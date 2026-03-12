시민회의 "맹수석·정상신, 명분 없는 단일화 방해 중단하라"

큰사진보기 ▲'미래교육을 위한 대전시민교육감후보 단일화 시민회의'는 4일 대전교육청 앞에서 기자회견을 열어 '2026 대전 민주진보교육감 단일화 후보 등록 결과 및 일정'을 발표했다. 이들은 시민참여단 선거·여론조사를 각각 50%씩 반영하여 오는 30일 최종 후보를 선출할 예정이다. 이번 경선에는 강재구 건양대 의학과 교수와 성광진 대전교육연구소장이 후보에 등록해 경쟁을 펼친다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲미래 교육을 위한 대전 시민 교육감 단일화 시민회의가 9일 대전시교육청 앞에서 기자회견을 열고 "2026 대전 민주진보교육감 단일화를 위한 '시민참여단'에 참여해 달라"고 호소했다. 이들은 9일 부터 오는 22일까지 시민 1만 명을 목표로 '시민참여단'을 모집한다. 이번 '2026 대전 민주진보교육감 단일화 후보 경선'에는 강재구 건양대 의학과 교수와 성광진 대전교육연구소장이 참여해 경쟁을 벌이게 된다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전지역 교육·시민단체들로 구성된 '미래 교육을 위한 대전 시민 교육감 단일화 시민회의(이하 시민회의)'가 진보교육감 후보 단일화 경선 중단을 요구한 맹수석·정상신 대전교육감 예비후보의 주장에 대해 "사실관계를 왜곡한 채 불참을 정당화하고 있다"며 정면 반박하고 나섰다.시민회의는 12일 '맹수석·정상신 대전교육감 예비후보의 입장에 대한 시민회의 성명서'를 내고 "맹수석·정상신 후보는 명분 없는 단일화 방해 행위를 즉각 중단하라"고 촉구했다.시민회의는 "단일화는 시민의 뜻을 하나로 모으는 소중한 과정"이라며 "두 후보의 주장은 대전 교육 혁신을 염원하는 66개 시민사회단체의 진정성을 심각하게 훼손하고 있다"고 주장했다.앞서 두 예비후보는 11일 공동 기자회견을 열어 시민회의가 추진하는 단일화 경선 절차의 투명성과 공정성에 문제를 제기하며 "시민 공감 없는 단일화 추진은 즉각 중단돼야 한다"고 촉구했다.이들은 지난달 23일 마감된 '2026 대전 민주진보교육감 단일화 후보 등록'에도 참여하지 않았으며, 불참 이유로 "단일화 관련 주요 정보가 후보들에게 전혀 공유되지 않은 채 진행됐고, 서약서 내용이 일방적이고 강제적이었다"고 주장했다.이에 대해 시민회의는 성명서에서 두 후보의 핵심 주장들을 항목별로 반박했다.시민회의는 우선 "맹 후보의 정보 공유가 없었다는 주장은 명백히 사실과 다르다"고 밝혔다. 이들은 "맹 후보는 지난 1월 13일 시민회의 창립총회에 직접 참석해 출마 의사를 밝히고 인사를 나눴으며, 당시 배포된 자료(정관 제22조)에 단일화 방식으로 '선거인단·여론조사·후보 간 합의'가 명시돼 있었다"고 밝혔다.또 시민회의는 "2월 2일 오전 10시 30분 시민회의가 맹 후보 캠프와 직접 만나 단일화 일정과 방식을 협의했다"고 했고, "2월 10일 위원장단 회의에서는 맹 후보 측이 선호한다고 밝힌 '여론조사 방식' 의견까지 수렴해 경선 방식을 조율했다"고 밝혔다.이어 "2월 14일에는 맹 후보를 비롯한 정상신, 성광진, 강재구 등 네 명의 후보 모두에게 단일화 일정과 관련 서류를 공식 발송했다"며 "수차례 대면 협의와 공식 문서 전달이 있었는데도 '정보 공유가 없었다'고 하는 것은 기록된 사실을 부정하는 것"이라고 반박했다.시민회의는 맹 후보가 '대전·충남 행정통합 논의'를 단일화 중단 사유로 든 데 대해서도 "교육자치의 시급성을 외면하는 주장"이라고 맞섰다. 시민회의는 "대표단이 2월 25일 긴급 임시총회를 통해 '행정통합은 현재까지도 불확실한 사안이며, 이를 이유로 시민과의 약속인 단일화를 미루는 것은 일방적 주장'이라고 밝혔다"고 설명했다. 또 "행정통합 논의로 인한 피해를 최소화하기 위해 후보 등록 예상자들과 사전에 일정을 충분히 협의해 왔다"고 덧붙였다.맹수석·정상신 두 후보가 강력하게 문제를 제기하고 있는 서약서 내용과 관련해 시민회의는 "특정 후보를 위한 장치가 아니라 시민사회가 마련한 공정한 절차에 대해 결과를 존중하겠다는 최소한의 약속"이라고 강조했다.시민회의는 "시민회의가 독단적으로 과정과 절차를 정하겠다는 의미가 아니라, 중재자로서 마련한 절차를 존중하겠다는 원칙을 확인하는 취지"라며 "성광진 후보와 강재구 후보는 이 원칙에 동의하고 등록을 마쳤다"고 밝혔다.또 시민회의는 두 후보가 현재 단일화 과정을 '특정 후보를 위한 절차'라고 주장한 데 대해 "사실과 전혀 다르다"고 반박했다. 시민회의는 "교육·여성·장애인·종교·노동·문화·마을·시민단체 등 대전 각계를 대표하는 66개 단체가 참여하고 있다"며 "시민참여단 모집(3월 9일~22일)에도 시민들이 자발적으로 가입하고 참가비를 납부하며 책임 있게 참여 중"이라고 강조했다.끝으로 시민회의는 "시민들이 참여하는 단일화는 개인의 당선 가능성을 따지는 정치적 계산이 아니라 대전 교육을 올곧게 세우라는 시민의 요구이자 명령"이라며 "두 후보는 더 이상의 명분 없는 발목잡기를 즉시 중단하고, 지금이라도 시민단체와 시민들 앞에 책임 있는 태도를 보이기 바란다"고 촉구했다.