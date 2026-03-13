박정희 정권이 남긴 규제의 유령, 방송 산업의 숨통을 조인다

큰사진보기 ▲기울어진 운동장에서의 방송과 OTT의 경쟁동일 서비스라 할 수 있는 방송과 OTT는 결국 규제의 수준이 달라 기울어진 운동장에서 경쟁하고 있는 셈이다. ⓒ 박성호 / AI 생성이미지 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버 블로그 <드가의 다큐맨터리 이야기>에도 실립니다.필자는 매체경제학 전공 언론학 박사로 최근 한국 미디어와 콘텐츠의 글로벌화라는 아젠다를 접하면서 이를 위해 국내 방송 미디어 정책이 변화해야 할 방향에 대해 지속적인 제기를 하고 있다.

지난달 2월 11일 국회 의원회관 제11간담회의실에서 열린 '미디어 콘텐츠 산업 체질 개선을 위한 제도개선 포럼: AI 시대 콘텐츠 산업 경쟁력 확보를 위한 규제 혁신 방안'은 위기에 처한 방송 산업에 중요한 화두를 던졌다. 더불어민주당 한민수 의원실과 디지털미래연구소가 공동 주최한 포럼에서 한국방송광고공사 미디어광고연구소 강신규 박사는 방송과 OTT 간 비대칭 규제를 해소하고 대칭 규제 체계로 전환하는 것이 발제의 핵심임을 강조했다.세부 실행 방안으로는 네거티브 규제 체계로의 전환, 신유형 광고 활성화, 의료·주류 등 경직된 광고 품목 규제 완화 등 업계가 오랫동안 갈망해온 과제들이 상세히 제시되었다. 한국의 콘텐츠산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 규제완화가 필요하다는 점은 이번 정부도 출범초기부터 인정한 부분이다.그동안 정부도 광고 총량제 도입이나 중간광고 허용 등 나름의 규제 완화를 시도해왔다. 하지만 이러한 조치들은 시장에서 어떠한 실질적 효과도 내지 못했다. 근본 원인은 우리나라 방송을 규정하는 뿌리 깊은 방송정책 원칙 자체에 있다. 이 원칙이 건드려지지 않는 한, 어떤 규제 완화도 결국 공허한 선언에 그칠 수밖에 없다. 특히 실시간 리니어 채널 서비스 안에서 혁신적인 신유형 광고를 만들어내야 하는 방송사들 입장에서, 현행 방송정책 원칙은 새로운 광고 모델의 탄생 자체를 원천 봉쇄하는 쇠사슬이다.현재 대한민국 레거시 미디어, 즉 방송은 구조적 몰락의 길을 걷고 있다. 단순히 TV 시청률이 하락하는 수준이 아니다. 방송사의 주 수익원인 광고 시장 자체가 뿌리째 흔들리고 있다. 최근 넷플릭스 등 주요 OTT들은 구독료 인상과 동시에 광고형 요금제를 전면에 내세웠다. 이는 가입자 유지와 확대를 넘어, 과거 방송사의 독점적 영역이었던 광고 매출까지 본격적으로 잠식하겠다는 선전포고다.OTT를 통해 공개되는 콘텐츠들은 방송콘텐츠에 비해 거의 광고규제가 없다시피 하다는 점이 방송사의 경쟁을 힘들게 하는 요인으로 작동하고 있다. 사실상 동일 서비스일 수 있는 방송과 OTT에 비대칭 규제가 이루어지고 있는 것이다. 방송사는 한마디로 기울어진 운동장에서 OTT와 힘든 경쟁을 하고 있는 것이다.여기서 직시해야 할 진실이 있다. 전 세계가 열광하는 오늘의 한류는 어느 날 갑자기 하늘에서 뚝 떨어진 것이 아니다. 국내 방송사들이 수십 년간 막대한 자본과 리스크를 감내하며 일궈낸 수확물이다. 방송사들은 수익이 보장되지 않던 시절부터 거대한 제작비를 투입해 드라마를 만들며 한류의 물꼬를 텄고, 매주 생방송으로 진행되는 음악 프로그램을 통해 이름 없는 연습생들을 글로벌 스타로 키워내는 거대한 인큐베이터 역할을 해왔다. 