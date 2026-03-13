세종으로 향한 탈핵 순례, 삼척에서 다시 묻다

큰사진보기 ▲탈핵순례를 마지막 청와대 앞에서 시민들이 방사능 경고 표시가 그려진 노란 드럼통과 현수막을 앞세우고 탈핵을 요구하는 행동을 하고 있다. 핵발전의 위험성과 원전 정책에 대한 반대를 상징적으로 표현한 시민 시위 장면이다. ⓒ 하태성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 순례를 마치고 청와대 기후비서관과 김성환 기후에너지환경부 장관을 면담하며 원전 수명연장과 신규 원전 건설, SMR 도입 정책에 대한 우려를 전달했다. 그러나 면담 이후에도 정부의 에너지 정책 방향은 크게 달라지지 않았다.



참가자들은 기자회견에서 탈핵은 단지 원전 하나의 문제가 아니라며, 핵발전·석탄발전·초고압 송전망으로 이어지는 구조를 함께 바꾸는 ‘탈·탈·탈(탈핵·탈석탄·탈송전탑)’의 전환이 필요하다고 강조했다.

1월 5일부터 16일까지 우리는 길 위에 있었다. 영광에서 세종으로, 고리에서 세종으로, 그리고 세종에서 노량진을 거쳐 청와대까지 이어지는 탈핵 순례였다. 동해삼척기후위기비상행동의 성원기, 하태성, 김형연, 청명이 함께했다. 핵발전소가 자리 잡은 바다에서 권력이 모여 있는 도시까지, 이 나라의 에너지 지도를 발로 가로지르는 길이었다.핵발전소는 늘 지역의 바닷가에 서 있다. 그러나 그 전기를 어디에 쓰고, 얼마나 더 지을지를 결정하는 곳은 늘 수도권이다. 우리는 그 사이의 거리를 확인하기 위해 걸었다. 영광에서 세종으로, 고리에서 세종으로 이어지는 길은 단지 순례의 동선이 아니라 이 나라 전력 체계의 구조를 보여주는 길이었다.세종 정부청사에서 우리는 다시 확인했다. 대한민국의 에너지 정책은 여전히 대형 발전소와 장거리 송전망을 전제로 설계되어 있다는 사실이다. 핵발전소를 짓고, 그 전기를 초고압 송전선으로 수도권으로 보내는 방식이다. 위험과 시설은 지역에 남고 전력 소비와 이익은 다른 곳으로 이동하는 구조다.청와대 기후비서관을 만났고 김성환 기후에너지환경부 장관도 만났다. 우리는 원전 수명연장과 신규 원전 건설, SMR 도입의 문제를 이야기했다. 탈핵과 재생에너지 중심의 에너지 전환이 필요하다고 설명했다. 그러나 면담이 끝난 뒤에도 정책의 방향은 크게 달라 보이지 않았다.이 경험은 한 가지 사실을 다시 생각하게 했다. 탈핵은 원전 하나의 문제가 아니라는 점이다. 그것은 동시에 탈석탄의 문제이고, 탈송전탑의 문제이기도 하다. 대형 발전소와 초고압 송전망에 의존하는 전력 체계가 유지되는 한, 핵발전소와 석탄발전소는 계속해서 지역에 세워질 것이다.그래서 우리는 이 구조를 '탈·탈·탈'이라고 부른다. 탈핵, 탈석탄, 탈송전탑이다. 이것은 단순한 구호가 아니라 에너지 체계의 방향을 바꾸는 질문이다. 지역이 희생되고 수도권이 소비하는 구조를 바꾸지 않는다면 어떤 에너지 정책도 정의롭다고 말하기 어렵다.순례는 1월 16일에 끝났다. 그러나 질문은 끝나지 않았다. 영광에서 세종으로, 고리에서 세종으로, 그리고 세종에서 청와대까지 이어진 길은 이 나라의 에너지 정치가 어디에서 시작되고 어디에서 막히는지를 보여주었다.지금도 삼척에서는 석탄발전소를 둘러싼 싸움이 계속되고 있다. 핵발전소와 석탄발전소, 그리고 송전탑으로 이어지는 구조는 서로 다른 문제가 아니다. 그것은 하나의 체계다.그래서 탈핵의 길은 여전히 길 위에 있다. 그리고 그 길은 결국 같은 질문으로 돌아온다.누가 전기를 생산하고, 누가 위험을 감당하며, 누가 그 이익을 가져가는가.