는 성남의 주요 현안 사업도 함께 언급했다. 그는 "성남에는 재개발·재건축, 지하철 확충, 교통 인프라 확장 등 정부와 협력해 추진해야 할 숙원 사업들이 산적해 있다"며 "정부와 협력해야 할 도시가 정치적 공격의 전초기지가 된다면 결국 피해는 성남 시민에게 돌아갈 것"이라고 말했다.이어 "성남 시민은 더 이상 거짓 프레임과 정치공세에 흔들리지 않는다"며 "성남의 미래를 가로막는 정치에 대해 이번 지방선거에서 분명한 판단이 필요하다"고 강조했다.김 예비후보는 "성남의 발전을 위해 필요한 것은 정치공세가 아니라 협력과 실력의 정치"라며 "성남의 미래는 정치적 공방이 아니라 성남 시민의 선택으로 결정될 것"이라고 밝혔다.안철수 국민의힘 의원은 지난 12일 자신의 페이스북에 글을 올려 "2026년 들어 성남시는 대장동 일당을 상대로 추가 가압류·가처분 10건을 신청했고, 법원은 이를 모두 인용했다"며 "대장동 일당이 빼돌린 범죄수익은 반드시 환수돼야 한다. 그러나 만약 이재명 민주당이 다시 성남시를 이끈다면, 지금 진행중인 재판들은 모두 물거품이 될 가능성이 크다"라고 주장했다.이어 "대장동 범죄수익을 끝까지 환수하기 위해서는 권력의 하수인이 아니라 시민의 편에 서는 사람이 성남시정을 이끌어야 한다"고 덧붙였다.한편, 성남시장 선거에는 김 예비후보 외에 김병욱 전 청와대 정무비서관, 임진기 국민의힘 새로운미래연대 상임대표, 장지화 진보당 공동대표, 신상진 현 성남시장 등이 출사표를 던졌다.