예능 포맷 수출을 통해 한국적 정서를 세계에 심은 것 역시 방송사 시스템이 거둔 성과였다.한류 콘텐츠의 생산 기지이자 스타 탄생의 요람이었던 방송사가 낡은 방송정책 원칙에 묶인 채 OTT와의 비대칭 경쟁에서 도태된다면, 한류를 지탱해온 근간 시스템 자체가 무너질 수밖에 없다. 산업의 심장이 멈추고 있는데 글로벌 경쟁력 강화를 논하는 것은 어불성설이다. 가장 강력한 빅 플레이어를 규제의 쇠사슬로 묶어 죽이면서 한류의 지속 가능한 성장을 이어가겠다는 구상은 처음부터 성립하지 않는다.도대체 무엇이 방송사의 손발을 이토록 묶고 있는 것인가. 그 답은 우리 법령을 구성하는 세 겹의 조문을 살펴보면 명확히 드러난다. 먼저 방송법 제73조 제1항은 "방송사업자는 방송광고와 방송프로그램이 혼동되지 아니하도록 명확하게 구분하여야 하며"라고 선언한다. 이어지는 방송법 시행령 제59조 제2항 나목 2가항은 중간광고의 방법을 규정하며 "방송프로그램과 광고가 명확하게 구분되도록 하여야 한다"고 그 경계를 구체화한다. 여기에 방송심의에 관한 규정 제46조의2는 "방송은 법령에서 허용하는 경우 외에는 방송프로그램이 방송광고와 명확히 구별되도록 하여야 한다"고 못을 박는다.법전 어디에도 명시적으로 등장하지 않지만, 이 세 겹의 조문이 결합하여 도출되는 방송정책의 대원칙은 분명하다. 바로 '프로그램과 광고는 서로의 시간을 단 1초도 침범할 수 없다'는 상호불가침 원칙이다. 이 원칙이 견고하게 버티고 있는 한, 광고는 콘텐츠 제작의 핵심 재원임에도 불구하고 프로그램의 순수성을 훼손하는 격리 대상으로만 취급된다. 방송광고 허용시간이 총량제로 바뀌었음에도 불구하고 프로그램 시간 밖의 광고임에도 유독 중간광고만이 최소 45분 프로그램 길이당 허용시간을 1분으로 하고 있는 것도 궁극적으로는 중간광고를 침범한 광고로 해석하고 있음을 보여준다.이 원칙이 낳은 폐해는 구체적이고 처참하다. 간접광고(PPL)는 광고 효과를 주어서는 안 된다는 규정(방송심의 규정 제46조·제47조)에 묶여 있고, 가상광고는 광고 효과가 가장 높은 프로그램 중간에는 삽입조차 할 수 없다(방송심의 규정 제48조). 심지어 중간광고조차 '프로그램 밖 광고'가 아닌 '진행 중 광고'라는 프레임에 갇혀, 방송 프로그램 시간에 따라 횟수를 엄격히 제한 받고 매회 1분 이하로만 편성해야 한다(방송법 시행령 제59조 제2항 제1호 나목). 광고 상품으로서의 매력을 완전히 거세해 놓고 시장에 내다 팔라고 강요하는 꼴이다. 프로그램의 서사와 연출을 광고와 유기적으로 결합해야 하는 방송사 특유의 신유형 광고가 원천적으로 불가능한 이유가 여기에 있다. 하지만 두 영역 사이의 절벽이 허물어지지 않는 한, 어떤 규제 완화도 실질적인 성과를 내기 어렵다.이처럼 필자가 주장하는 규제 혁신에 대해 공공론자들은 즉각 반론을 제기할 것이다. "시청자 보호는 왜 생각하지 않느냐"는 물음이다. 하지만 이는 미디어 산업의 가장 근본적인 틀을 간과한 지적이다. 본래 미디어 시장에서 광고는 이용자가 고품질의 방송 콘텐츠를 가장 저렴하게 향유할 수 있도록 돕는 '경제적 장벽 제거 장치'로 등장했다. 광고를 사회악이나 시청 주권 침해 요소로만 치부하는 것은 단편적이다. 광고가 활성화되지 못하면 1차적으로 방송사가 피해를 보지만, 결국 그 화살은 콘텐츠 질적 하락이나 이용 비용 상승으로 이어져 마지막엔 시청자가 가장 큰 피해를 보게 된다. 즉, 광고 활성화는 방송사를 위한 특혜가 아니라, 시청자가 우수한 콘텐츠를 지속 가능하게 소비할 수 있도록 돕는 '보편적 콘텐츠 복지'를 위한 필수 재원을 확보하는 과정이다.