보길도, 그 밤의 바다

남해의 수많은 섬 가운데, 유난히 마음을 붙드는 섬 하나가 있다. 다도해의 푸른 숨결이 어스름한 어둠 속으로 잦아들 때 비로소 제 얼굴을 드러내는 고요한 섬, 보길도. 이 섬에 처음 발을 들이면 사람들은 바다보다 먼저 어떤 깊은 적막과 만난다. 노화도에서 배를 타고 건너와 보길대교를 지나는 순간, 사방을 물들이는 보랏빛 노을과 함께 공기의 질감이 서늘하게 달라짐을 느낀다. 파도는 서두르지 않고, 밤바람은 낮은 목소리로 섬의 해안선을 스친다. 섬은 그저 오래 침묵하게 만들 뿐, 무엇을 말하라고 재촉하지 않는다.격자해변의 둥근 자갈들이 어둠 속에서 파도에 씻기며 내는 '자글자글'한 소리는 세상의 소란을 잠재우는 섬의 야곡(Nocturne)이다. 그래서인지 보길도의 밤에는 오래전부터 소유하지 않는 마음이 머물러 있었다. 억지로 빛을 내어 어둠을 몰아내려 하지 않고, 주어진 자연의 곡선을 따라 마음의 등불을 켰던 이들의 흔적이 섬 곳곳에 점점이 박혀 있다.이 풍경 속에서 문득 한 예술가의 고독한 사랑 이야기가 겹쳐 들린다. "더 이상 나에게 사랑이란 존재할 수 없죠, 당신 없이는…." 낭만주의 시대의 작곡가 요하네스 브람스가 평생을 관통하며 읊조렸던 이 고백은 보길도의 깊은 밤바다 소리와 닮아 있다.그는 평생 단 한 사람, 클라라 슈만을 사랑하며 그 마음을 가슴 깊은 곳에만 묻어둔 채 살았다.브람스는 스승 슈만의 추종자로 클라라를 처음 만났다. 은사의 아내를 보는 순간, 그는 메마른 대지 위에 빗방울이 떨어져 굽이진 계곡으로 흘러 들어와 가장 깊은 곳에서 소용돌이치는 듯한 기분을 느꼈다.14살 연상의 여인을 향한 이 불꽃 같은 마음은 그를 마법에 걸리게 했다.하지만 그 사랑은 손에 쥘 수 없는 바다와도 같았다. 파도가 해변에 닿으려 애쓰지만 결국 다시 바다로 돌아가야 하듯, 브람스의 마음 또한 클라라라는 해변에 닿을 듯 말 듯 평생을 서성였다.조선의 시인이자 은자였던 고산 윤선도가 세상의 권력과 소란을 떠나 이 섬에 정원을 짓고 살았던 이유도 어쩌면 그 때문이었을 것이다.병자호란의 치욕을 뒤로하고 제주로 향하던 길, 우연히 닻을 내린 이곳에서 그는 운명처럼 자신의 내면과 닮은 풍경을 보았다. 그가 남긴 정원, '세연정(洗然亭)'에 서면 사람은 비로소 깨닫게 된다.'세연'이란 이름처럼, 마음을 씻어낸다는 것은 무언가를 채우는 것이 아니라 비워내는 일임을.세연정의 연못은 인위적으로 물을 가두지 않는다. 계곡에서 내려온 물이 자연스럽게 머물다 다시 흘러가도록 설계된 판석보는 인간의 기술이 자연의 순리를 어떻게 존중해야 하는지를 보여주는 고귀한 증거다.굴곡진 바위틈을 타고 흐르는 물줄기는 억지로 길을 내지 않고 돌의 모양을 따라 몸을 굽힌다. 어떤 마음은 차지하려 할수록 멀어지고, 그저 바라볼 때 비로소 오래 머문다는 것을 고산은 이 정원의 물길을 보며 매일 밤 되새겼을 것이다.슈만이 정신병으로 무너지고 삶이 어둠 속으로 기울어 갈 때, 브람스는 도망치는 대신 스승의 곁을 지키며 여덟 아이를 홀로 감당해야 했던 클라라의 버팀목이 되었다. 