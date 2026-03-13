빗자루 든 82세의 손 끝에서 합덕의 하루가 시작된다

큰사진보기 ▲삽을 들고 환경 정비 활동에 나선 92세 당진시 시니어클럽 회원이 합덕수리박물관 인근에서 작업을 이어가고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

AD

"나이가 들었다고 집에만 머물러 있어야 하는 것은 아닙니다. 몸이 허락하는 한 지역을 위해 작은 역할이라도 이어가고 싶습니다."

큰사진보기 ▲합덕수리박물관 인근에서 환경 정비 활동을 하고 있는 당진시 시니어클럽 손상균(82) 팀장은 지역을 가꾼다는 자부심으로 6년째 활동을 이어가고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

"집에만 있으면 하루가 길어요. 여기 나오면 사람도 만나고 몸도 움직일 수 있어 좋습니다."

"나이가 들었다고 아무것도 못 하는 건 아닙니다. 할 일이 있다는 것 자체가 고마운 일입니다."

큰사진보기 ▲합덕수리박물관 앞에서 당진시 시니어클럽 노인일자리 사업에 참여한 어르신들이 활동을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 합덕성당과 신리성지 일대 환경 정비와 안내 활동을 맡은 참여자들은 지역 문화유산을 지키는 현장에서 함께 땀을 나누며 공동체의 의미를 이어가고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 12일 오전 8시 20분, 충남 당진시 합덕수리박물관 앞마당. 꽃샘추위의 기운이 채 가시지 않은 이른 시간이었지만 형광 조끼를 입은 어르신들이 하나둘 모여들었다. 서로의 안부를 묻고 오늘 맡은 구역을 확인한 뒤 자연스럽게 빗자루와 집게를 손에 들었다. 합덕의 아침은 이렇게 당진시 시니어클럽 회원들의 움직임으로 시작되고 있었다.이날 현장에서 만난 시니어클럽 손상균(82) 팀장은 6년째 노인일자리 사업에 참여하고 있다. 합덕에 거주하는 그는 노령연금을 받고 있지만, 그것만으로 자신의 하루를 설명하고 싶지 않다고 했다. 연금은 생활의 한 부분일 뿐, 하루를 움직이게 하는 이유는 따로 있다는 것이다.손 팀장은 지역을 위해 여전히 할 수 있는 일이 남아 있다는 사실이 일을 계속하게 하는 힘이라고 말했다.시니어클럽 회원들에게 노인일자리는 단순한 수입의 문제가 아니다. 오랜 시간 지역에서 살아온 시민으로서 공동체의 일상에 다시 참여하는 또 하나의 이유다.손 팀장을 비롯한 당진시 시니어클럽 참여자들은 합덕성당과 신리성지, 합덕수리박물관 일대에서 환경 정비와 방문객 안내 활동을 맡고 있다. 어르신들의 손길이 머무는 곳은 단순한 작업 구역이 아니다. 지역의 역사와 문화, 순례와 관광의 동선이 겹쳐지는 생활문화 현장이다.이들은 합덕수리박물관 주변을 쓸고 잔디밭을 정돈하며 방문객들이 보다 쾌적한 환경에서 지역 문화유산을 둘러볼 수 있도록 돕는다. 누군가에게는 평범한 청소일 수 있지만, 지역 공동체의 입장에서 보면 문화유산의 품격을 지키는 보이지 않는 돌봄 노동에 가깝다.당진시 시니어클럽의 활동은 한 달 10일, 하루 3시간씩 이어진다. 월 활동비는 29만 원이다. 금액만 놓고 보면 넉넉하다고 말하기는 어렵다. 그러나 현장에서 만난 어르신들에게 이 일의 가치는 수입 이상의 의미로 받아들여지고 있었다.정해진 시간에 집을 나서 이웃을 만나고, 몸을 움직이며 공동의 일을 수행하는 과정 자체가 삶의 리듬을 만들기 때문이다. 노인일자리는 단순한 생계 보조 정책을 넘어 초고령층의 사회 참여를 유지하고 일상 속 역할을 이어가게 하는 사회적 장치로 기능하고 있다.