육아 정보는 넘치는데 현실은 왜 이렇게 막막할까

큰사진보기 ▲포대기를 어설프게 감싸면 금세 풀려 아기가 팔다리를 휘저으며 울게 된다. ⓒ brytny on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.신생아 가정을 돌보는 현장에서 부모들이 가장 자주 하는 질문이 있습니다. 그 현실적인 고민을 기록해 보고 싶었습니다

아기가 아빠 품에서 자지러지게 울고 있었다."아기가 왜 우는지 모르겠어요."아기 아빠는 난감한 표정으로 아기를 내려다보고 있었다. 지난해 6월, 나는 한 산모의 집을 방문했다. 조리원에서 퇴원한 지 나흘째 되는 날이었다. 그 사이 두 부부가 집에서 아기를 돌보고 있었다.집에 들어서자마자 보인 것은 울음을 멈추지 못하는 아기였다. 아빠가 서툰 손으로 감아 놓은 포대기는 이미 반쯤 풀어져 아기의 팔과 다리가 밖으로 나와 있었다. 아기는 작은 몸을 뒤틀며 팔을 휘저었고, 아빠는 어떻게 다시 감싸야 할지 몰라 난감한 얼굴로 서 있었다.인사를 할 틈도 없이 가방을 던지듯 내려놓고 손부터 씻었다. 그리고 곧바로 아기를 받아 안았다.먼저 기저귀를 갈아 주고 포대기로 아기를 단단히 감쌌다.태어난 지 얼마 되지 않은 신생아는 모로반사로 인해 팔과 다리를 벌리는 행동을 한다. 놀라거나 불안할 때 나타나는 자연스러운 반응이다. 포대기를 어설프게 감싸면 금세 풀려 아기가 팔다리를 휘저으며 울게 된다. 아기를 안고 등을 천천히 토닥이자 울음이 잦아들더니 이내 스르르 잠이 들었다.그제야 아기의 부모를 제대로 볼 수 있었다. 며칠을 제대로 자지 못해서인지 얼굴도 푸석하고 몹시 피곤해 보였다. 눈 밑에는 짙은 다크서클이 내려와 있었다.보통 처음 방문하는 날에는 아기의 상태와 산후조리에 필요한 전반적인 상황에 대해 이야기를 나눈다. 하지만 너무 지쳐 보이는 두 사람을 보니 순서를 조금 바꾸어야겠다고 생각했다. 몇 가지 아기에 관한 질문만 하고 두 사람에게 먼저 잠을 권했다.두 사람이 안방으로 들어갔다. 아기도 품에 안겨 있으니 새근새근 깊은 잠을 자고 있었다. 몇 시간 뒤 잠에서 깬 부부는 밝은 얼굴로 거실로 나왔다."덕분에 오랜만에 푹 잤어요."아빠는 멋쩍게 웃으며 말을 이었다."사실 어젯밤에도 계속 울었거든요. 조금 전에 먹였는데도 손을 입 근처에 가져가면 또 달라고 울더라고요. 기저귀도 갈고 다 해봤는데 계속 울기만 하니까요."옆에 있던 산모도 조심스럽게 말을 보탰다."아기가 울 때마다 자꾸 생각하게 돼요. 제가 뭘 잘못하고 있는 건 아닐까 하고요."아빠도 고개를 끄덕이며 물었다."다른 집 아기들도 이렇게 우나요?"나는 두 사람을 바라보며 고개를 끄덕였다."신생아들은 원래 자주 울어요. 처음엔 부모들이 다 그렇게 당황해요."나는 두 사람에게 조심스럽게 제안했다."이제 제가 왔으니까 낮에 부족한 잠을 좀 주무세요. 아빠 휴가도 곧 끝난다면서요. 직장에 나가시려면 밤에 잠을 못 자면 안되잖아요. 제가 퇴근하고 아기 아빠가 집에 오면 초저녁에만 아기를 조금 봐주고, 밤에는 산모가 아기를 돌보는 식으로 시간을 나눠보는 건 어떨까요. 서로 너무 지치지 않도록 리듬을 맞추는 게 중요하거든요."그러자 아빠가 웃으며 말했다."사실 잠이 와도 먼저 잘 수가 없더라고요. 서로 힘든 걸 아니까요. 결국 둘이 다 아기 리듬에 맞춰 움직이다 보니 둘 다 잠을 제대로 못 잤어요."나는 아기를 보며 말했다."아기들은 입 근처에 손이 오면 대부분 먹으려고 입을 오물거려요. 배가 고파서라기보다 빨고 싶은 욕구 때문일 때도 많아요."그러자 산모가 고개를 끄덕였다."그래서 그런 거였군요. 어젯밤에는 왜 우는지 모르겠다는 생각만 계속 했어요."이들 부모에게만 생기는 일이 아니다. 아기를 출산하기 전 대부분의 부모들은 나름대로 공부도 하고 준비도 한다. 요즘은 마음만 먹으면 육아 정보를 얼마든지 찾아볼 수 있다. 문제는 정보가 많을수록 오히려 부모들이 더 불안해진다는 점이다.육아 정보를 찾아보면 방법은 너무 많고 서로 다른 이야기들도 많다. 그래서 많은 부모들이 '내가 잘하고 있는 걸까' 하고 스스로를 의심하게 된다. 다른 아기와 비교하면서 더 초조해지기도 한다.생후 첫 몇 개월은 아기가 빠르게 성장하는 시기다. 하지만 이 시기에는 개인차도 매우 크다. 그래서 '평균'보다 더 중요한 것은 우리 아이의 흐름이다. 정상에 미치지 못했을 때 좌절하기보다 우리 아기의 발달 단계와 반응에 집중하고 관찰하는 것이 필요하다. 그리고 그에 맞게 방법을 조정해 나가는 접근이 더 중요하다."아기가 왜 우는지 모르겠어요." 처음 부모가 되면 누구나 같은 질문을 한다. 하지만 시간이 지나면 조금씩 알게 된다. 아이마다 자신만의 속도가 있다는 것을. 결국 부모가 해야 할 일은 하나다. 내 아이의 속도를 믿고 지켜보는 것. 그렇게 부모도 아기와 함께 자란다.