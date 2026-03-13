시골 구석구석에서 감지되는 '은밀한 거래'... 무관용 원칙이 필요하다

AD

얼마 전 바깥일을 보러 이웃 동네에 갔다가 돌아오는 길에 커피 한 잔이 생각나 길가 카페를 찾았다. 평일 낮이라 텅 빈 카페의 넓은 자리 한편에 여러 명의 어르신이 둘러앉아 있었고, 그중 한 사람은 주위 사람들과는 어울리지 않는 차림의 중년 여성이었다. 일행이 일어설 때 그 여성이 조용히 전체 음료값을 계산하는 모습에서, 곧 다가올 지방선거의 그림자를 읽는 것은 어렵지 않았다. 아직 후보조차 확정되지 않은 시점임에도 시골 구석구석에서는 벌써 '은밀한 거래'가 시작되고 있었다.중앙정치권에서는 자격 있는 당원들이 후보자를 뽑는 '상향식 공천'과 '시스템 공천'을 금과옥조처럼 부르짖고 있다. 하지만 지방 중소도시의 현실은 중앙당의 외침과는 괴리가 크다. 공천을 받기 위해 여론조사 지지율을 왜곡하고 표심을 매수하는 금권선거가 여전히 판을 치고 있는 것이다. 문제는 이러한 행위가 당사자들 사이에서 매우 은밀하고 교묘하게 이루어지기 때문에 외부로 잘 드러나지 않고 묻히고 있다는 점이다.금권선거는 선거 과정에서 정당이나 후보자가 유권자 또는 선거 관계자에게 금품, 향응, 편의를 제공하여 투표에 영향을 미치려는 부정 선거를 의미한다. 흔히 '돈 선거'라고도 불리는 이 행위는 민주주의의 근간을 흔드는 고질적인 병폐다. 과거에 비해 선거 문화가 투명해졌다고는 하나, 금권선거는 여전히 다양한 변칙적 형태로 우리 곁에 존재하고 있다.가장 고전적인 방식은 유권자에게 직접 금품을 제공하는 것이다. 1960~70년대의 '고무신 선거', '막걸리 선거'에서 이어져 온 방식으로, 봉투에 현금을 넣어 전달하거나 선물 세트 등 현물을 살포하는 행위가 이에 해당한다. 또 다른 방식은 교통 편의 및 향응 제공이다. 구체적으로는 관광 보내주기, 식사 대접, 유흥업소 출입 비용 지불 등을 통해 유권자의 마음을 사려는 행위들이다.간접적인 방법은 더욱 지능적이다. 조직 관리라는 명목으로 선거 운동원이나 지역 유지들에게 '활동비'를 과다하게 지원하여 조직적인 매표 행위를 유도한다. 또한 후보자가 직접 나서지 않고 동창회, 종친회, 향우회 등 사조직을 통해 자금을 세탁하여 전달하는 제3자 우회 지원 방식도 빈번하게 동원된다.금권선거의 심각한 폐해는 단순히 돈을 쓰는 문제를 넘어 사회 전체에 치명적인 독을 퍼뜨린다. 우선 민의를 왜곡한다. 정책과 능력 중심의 대결이 아닌 '자금력' 대결로 변질되어, 진정으로 지역을 대변할 인물이 아닌 돈 많은 후보가 당선되는 원치 않는 결과를 초래한다.더 큰 문제는 부패의 악순환이다. 선거에 막대한 돈을 쏟아부은 당선자는 이른바 '본전'을 회수하기 위해 재임 기간 중 뇌물 수수나 이권 개입 등 부패의 유혹에 빠지기 쉽다. 이는 지역 발전의 동력을 갉아먹는 결과로 이어진다. 또한 유능하고 청렴하지만 자금력이 부족한 신인 정치인의 등장을 가로막아 정치의 세대교체와 발전을 저해하며, 결국 "정치는 원래 더럽다"는 인식을 심어주어 국민의 정치 무관심을 초래하고 민주주의의 정당성을 약화시킨다.이러한 금권선거를 뿌리 뽑고 깨끗한 선거 문화를 정착시키기 위해서는 제도적 미비점 보완과 시민 의식의 성숙한 변화가 반드시 병행되어야 한다.첫째, 제도적 측면에서 선거비용 지출의 투명성을 극대화해야 한다. 현행 사후 공개 제도를 보완해 '선거비용 실시간 공개제도'를 도입할 필요가 있다. 수입과 지출 내역을 매일 인터넷에 즉시 등록하도록 의무화하여 실시간으로 감시할 수 있는 시스템을 만들어야 한다. 이는 "누군가 지켜보고 있다"는 강력한 심리적 압박을 주어 비공식적인 돈 선거 시도를 사전에 차단하는 효과가 있다. 또한 '원스트라이크 아웃'제를 엄격히 적용하여, 적발 시 당선 무효는 물론 피선거권을 장기간 박탈하는 강력한 법 집행이 이루어져야 한다.둘째, 기술 및 감시 체계의 현대화다. SNS나 가상화폐 등을 이용한 신종 금권선거를 차단하기 위해 선관위의 과학 조사 역량을 강화해야 한다. 아울러 포상금 및 자수자 감면제도를 적극적으로 활용해야 한다. 현행법상 금품을 받은 유권자에게는 받은 금액의 최대 50배(최대 3,000만 원)에 달하는 과태료가 부과되지만, 자수할 경우 이를 파격적으로 감면해주어 '내부 고발'을 장려해야 한다. 결정적 제보자에게 지급되는 최대 5억 원의 포상금 제도를 더욱 활성화해 감시망을 촘촘히 짜야 한다.셋째, 사회적 측면에서 유권자의 의식 개혁이 무엇보다 중요하다. "표 한 장이 내 미래의 가치"라는 인식을 가져야 한다. 당장의 눈앞에 보이는 작은 이익보다 깨끗한 정치를 선택하는 성숙한 시민 의식을 확립해야 한다. 돈이 아닌 공약과 정책으로 후보를 검증하는 토론회와 홍보 매체에 관심을 기울여 올바른 판단을 내려야 한다.금권선거는 민주주의의 근간을 갉아먹는 좀벌레와 같다. 법과 제도가 아무리 촘촘해져도 유권자의 의식이 변하지 않는다면 '은밀한 거래'는 사라지지 않을 것이다. 이제 우리 사회는 금권선거에 대해 '무관용의 원칙'을 적용해야 한다. 돈으로 민심을 도둑질하려는 후보자는 투표로 엄중히 심판하고, 정책과 비전으로 승부하는 깨끗한 인물에게 기회를 주어야 한다. 선거는 지역의 미래를 설계하는 엄숙한 과정이다. 이번 지방선거가 낡은 '돈 선거'의 고리를 끊어내고, 진정한 지방자치 시대를 여는 시금석이 되기를 기대한다. 깨끗한 선거, 그것이 우리 고장이 건강하게 상생할 수 있는 유일한 길이다.