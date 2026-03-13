논산시, 준공과 개관 앞둔 '온담'과 '천문대' 점검

큰사진보기 ▲백성현 논산시장(우)이 김용정 논산시 도시재생과장(중앙)과 공사 관계자들과 함께 ‘온담(논산복합문화체육센터)’ 공사 현장을 둘러보며 시설 안전과 운영 준비 상황을 점검하고 있다. 백 시장은 이날 현장에서 시민들이 안심하고 이용할 수 있도록 시설물 안전 관리에 최선을 다해 줄 것을 당부했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 별빛누리 천문대 보조망원경 앞에서 이은정 평생학습관장과 관계자들과 함께 시설 운영 방안에 대해 의견을 나누고 있다. 백 시장은 이날 현장을 둘러보며 시민과 청소년들이 천문 관측과 과학 체험을 안전하게 즐길 수 있도록 운영 준비에 만전을 기해 줄 것을 당부했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 별빛누리천문대 개관을 앞두고 이은정 평생학습관장과 직원들을 격려한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 백 시장은 이날 현장을 찾아 천문대 운영 준비 상황을 점검하며 시민과 청소년들이 우주와 과학을 체험할 수 있는 교육 공간으로 자리 잡도록 힘써 달라고 당부했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산에 새로운 문화·교육 시설이 문을 열 준비를 하고 있다. 하지만 개관을 앞둔 현장 분위기는 축하보다는 점검에 가까웠다. 준공 이후 시민 불편을 남기지 않겠다는 취지에서다.백성현 논산시장은 12일 '온담(논산복합문화체육센터)'과 '별빛누리 천문대' 공사 현장을 차례로 찾아 시설 안전과 운영 준비 상황을 직접 점검했다. 안전모를 착용한 채 시설 내부와 공사 구간을 꼼꼼히 살피며 막바지 준비 상황을 확인했다.이날 현장에서 백 시장이 특히 강조한 것은 시설 하자 예방이었다. 그는 "평상시 점검만으로는 누수를 확인하기 어렵다"며 "필요하다면 인위적으로 물을 뿌려서라도 확인해야 한다. 시민이 이용하는 시설에 불편이 생기지 않도록 철저히 준비하는 것이 공직자의 책임"이라고 말했다.오는 27일 준공 예정인 '온담'은 배움과 체육, 문화 기능을 한데 모은 복합 문화 공간이다. 논산 열린도서관 옆에 들어선 이 시설은 가족 단위 시민들이 이용할 수 있는 생활문화 거점 공간을 목표로 조성됐다.시설 내부는 가족 친화형 공간으로 꾸며졌다. 1층에는 어린이 실내체육실과 120석 규모의 대강당, 수유실 등이 마련됐다. 2층에는 음악·체육·미술·공예 프로그램을 운영할 수 있는 특성화 강의실이 들어선다. 미술과 공예 공간에는 딸기와 고구마 등 논산 특산물을 모티프로 한 색채가 적용돼 지역의 상징성을 살렸다.3층에는 요리와 어학 교육을 위한 강의실이 조성돼 세대별 맞춤 교육 공간으로 활용될 예정이다. 백 시장은 수유실과 가족 화장실 등 영·유아 동반 가족을 위한 편의시설도 직접 확인하며 이용 과정에서 불편이 없도록 점검했다.이날 점검에서 또 하나 강조된 부분은 공공건축물의 품질 관리였다. 백 시장은 일부 공공시설이 준공 이후에도 보완 공사를 반복하면서 개관이 늦어졌던 사례를 언급하며 "같은 일이 다시 반복돼서는 안 된다"고 말했다.논산시는 공공건축물의 품질을 높이기 위해 외부 전문가가 참여하는 '공공건축 품질안전관리단'을 운영하고 있다. 공사 단계부터 시설 안전과 시공 상태를 점검하는 방식이다. 백 시장 역시 비가 오는 날 현장을 찾거나 살수 시험을 통해 누수 여부를 확인하는 등 현장 관리에 힘을 쏟고 있다.백 시장은 이어 오는 31일 정식 개관을 앞둔 '별빛누리 천문대'도 방문해 주요 시설을 점검했다. 천문대에는 508㎜ 반사망원경과 203㎜ 굴절망원경이 설치된 주망원경실을 비롯해 보조망원경 6대가 갖춰져 있다.그동안 별 관측을 위해 대전 등 인근 도시를 찾아야 했던 어린이들과 시민들에게는 지역 안에서 천문 관측과 과학 체험을 할 수 있는 공간이 마련되는 셈이다.백성현 시장은 "아이들이 이곳에서 우주를 바라보며 꿈을 키울 수 있기를 기대한다"며 "논산이 과학과 문화가 어우러진 교육·체험 도시로 자리 잡을 수 있도록 관련 시설을 지속적으로 확충해 나가겠다"고 밝혔다.온담과 별빛누리 천문대는 오는 31일 합동 개관식을 통해 시민들에게 공개될 예정이다. 시민 문화 활동과 과학 체험의 새로운 거점 공간이 될지 관심이 모인다.