사랑과 존경, 연민과 책임, 그리고 결코 넘지 못하는 경계. 그들의 관계는 어느 이름으로도 정확히 설명되지 않는 묘한 균형 위에 서 있었다.마치 보길도의 밤바다와 섬처럼, 바다는 섬을 붙잡지 않고 섬 또한 바다를 붙들지 않는다.그러나 그 둘은 평생 같은 자리에서 서로를 바라본다.밀물이 오면 섬의 발치를 적시고, 썰물이 되면 다시 고요히 물러나는 저 바다의 예절처럼, 브람스는 40년이라는 긴 세월 동안 '존중의 거리'를 지켜냈다.그의 악보 속 쉼표들은 클라라라는 이름을 발설하지 않기 위해 삼켜낸 고결한 인내의 흔적이었다.그 거리감은 브람스가 유지했던 40년의 인내였다.브람스의 삶의 모토는 "자유롭지만 고독하게(Frei aber einsam)"였다.그의 악보 속 쉼표 하나하나에는 클라라라는 이름이 조용히 숨 쉬고 있었다. 그의 음악에서 느껴지는 묵직한 첼로의 선율은 보길도 밤바다의 심연을 닮았다. 화려하게 발산하기보다는 안으로 침잠하며, 스스로를 태워 타인의 슬픔을 어루만지는 선율이다.이러한 '존중의 거리'는 비단 보길도의 정원이나 브람스의 연가에만 머무는 이야기는 아니다. 우리가 발을 딛고 살아가는 이 땅의 역사 또한 그러하다.수많은 인연과 사건들이 억지로 얽히지 않고, 각자의 자리를 지키며 서로를 지켜보았기에 오늘날 우리가 마주하는 고유한 풍경과 전통이 존재할 수 있었다. 역사를 기록하고 기억한다는 것은, 과거를 소유하는 것이 아니라 그 시간 속에 깃든 고귀한 정신을 비워진 마음으로 마주하는 일일지도 모른다. 클라라가 세상을 떠났을 때 브람스는 "내 삶의 가장 아름다운 체험을 나는 잃어버렸다"고 나직이 읊조렸다. 그리고 1년 뒤, 그 역시 그녀를 따라가듯 생을 마감했다.그의 마지막 작품인 <네 개의 엄숙한 노래>에는 죽음마저 초월한 깊은 사랑의 울림이 담겨 있다. 소유하지 않았기에 끝내 하나로 남은 사랑이다.예술에도 삶에도 진정한 의미를 부여하는 색깔은 오직 하나, 그것은 사랑의 색이다. 사랑이란 무엇이냐는 물음에 진실은 답한다. "나는 영원한 생명이고, 살아가는 즐거움의 반복이다"라고. 슈만을 사랑한 클라라, 그리고 그 클라라를 평생 가슴에 품은 브람스. 그들이 증명한 것은 시간이 흘러도 흐려지지 않는 사랑, 이루지 못했기에 더 숭고했던 사랑의 가치였다.보길도의 밤바다를 바라보고 있으면 문득 이런 생각이 든다. 사랑이란 서로를 붙잡는 일이 아니라, 같은 어둠 속에서 같은 별을 오래 바라보는 일일지도 모른다고.보길도라는 섬이 그 자체로 하나의 완성된 세계이듯, 우리가 사랑하는 사람 또한 우리가 소유할 수 없는 하나의 독립된 우주임을 인정하는 것.그 섬의 이름은 보길도일 것이다. 가장 고독한 자리에서 가장 찬란하게 피어나는 생의 빛. 우리는 모두 각자의 마음속에 보길도 하나를 품고 산다. 그곳엔 아직 전하지 못한 진심과, 끝내 지켜낸 절제와, 그래서 영원히 퇴색되지 않을 단 한 사람의 이름이 밤의 파도에 씻기며 빛나고 있다.가장 고독한 자리에서 가장 찬란하게 피어나는 생의 빛, 보길도 그 밤의 바다 이름은 사랑일 것이다.