거품 위에서 먹이 찾는 청둥오리 이야기

큰사진보기 ▲거품솎에 먹이 찾는 청둥오리 암컷 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲맑은 물에서 먹이 찾는 청둥오리 수컷 ⓒ 이경호 관련사진보기

▲같은 하천인데 거품 속과 맑은 물에서 먹이 찾는 청둥오리 새와 사람의 이야기 / 새랑새

하천 수면 위에 흰 거품이 모여 있었다. 바람을 타고 떠다니던 거품 사이에서 한 쌍의 청둥오리가 부리를 물속에 넣고 먹이를 찾고 있었다. 거품 사이를 빠르게 헤집으며 먹이를 찾는 모습이었다. 지난 12일 오후 금강에서 만난 장면이다.하천에 떠 있는 거품은 흔히 오염을 떠올리게 될 수 밖에 없다. 물속에 계면활성제(세제)가 남아 있거나 계면활성 역할을 하는 물질이 많아지면 물의 표면장력이 낮아지면서 기포가 쉽게 만들어지고 거품이 형성되는 것으로 알려져 있다. 자연적인 과정에서도 만들어지지만 많은 경우 하천의 부영양화와 관련된 현상으로 설명된다.생활하수 등에 포함된 유기물이 하천으로 유입되면 영양염류가 증가하고, 그 결과 미소조류와 미생물이 늘어나게 되는 것으로 알려져 있다. 이 과정에서 계면활성제 역할을 하는 유기물질이 만들어지며 거품이 발생하고, 낙엽이나 유기물이 분해되는 과정에서도 가스가 발생하는데, 물의 흐름이 교란되면서 이러한 가스가 기포로 올라올 때 거품이 형성된다고 한다.거품이 모여 있는 곳에는 미생물과 유기물 조각이 함께 모이는 경우가 있어 청둥오리들이 이런 곳을 뒤적이며 먹이를 찾는 모습이 관찰되는 것이다. 청둥오리는 물속 바닥을 뒤적이며 수초나 작은 수생생물, 유기물 등을 먹는 대표적인 잡식성 물새다. 거품이 모여 있는 곳에서도 먹이 활동이 이루어지는 이유다.하지만 하천에 떠 있는 거품은 그 수역이 부영양 상태일 가능성을 보여주는 하나의 신호로 해석하는 것이이 타당하다. 겨울철 국내를 찾은 청둥오리에게는 먹이터가 되기도 하지만, 동시에 하전의 수질 상태를 보여주는 장면인 것이다.조금만 상류로 이동하자 전혀 다른 풍경이 나타났다. 거품이 거의 없는 맑은 물이 흐르는 구간에서 또 다른 청둥오리들이 물속을 뒤적이며 먹이를 찾고 있었다. 같은 하천이지만 물의 모습은 확연히 달랐다.청둥오리는 우리나라에서 가장 흔하게 볼 수 있는 물새 가운데 하나다. 하지만 이 새는 텃새가 아니라 대표적인 겨울철새다. 가을이면 시베리아와 북방 번식지에서 남하해 겨울을 보내고, 봄이 가까워지면 다시 북쪽 번식지로 돌아간다.지금 하천에서 만나는 청둥오리들도 머지않아 떠날 준비를 하고 있는 개체들이다. 거품 위에서 먹이를 찾던 청둥오리와 맑은 물에서 먹이를 찾던 청둥오리. 같은 하천에서 마주한 두 장면은 물의 상태가 얼마나 다양한 모습을 보일 수 있는지를 보여준다.곧 북쪽 번식지로 떠날 청둥오리들에게 우리 하천은 잠시 머무는 겨울 보금자리다. 흔하게 보이는 새이지만, 그들이 머무는 물환경이 건강한지는 결국 인간의 관리와 노력에 달려 있다. 겨울철새가 떠나기 전까지, 그리고 다시 돌아올 다음 겨울에도 더 건강한 하천에서 머물 수 있도록 하는 일. 기후위기 시대에 하천 생태계를 회복하고 지켜내기 위해 우리가 고민해야 할 과제이기도 하다.