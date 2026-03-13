1426일째 삼척의 외침, '에너지 식민지' 구조를 묻다

큰사진보기 ▲탈탈탈 삼척우체국 1425일째 선전전 #탈핵 #탈석탄 #탈송전탑 ⓒ 하태성 관련사진보기

AD

3월 12일, 강원도 삼척우체국 앞에서 시민들이 손팻말을 들고 서 있다. 하루 이틀의 일이 아니다. 2021년 7월 14일 시작된 선전전이 어느새 1426일째를 맞았다.이들이 외치는 구호는 단순하다. 탈핵, 탈석탄, 탈송전탑. 세 단어는 서로 다른 환경 구호처럼 보이지만 사실은 하나의 구조를 향하고 있다. 한국의 에너지 체계가 만들어낸 지역 수탈 구조, 이른바 '에너지 식민지'다.삼척은 오랫동안 산업의 그림자 속에서 살아온 도시다. 일제강점기 석탄 산업에서 시작해 산업화 시대에는 시멘트 공장과 광산이 들어섰다. 산은 깎였고 먼지는 마을로 내려왔다. 산업은 국가 성장을 위해 필요하다는 이름으로 추진됐지만, 그 비용의 상당 부분은 지역이 감당해야 했다.석탄화력발전소 논란 역시 같은 구조 속에서 등장했다. 발전소는 바다와 산을 끼고 있는 작은 도시의 해안에 세워지지만, 생산된 전기의 대부분은 수도권으로 흘러간다. 지역에 남는 것은 미세먼지와 온실가스, 해안 침식, 그리고 송전선로 갈등이다.이 때문에 삼척 시민들이 말하는 탈핵·탈석탄·탈송전탑은 각각의 정책 문제가 아니다. 위험한 발전소를 지방에 집중시키는 구조, 수도권 전력 소비를 위해 지방의 산과 마을을 가로지르는 초고압 송전망 체계, 그리고 기후위기 시대에도 계속되는 화석연료 의존 체계를 동시에 겨누는 요구다.한국의 전력 시스템은 오랫동안 대규모 발전소와 장거리 송전망에 의존해 왔다. 전력 소비는 수도권과 산업단지에 집중되어 있지만 발전소는 상대적으로 인구가 적은 지역에 들어선다. 그 결과 전력 소비의 혜택과 환경 위험이 서로 다른 지역에 나뉘는 구조가 고착됐다.이 구조를 바꾸지 않는 한 에너지 전환은 절반의 변화에 그칠 수밖에 없다. 태양광과 풍력이 늘어나더라도 중앙집중형 체계가 유지된다면 위험의 공간적 불평등은 계속될 가능성이 크다.삼척 거리에서 1426일 동안 이어진 선전전은 바로 이 질문을 던지고 있다. 에너지 전환은 단순히 발전원의 문제가 아니라 에너지 민주주의의 문제라는 것이다.전기는 필요하다. 그러나 그 전기를 만드는 방식이 특정 지역의 희생 위에 세워져서는 안 된다. 지역이 위험을 떠안고 수도권이 전력을 소비하는 구조는 더 이상 지속가능하지 않다.기후위기 시대의 에너지 전환은 세 가지 원칙 위에서 다시 설계되어야 한다. 첫째, 석탄을 포함한 화석연료 발전을 단계적으로 종료해야 한다. 둘째, 초고압 송전망 중심 체계를 줄이고 지역 분산형 전력 시스템을 확대해야 한다. 셋째, 발전소 지역과 노동자를 위한 정의로운 전환 정책이 함께 추진되어야 한다.삼척우체국 앞 작은 거리에서 시작된 질문은 사실 한국 사회 전체를 향하고 있다. 전기는 어디에서 만들고, 누가 위험을 감당하며, 누가 그 혜택을 누리는가. 이 질문에 답하지 않는 한 에너지 전환은 완성될 수 없다.