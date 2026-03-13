미인가 국제학원이 번성하는 이유, 학교가 비운 오후 때문

"거기는 오후 4시에 데리러 가면 돼요."

최근 한 미인가 국제학원에 대한 인터뷰를 했다. 학부모들이 왜 이런 시설에 몰릴까 생각해 보았다. 동시번역기가 나오는 시대에 단지 영어교육 때문만일까 싶었는데, 인터뷰를 진행한 PD가 뜻밖의 이야기를 전해줬다. 인터뷰에 응한 한 어머니가 이렇게 말했다는 것이다.그 말이 한동안 머릿속을 떠나지 않았다. 비싼 학원비의 명분은 영어였지만, 부모가 실제로 구매한 것은 '돌봄'도 포함된 서비스였다. 공교육이 채워주지 못한 오후 두세 시간의 공백을 그 어머니는 매달 고액의 비용으로 메우고 있었다.우리나라 초등학교 저학년 아이들은 대체로 정오에서 오후 1시 전후에 집에 온다. 학년이 올라가 6교시를 마쳐도 대부분 오후 2시에서 3시 사이에 하교한다. 맞벌이 부모의 오후를 상상해보자. 점심시간 무렵 휴대폰으로 하교 안내 메시지가 도착하는 순간, 퇴근까지 남은 몇 시간의 공백은 곧바로 걱정거리가 된다.국가는 의무교육을 위해 적지 않은 공적 재정을 투입하고 있지만, 정작 부모들은 아이를 맡길 곳이 없어 다시 개인 지갑을 연다. 이렇게 비효율적인 이중 구조가 수십 년째 반복되면서 한국 교육은 시장 논리에 깊이 묶여 버렸다.경기 용인, 인천 송도, 세종시를 넘어 이제 지방 중소도시까지 미인가 국제학원과 유사 학교들이 빠르게 늘고 있다. 이들 시설은 바로 이 '시간의 사각지대'를 정확히 겨냥한다. 학교가 오후 1~2시면 아이들을 내보낼 때, 이곳들은 아이들을 오후 늦게까지 머물게 하며 그 시간에 각종 특기·적성 수업과 외국어 교육, 프로젝트 수업을 배치한다.결국 공교육이 메워주지 못한 돌봄과 교육의 공백은 영리 자본에게 새로운 시장이 되었고, 부모들에게는 거액을 지불해서라도 올라타야 할 '특권 트랙'이 되었다. 법적 인가 체계 밖에서 운영되는 시설들이 교육의 공공성을 흔들고 있음에도 제도는 이를 충분히 포착하지 못하고 있다. 이는 제도의 설계 실패이자 공적 책임의 유기다.가까운 일본이나 유럽의 여러 나라, 그리고 국내 일부 외국인학교에서는 대체로 오후 3시 전후까지 학교에서 수업과 다양한 활동이 이어진다. 물론 나라마다, 학교마다, 학년별로 차이는 있지만 '오후 중반까지 학교에 머무는 것'이 하나의 보편적 모델로 자리 잡은 곳이 적지 않다.반면 우리 초등학교는 여전히 비교적 이른 시간에 아이들을 집으로 돌려보내는 구조다. 그 배경에는 교사의 수업시수와 이미 높은 노동 강도가 있다.국내에서는 초등 교사의 적정 수업시수를 주당 18~20시간 수준으로 논의해 왔지만, 실제 현장에서는 이보다 많은 수업과 방대한 행정·생활지도를 동시에 감당하는 경우가 많다. 이처럼 한계에 가까운 노동 강도 속에서 "하교 시간을 늦추자"는 제안은 교사들에게 또 다른 부담처럼 들리기 쉽다.그러나 이 시간을 반드시 '담임교사만으로' 채워야 한다는 전제를 내려놓을 필요가 있다. 정규 교과 수업은 지금처럼 교사가 책임지되, 나머지 시간은 '마을 교육공동체'와 '전문 강사'가 학교 안으로 들어와 채우는 구조를 상상해볼 수 있다. 지역 예술가, 체육 지도자, 코딩·생태·과학 분야 활동가, 은퇴한 전문직 종사자들이 학교에서 아이들과 만나는 플랫폼을 만드는 것이다.지금의 늘봄학교나 방과후학교가 한계에 부딪히는 이유도 분명하다. 많은 학교에서 신청자만 따로 남기는 방식으로 운영되기 때문이다.인터뷰 과정에서 만난 한 PD 역시 돌봄교실 신청서를 앞에 두고 한참을 망설이다 결국 학원을 알아봤다고 한다. 1학년 때는 돌봄교실에 들어가기 위해 각종 증명서를 제출하며 경쟁을 뚫었지만, 아이가 2학년이 되자 "재미없다"며 학교에 남기를 거부했기 때문이다. 공교육이 제시한 대안을 아이 스스로 외면한 셈이다.대안은 비교적 분명하다. 모든 아이가 오후 3시까지 학교에 머물며 질 높은 특별 프로그램을 함께 경험하는 '동시 하교' 모델이다. 국어·영어·수학 진도를 더 나가는 보충 수업이 아니라 학교 밖 마을 교사들이 참여하는 예술, 체육, 코딩, 생태 교육, 생활기술과 시민교육 등이 그 시간을 채워야 한다.교사 증원이라는 단일 해법에만 매달리기보다 충분한 예산과 안정적인 고용 조건을 전제로 한 강사와 마을 교사의 대규모 투입, 그리고 지역 자원의 적극적인 활용을 통해 구조를 재설계할 필요가 있다.오후 1시 전후 학교에서 쏟아져 나오는 아이들을 보며 우리는 질문해야 한다. 이 아이들은 왜 학교 밖에서 학원 차량을 기다려야 하는가. 공교육에 공적 자금을 투입하면서도 왜 부모의 사비로 그 공백을 다시 메워야 하는가.문제를 근본적으로 해결하지 못하자 '늘봄'이 붙고, '방과후'가 붙고, 학원이 붙고, 이제는 국제학원까지 등장했다. 문제를 해결한 것이 아니라 구조 위에 또 다른 구조를 덧대 온 셈이다.의무교육에 공적 자금이 투입되고 있음에도 부모는 다시 개인 비용을 지불한다. 이 이중 구조는 수십 년째 반복되며 아이들의 오후를 가정의 경제력에 따라 갈라놓고 있다.오후 3시 하교는 거창한 혁명이 아니다. 마을과 학교의 경계를 허물고 아이를 함께 키우는 풍경, 부모의 경제력과 상관없이 모든 아이가 오후 3시까지 학교라는 울타리 안에서 안전하고 풍성하게 성장하는 풍경을 상상해 보자.그 상상을 현실로 만드는 것이 의무교육의 방향이어야 한다. 공교육은 이제 '시간의 절벽' 앞에 선 아이들을 더 이상 외면해서는 안 된다. 모든 아이가 같은 시간에 함께 학교를 나서고, 그 오후를 국가와 지역사회가 함께 책임지는 것. 어쩌면 그것이 우리가 너무 늦게 꺼낸 가장 기본적인 상식일지도 모른다.