실제로 합덕 시니어클럽 어르신들은 "일을 하며 하루의 흐름이 생기고 동네 이웃을 만날 수 있다"는 점을 가장 큰 보람으로 꼽았다. 노년기 일자리가 경제적 지원을 넘어 자존감과 사회적 관계를 지탱하는 기반이 되고 있음을 현장은 분명하게 보여주고 있었다.현장에서 만난 참여자들의 삶의 이력도 다양하다. 과거 버스 운전을 하던 이도 있고, 농사를 지으며 평생을 보낸 이도 있었다. 산업 현장과 농촌에서 지역사회를 지탱해 온 세대가 이제는 또 다른 방식으로 마을을 지키고 있는 셈이다. 손상균 팀장은 "지금은 몸이 예전 같지 않지만 지역을 위해 할 수 있는 일이 있어 좋다"고 말했다.합덕에서 노인일자리 활동에 참여하는 어르신들의 연령대는 비교적 높은 편이다. 활동 경력도 제각각이다. 적게는 1년, 많게는 5년 이상 꾸준히 참여하는 경우도 적지 않다. 현장에서는 90세를 넘어서까지 활동을 이어간 사례도 들을 수 있었다. 이는 노인일자리가 단순히 '남는 시간을 메우는 일'이 아니라 노년기 삶의 한 축으로 자리 잡고 있음을 보여준다.특히 눈에 띄는 대목은 활동이 끝난 뒤 이어지는 기록의 과정이다. 손상균 팀장은 시니어클럽 참여자들이 당일 수행한 작업 내용과 시간을 직접 기록지에 정리한다. 합덕성당, 신리성지, 합덕수리박물관 등 각 현장에서 어떤 일을 했는지 정리해 시청에 제출한다.누군가는 이를 일상적인 행정 절차로 볼 수도 있다. 그러나 손 팀장의 기록지에는 어르신들의 책임감과 성실함이 고스란히 담겨 있었다.노인일자리 사업은 정부와 지방자치단체가 함께 추진하는 공공형 일자리 정책이다. 고령층에게 일정 기간 일자리를 제공해 생활 안정을 돕고 동시에 사회 참여 기회를 넓히는 데 목적이 있다. 특히 초고령화 속도가 빠른 지역에서는 이 사업이 단순한 복지 지원을 넘어 어르신들의 사회적 역할을 유지하고 공동체에 활력을 불어넣는 정책으로 기능하고 있다.당진시 합덕읍 역시 노인 인구 증가에 대응해 다양한 일자리 프로그램을 운영하고 있다. 합덕읍 노인복지관과 시니어클럽을 중심으로 공공근로와 직업 교육, 취업 연계 프로그램이 진행되고 있으며, 일자리종합지원센터는 상담을 통해 중장년층과 노년층에게 맞춤형 일자리 정보를 제공하고 있다.이러한 기반 속에서 합덕읍 시니어클럽 회원들의 활동은 지역사회의 일상과 밀착된 방식으로 이어지고 있다. 현장에서 만난 92세 시니어클럽 회원은 5년째 활동을 이어가고 있다.노인일자리 정책은 단순한 수입 지원을 넘어 초고령층의 사회적 관계를 유지하고 일상의 시간을 구조화하는 역할을 한다. 활동을 마친 뒤 손상균 팀장은 이렇게 말했다.무엇보다 눈에 띄는 점은 시니어클럽 활동이 단순한 경제적 지원을 넘어 사회적 고립을 완화하는 역할을 한다는 사실이다. 집에 머무는 시간이 길어질수록 하루의 흐름은 느려지고 사람과의 관계는 쉽게 끊어진다. 시니어클럽 활동은 어르신들의 생활 리듬을 만들고, 개인이 공동체 안에서 자신의 역할을 확인하게 하는 사회적 기반이 된다.합덕의 이른 아침을 지키는 시니어클럽 회원들의 노동은 크게 드러나지 않는다. 그러나 빗자루를 들고 문화유산 주변을 정돈하는 어르신들의 걸음은 합덕의 하루를 여는 힘이 된다. 합덕성당과 신리성지, 합덕수리박물관 일대를 돌보는 이들의 손길은 지역의 시간을 다시 움직이게 한다.초고령사회는 종종 부담과 돌봄의 문제로만 설명된다. 그러나 합덕수리박물관 앞마당에서 만난 어르신들의 모습은 다른 가능성을 보여준다. 노년은 보호의 대상에 머무는 존재가 아니라, 오랜 경험과 시간을 바탕으로 지역사회의 일상을 지탱하는 시민이자 공동체의 구성원이다.초고령화가 빠르게 진행되는 현실 속에서 노인일자리는 더 이상 단순한 복지 정책이 아니다. 지역사회와 공동체의 일상을 유지하는 중요한 사회적 기반으로 평가되고 있다. 합덕의 현장에서 보듯, 노인일자리는 어르신들의 삶에 리듬을 만들고 공동체의 일상을 지탱하는 기반으로 자리 잡고 있다.