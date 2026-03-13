"애물단지 된 화흥포 경비행장, 대규모 파크골프장 어떨까?"

지방자치시대, 의회의 제안은 군민의 실질적인 목소리라고 본다면, 의회의 제안에 대해 행정이 경청하고 성실히 대응하는 것은 결국 군민의 목소리에 응답하는 것과 같다. 때로는 예산이나 규제의 벽에 부딪힐 수 있지만, 그 과정에서 대안을 함께 찾아가는 것이 지방자치의 본질이다. 본보 이슈파이팅에서는 완도군의회에서 제안했던 군정 정책에 대해 발의자의 의도와 방향 등을 소개하면서 행정이 이를 어느 정도 받아들이고 접근을 하고 있는지를 살펴 본다.

<군수/관련 부서 공개 질문>

1. 조영식 의원이 제안한 화흥포 경비행장에 대해 파크골프장 조성에 대해 어떤 견해인가?

2. 소유 기관과의 '사용 승인' 협의를 이끌어낼 구체적인 논리는 무엇이며, 만약 매입을 추진한다면 재원 마련 전략은 어떻게 구상하고 있는가?

3. 고금면과의 거리적 한계를 극복하고 완도읍권 및 인근 면 지역의 수요를 효과적으로 흡수할 수 있는 '완도형 파크골프 네트워크 구축 방안'은 무엇이라고 보는가?

4. 이를 단순히 행정 주도로 치우는 것을 넘어, 지역 주민들과 '시니어 클럽' 등이 함께 관리하고 운영하는 '마을 공동체 중심의 운영 체계'를 도입할 용의가 있는가?

완도읍 화흥포 간척지 내 약 1.2km에 달하는 경비행장 부지가 수십 년째 제 기능을 상실한 채 방치되고 있어, 대책 마련이 시급하다는 목소리가 높다. 1990년대 농업용지와 관광 활성화를 목적으로 조성된 이 부지는 현재 쓰레기 투기장으로 전락하며 지역의 '애물단지'가 된 실정이다. 완도군의회 조영식 의원은 화흥포 간척지 경비행장 등 대규모 부지에 파크골프장 조성을 제안했다.조영식 의원은 "완도 화흥포 간척지는 1989년부터 1998년까지 약 10여 년에 걸쳐 조성한 농업용지이며 185ha의 농경지와 158ha면적의 담수호가 조성되어 있다"라면서, "간척지에는 외지인의 완도 접근성 향상을 위한 하늘길 개설 및 관광레저 활동 기반시설 용도의 경비행장이 길이 약 1.2km, 너비 40m로 조성되어 있다"고 설명했다.하지만 "경비행장은 당초 조성목적을 충족시키기 위한 여건이 맞지 않아 제 기능과 역할을 하지 못한 채 수 십년 동안 폐허가 되어 애물단지로 방치되어 있다"는 게 그의 이야기다.더욱이 경비행장 부지에는 지역 주민과 외지에서 들어온 낚시꾼, 심지어는 완도읍내권 주민들까지 몰래 싣고와 버린 각종 쓰레기가 난무하여 환경오염 및 자연경관을 헤치고 있다고 강조했다.조 의원은 "몇 년 전에는 농민들이 무방비 상태로 쌓아놓은 축산용 곤포 사일리지에 원인 모를 화재가 발생하여 큰 피해를 입기도 했다"면서 "이렇듯 용도가 불분명하고, 자연경관을 헤치며, 환경오염의 온상이 되고 있는 경비행장 부지를 언제까지 방치해 둘 수 없는 만큼, 이제부터는 생산성 있는 활용 방안을 마련해야 한다고 생각한다"고 전했다.활용 방안과 관련해 조영식 의원은 "소유 또는 관리청과 협의하여 우리 군이 매입하여 활용하는 방법으로 매입이 어렵다면 사용승인을 얻어 천연잔디를 식재하고 최소한의 시설을 갖추어 시니어들이 파크 골프를 즐기는 여가 공간이나, 어린이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 자연속 체험과 놀이 공간으로 조성해야 한다"고 밝혔다.또 "4만 8000평방미터, 즉 14만 520여 평의 면적인 만큼 18홀 규모로 2개의 파크 골프장을 조성하여 자연스럽게 활용할 수 있을 것으로 예상된다. 체육시설로 변경되지 않는 상황에서는 고정 시설물 설치가 어려울 것으로 판단되기 때문에 대안으로 천연잔디밭을 조성하여 비공식적으로 활용하자"고 전했다.조 의원은 "현재 고금면에 시설한 파크 골프장은 수요를 충족시키지 못해 플레이어들이 인근 강진군 등으로 원정을 나간다는 소식은 안타깝지 않을 수 없다"라면서, "모든 일이 쉽게 이루어지지 않겠지만 모두가 지혜를 모아 활용방안과 설득할 논리를 개발하고 다각적인 인적 네트워크를 동원하여 추진한다면 불가능한 일은 아니다"라고 말했다.또 "힘차게 도약하기 위해서는 지역의 경쟁력 있고 잠재된 자원을 발굴하고 활용할 수 있는 공직자들의 문제의식과 적극행정이 필요하다고 생각할 때"라고 말했다.조영식 의원은 마지막으로 "과거와 현재가 다른 점은 지금의 어르신들은 황혼을 초록빛 설렘으로 물들이는 '제2의 출발선'이다" "파크골프장은 단순히 운동만 하는 곳이 아니라, 이웃과 만나 대화하고 외로움을 달래는 공동체로서 이는 담장을 허물고 마음을 잇는 '지붕 없는 거실'을 짓는 일이다"라면서, "병원 처방전 대신 '잔디 위 산책'을 선물하는 '자연산 보약'과 같아 방치되며 멈춰버린 화흥포의 심장에 '건강한 박동'을 불어넣는 소중한 일이다"고 말했다.