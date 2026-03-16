경기도지사 예비경선, 여성가산점 10% 적용 놓고 신경전

큰사진보기 ▲더불어민주당 지방선거 홈페이지 ⓒ 민주당 관련사진보기

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더불어민주당 추미애 국회의원의 경기도지사 예비 경선 출마와 관련 여성 10% '가산점 적용' 문제를 놓고 경선 후보들간에 신경전이 벌어지고 있다.민주당 당헌 제99조 2에는 "전·현직 국회의원, 지방자치단체장 또는 지역위원장인 여성후보자, 장애인후보자, 청년후보자는 본인이 얻은 득표수의 100분의 10을 가산한다"라고 명시돼 있다. 그러나 경쟁 후보들은 6선 의원까지 지낸 현역 법사위원장이 정치개혁 차원에서 마련한 여성 후보 가산점을 받는 것이 과연 맞느냐며 문제제기를 하고 있는 상황이다.민주당 경기지사 예비후보는 추 의원을 비롯해 현직인 김동연 경기지사, 권칠승, 한준호 의원, 양기대 전 의원 등 5명이 등록했다. 이들은 오는 21~22일 양일간 권리당원 100% 예비경선을 치러 3명을 선발하고, 이들 3명을 대상으로 4월 5일부터 3일간 본경선을 치른다. 본경선 룰은 권리당원 50%, 국민여론조사 50%다. 만약 여기서 과반 득표가 없으면 1,2위 간에 결선 투표로 최종 후보를 선발한다.다만 경선에 출마한 경쟁자 사이에선 이 사안이 단순히 규정 적용 여부의 문제가 아니라 정치개혁 취지와의 관계를 함께 살펴봐야 한다는 의견도 나온다.더불어민주당은 2022년 정치개혁안에서 국회의원 동일 지역구 3선 초과 제한을 제안하며 정치권 세대교체와 정치 순환 확대 필요성을 강조한 바 있다. 같은 해 당내 '정당쇄신·정치개혁 의원모임'에서도 지방의회 동일 지역구 3선 연임 초과 제한을 제안하는 등 정치권 다선 구조 개선 문제가 주요 개혁 의제로 논의됐다.이런 배경 속에서 당 내에서는 다선 국회의원의 광역단체장 경선 참여와 가산점 적용 문제를 정치개혁 방향과 어떻게 조화롭게 해석할 것인지에 대한 문제제기가 나오는 것으로 전해졌다.또 하나의 논의 지점은 국회 법제사법위원장직 유지 문제다. 정치권에서는 선거 출마 예정자나 후보자가 당직이나 주요 직책을 사퇴하는 사례가 있었던 만큼 이번 경우에 대해서도 사퇴 후 경선에 참여해야 한다는 지적이 나오고 있다.