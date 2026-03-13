비정규직을 가두는 2년 계약의 족쇄, 이젠 풀어야 하지 않을까

AD

2007년 비정규직 보호법이 시행될 당시, 노무현 정부가 가졌던 문제의식은 분명했다. 그것은 고통받는 사람들의 눈물을 닦아주고 싶다는 간절한 마음이었다. 당시 제정된 '기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(제4조)'은 기간제 근로자의 사용 기간을 2년으로 제한하고, 이를 초과할 경우 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 것으로 본다는 내용을 골자로 했다.비정규직으로 2년 이상 근무하면 정규직으로 전환하도록 강제함으로써, 노동자들이 더 이상 고용 불안에 떨지 않고 우리 사회의 당당한 주역으로 자리 잡게 하려는 '선의의 울타리'를 치고자 했던 것이다. 당시 노 전 대통령이 늘 강조했던 '사람 사는 세상'에 대한 열망은 노동의 가치가 차별받지 않고, 누구나 일터에서 평온하게 내일을 설계할 수 있는 공정한 환경을 만드는 것이었다.하지만 법 시행 후 20년 가까이 흐른 지금, 현장의 풍경은 참혹하다. 정규직 전환이라는 희망의 문턱 대신 '2년 만기 해고'라는 차가운 절벽이 노동자들을 기다리고 있다. 통계청의 '2023년 8월 경제활동인구조사 부가조사' 결과는 이러한 현실을 수치로 증명한다. 비정규직 근로자의 평균 근속기간은 2년 6개월이며, 특히 기간제 근로자는 1년 11개월로 2년의 벽을 채 넘지 못하고 있다.더욱 뼈아픈 대목은 임금 격차다. 통계청의 2025년 8월 '경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 결과'에 따르면, 정규직과 비정규직의 월평균 임금 차이는 180만 8,000원이었다. 어려운 이들을 보호하기 위해 만든 선의의 법이 오히려 노동자를 짧은 주기로 일터를 옮겨 다녀야 하는 불안정한 처지로 전락시키고, 처우 개선조차 가로막는 역설적인 상황이 벌어지고 있는 셈이다.현행법은 사용자에게 숙련된 인력을 내보내고 다시 새로운 미숙련 인력을 채용해 교육하게 만드는 비효율을 강요하는 측면이 있다. 기업 입장으로는 업무의 연속성이 끊기고 숙련도 저하에 따른 사회적 비용이 발생한다. 인재를 길러내기보다 제도적 제약에 맞춰 인력을 교체하게 만드는 구조적 결함이라 볼 수 있다.노동자의 삶은 더욱 고달프다. 2년마다 새로운 일자리를 찾아 정보의 바다를 떠돌아야 하고, 한 직장에 정을 붙일 새도 없이 떠날 준비를 해야 한다. 고용의 연속성이 담보되지 않는 사회에서 노동자의 숙련 형성이나 미래 설계는 사실상 사치에 가깝다. 잦은 이직은 경력의 단절을 가져오고, 이는 곧 소득의 불안정으로 이어져 가계 경제의 근간을 흔드는 요인이 된다.이러한 노동 시장의 고질적인 모순을 해결하기 위해 이재명 대통령은 최근 프랑스 등 주요 선진국의 사례를 들어 새로운 대안을 제시하고 있다. 이 대통령은 지난 2025년 12월 서울 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 "고용 안정성이 보장된 정규직보다 잠깐 고용되는 비정규직의 보수가 더 낮은 현재의 구조는 상식적으로 납득하기 어렵다"고 말했다. 비정규직에게 '불안정 수당'을 지급하는 것이 공정하다는 의미다.실제로 프랑스는 '불안정 고용 보상수당(Prime de précarité)' 제도를 통해 계약이 종료되는 비정규직 노동자에게 총임금의 10%를 일시불로 지급하도록 규정하고 있다. 사용자가 단기 계약을 남용할수록 더 많은 비용을 지불하게 함으로써, 고용의 유연성을 얻는 대신 그에 합당한 보상을 노동자에게 돌려주는 구조다. 단순히 사용 기간을 제한하여 노동자를 일터 밖으로 떠미는 대신, 고용의 형태와 관계없이 일하는 사람의 가치를 실질적으로 보전하자는 취지다.이제는 비정규직 사용 기간 제한을 과감히 풀거나 유연화하는 논의를 시작해야 할 때라고 생각한다. 단순히 기간을 정해두고 등 떠미는 방식은 이제 한계에 달했다. 기간 제한을 완화하되, 이재명 대통령이 제안한 것처럼 '동일가치노동 동일임금' 원칙을 철저히 적용하고 비정규직에 대한 실질적인 보상 체계를 구축하여 저임금 활용 수단으로 삼지 못하게 막는 것이 더 본질적인 해결책이 될 수 있을 것이다.비정규직을 무조건 정규직으로 바꾸라는 압박보다는, 비정규직으로 오래 근무하더라도 그 숙련도를 인정받고 정당한 대우를 받으며 계속 일할 수 있는 환경을 만드는 것이 우선이라고 생각한다. 기간의 족쇄를 푸는 것은 노동자에게는 고용의 지속성을, 사용자에게는 인적 자원의 안정성을 제공하는 상생의 길이 될 수 있다.어려운 사람들의 삶을 지키고자 이 법을 만들었던 노무현 전 대통령이 오늘의 이 풍경을 본다면 어떤 생각을 할지 자문해 보게 된다. 아마도 법의 조항은 살아남았으되 그 속에 담았던 '사람을 향한 따뜻한 시선'은 사라진 채 차가운 숫자의 잣대만 남은 현실에 누구보다 가슴 아파하지 않을까 싶다."비정규직의 눈물을 닦아주겠다"던 그의 진심은 2년마다 노동자를 일터 밖으로 떠밀어내는 결과를 원했던 것이 결코 아니다. 법은 현실을 반영해야 하고, 그 현실이 선의를 배반하고 있다면 우리는 그 틀을 과감히 고쳐 쓸 용기를 내야 한다. 노 전 대통령이 그토록 바랐던 '어려운 사람들이 대접받는 세상'은 형식적인 기간의 숫자에 매몰된 세상이 아니기 때문이다.이제는 기간이라는 형식적 잣대에서 벗어나, 노동의 가치가 존중받고 일터의 연속성이 보장되는 유연하고도 단단한 노동 시장을 설계해야 한다. 2년이라는 조항을 제거하고, 숙련된 노동자가 당당히 제 자리를 지킬 수 있는 제도적 결단이 필요한 시점이다. 그것이야말로 20년 전 우리가 꿈꿨던 고용 안정의 진정한 완성일 것이라 생각한다.