또한 광고가 시청 흐름을 지나치게 방해할 것이라는 인위적 걱정보다 무서운 것은 '시장의 자정 작용'이다. 오늘날의 시청자는 매우 영리하고 주체적이다. 만약 공급자가 과도한 광고 배치로 시청 경험을 훼손한다면 시청자 불만 발생, 시청률 하락, 프로그램 브랜드 가치 손상이라는 즉각적인 시장의 심판을 받게 된다. 결국 공급자는 수익 극대화와 시청자 만족 사이에서 가장 '적절한 수위'를 스스로 조절할 수밖에 없다. 시장의 선택 행위에 의해 자연스럽게 조절될 수 있는 영역을 국가가 인위적인 규제로 미리 손대는 것은 시대착오적이다.우리가 흔히 오해하는 것 중 하나는 '지상파에서 원래 중간광고는 안 된다'는 편견이다. 그러나 이는 역사적 사실과 다르다. 1960년대 민영방송의 황금기 시절, MBC와 TBC 등 지상파 방송사들은 지금의 OTT처럼 프로그램 중간에 자유롭게 광고를 편성하며 고품질 콘텐츠의 재원을 마련했다.이러한 흐름에 급제동이 걸린 것은 1973년 2월 방송법 개정 시기였다. 당시 정권은 방송의 공익성 제고와 시청권 보호라는 명분을 내세워 스포츠 중계 등을 제외한 정규 프로그램에서의 중간광고를 전면 금지했다. 이어 그해 10월 발생한 제1차 오일쇼크로 과소비 억제 분위기가 국가적 과제로 확산하면서, 이 규제는 사회적 정당성까지 덧입게 되었다. 광고가 소비를 조장한다는 논리는 당시 절약과 저축을 장려하던 시대 정신에는 부합했을지 모른다. 하지만 문제는 반세기가 지난 오늘날까지도 이 임시방편적 규제가 방송정책의 성역으로 남아있다는 사실이다. 당시 국가경제를 위해 도입했던 제도가 이제는 국가의 미래 산업인 방송 콘텐츠의 숨통을 조이는 규제로 작동하고 있는 것이다.여기서 대한민국 국가 기조의 치명적인 자가당착이 드러난다. 최근 우리 사회의 핵심 정책 기조는 전방위적인 소비 진작을 통한 경기 부양이다. 국가는 샌드위치 데이를 임시공휴일로 지정하고 대체공휴일을 확대해 국민의 '쓸 시간'을 만들어준다. 전통시장 온누리상품권 발행 확대, 숙박·관광 페스타를 통한 대규모 쿠폰 살포, 고가 내구재 소비를 유도하는 개별소비세 인하 등 막대한 재정 지원과 세제 혜택도 쏟아붓고 있다. 청년수당이나 지역화폐 역시 결국은 위축된 소비 심리를 자극해 경제의 선순환을 만들겠다는 필사적인 노력이다.그런데 유독 방송정책 영역에서만큼은 50년 전 오일쇼크 시절의 논리, 즉 '광고는 과소비를 조장하는 사회악'이라는 낡은 관행을 그대로 고수하고 있다. 국가 전체가 수조 원의 예산을 들여 소비 활성화에 사활을 거는 시대에, 소비의 가장 강력하고 효율적인 메신저인 방송광고에만 여전히 강력한 제동을 걸고 있는 것이다. 소비 진작을 위해 온갖 정책 수단을 총동원하면서, 정작 기업의 자율적인 마케팅 수단인 방송광고는 낡은 도덕적 잣대로 옥죄는 이 모순은 반드시 청산되어야 한다.지금 우리에게 시급한 것은 지엽적인 규제 완화가 아니다. 프로그램과 광고 시간을 상호불가침의 영역으로 갈라놓은 근본 원칙을 전면 재설계하는 대수술이 필요하다. 글로벌 시장은 이미 광고를 콘텐츠의 질을 높이는 필수적 파트너로 재정의하며 창의적 영역으로 받아들이고 있다. 규제 없는 OTT가 광고 시장의 포식자로 군림하는 상황에서, 방송사에게만 50년 전 오일쇼크 시절의 낡은 담장을 지키라고 강요하는 것은 공멸을 선고하는 것과 다름없다.K-콘텐츠의 글로벌 경쟁력 강화는 반세기 동안 우리 미디어를 짓눌러온 권위주의 시대의 낡은 성벽, 즉 상호불가침 원칙을 완전히 허무는 용기 있는 결단에서 비로소 시작된다. 유령은 쫓아낸다고 사라지지 않을지도 모른다. 그 유령이 깃든 낡은 집 자체를 허물어야만 비로소 사라지지 않을까 싶다.