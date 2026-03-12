휘발유 출고가 1724원 '최고가격'…30년만에 정부 직접 개입

큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 이정훈 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 12일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF에서 발언하고 있다. 2026.3.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관에게 질문하고 있다. 2026.3.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 4일 서울 시내 한 주유소에 휘발유를 비롯한 유류 가격이 표시되어 있다. 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 3시 기준 서울 지역 휘발유 평균 판매가는 전날보다 L당 47.3원 오른 1천835.8원으로 집계됐다. 서울 휘발유 평균 가격이 1800원을 넘어선 것은 지난해 12월 18일(1천802.7원) 이후 약 2개월 반 만이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정부가 결국 기름값에 직접 손을 댔다. 정유사가 주유소에 공급하는 석유 가격에 상한선을 두는 '석유 최고가격제'를 13일 0시부터 전격 시행한다. 휘발유 값은 리터(L)당 1724원, 경유는 1713원으로 '최고 가격'이 결정됐다. 1997년 유가 자유화 이후 정부가 석유 가격에 직접 개입하는 것은 사실상 처음이다.구윤철 경제부총리겸 재정경제부 장관은 12일 오후 민생물가특별관리 관계장관회의에서 '석유 최고가격제 추진 방안' 내용을 공개했다. 이에 앞서 산업통상자원부도 '석유제품 가격 안정 방안'을 내놓고, 정유사가 주유소에 공급 중인 휘발유 등 평균 가격보다 낮게 기름값을 정할 것이라고 했다. 현재 정유 4사의 평균 공급가격인 휘발유 1833원, 경유 1930원, 등유 1730원이다. 또 석유 제품의 매점매석 행위도 금지하고, 전국 주유소 가격 모니터링도 강화하기로 했다.정부는 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 국내 유가는 급격히 상승한 것으로 보고 있다. 실제 지난달 27일 이후 휘발유 가격은 리터당 200원 이상 상승, 경유 가격은 300원 이상 상승했다. 산업부는 특히 가격 상승 속도가 비정상적으로 빠르다는 점을 문제로 보고 있다.양기욱 산업부 산업자원안보실장은 "3월 초 들어 국내 가격이 비정상적으로 많이 튀었다"고 했다. 일반적으로 국제유가 상승이 국내 가격에 반영되기까지는 약 2주 정도 시차가 있다. 하지만 최근에는 국제 유가 상승이 거의 즉각적으로 국내 가격에 반영되며 시장이 과열되는 상황이 발생했다는 것이 정부 판단이다.결국 정부가 내놓은 해법은 정유사 공급가격 상한제다. 현재 정유 4사의 평균 공급가격은 휘발유 1833원, 경유 1930원, 등유 1730원 수준이다. 정부가 이날 공개한 '최고 가격'은 이보다 100원 이상 크게 낮은 금액이다. 이번 가격은 2주마다 다시 계산돼 조정된다. 정부는 이를 두고 "가격을 억누르는 정책이 아니라 변동성을 줄이는 장치"라고 했다.정부의 최고가격 규제는 시중에 판매되는 가격이 아니라 정유사 공급가격이다. 이유는 약 1만3000개에 달하는 전국의 주유소가 직영, 자영, 알뜰주유소 등 다양한 구조로 돼 있기 때문이다. 따라서 기름값의 출발선인 정유사의 공급 가격을 통제하는 것으로 정한 것. 시장 일부에선 가격 통제에 따른 공급 위축 우려도 나오고 있다. 가격이 묶이면 기업이 기름 판매를 늦추거나 물량을 줄일 수도 있어서다.정부는 이를 막기 위해 석유제품 매점매석 금지 고시도 함께 시행한다. 핵심 내용은 크게 네 가지다. 정유사는 휘발유·경유·등유 반출량을 지난해 같은 기간의 90% 이상을 유지해야 하고, 특정 업체에 공급을 몰아주거나 판매를 기피하는 행위는 금지된다. 또 주유소의 폭리 목적으로 대량 보유하는 것도 금지되고, 소비자 판매 기피 행위도 금지된다. 매점매석 행위가 적발되면 물가안정법에 따라 형사 처벌까지 가능하다.이밖에 가격 상한제가 시행되면 정유사 손실 문제도 발생한다. 정부는 이를 위해 사후 정산 방식의 손실 보전 제도도 도입했다. 정유사가 가격 통제로 손실을 입을 경우 회계법인의 검증과 전문가 위원회의 심의를 거쳐 분기별로 손실을 보전해주기로 했다. 대신 거꾸로 유가가 하락해서 정유사가 이익을 얻는 경우에도 정산 대상이 된다.이번 대책에서 유류세 추가 인하는 포함되지 않았다. 정부는 대신 석유 최고가격제와 시장 상황을 점검하면서, 향후 유류세 추가 인하 카드를 검토한다는 입장이다. 취약계층에 대한 보조금 지원도 마찬가지다.이번 정책은 상징성이 크다. 한국은 1997년 유가 자유화 이후 석유 가격을 시장에 맡기는 정책을 유지해왔다. 이번 최고가격제는 사실상 30년 만에 정부가 가격 결정에 직접 개입하는 조치다. 그만큼 상황이 심각하다는 의미이기도 하다.특히 중동 전쟁이 장기화될 경우, 호르무즈 해협 봉쇄 가능성에 따른 국제 유가 급등, 물류비 상승 등이 한국 경제에 큰 충격을 줄 수 있다. 정부가 기름값을 민생 물가의 핵심 변수로 보는 이유다.결국 이번 정책의 성패는 향후 국제 유가 흐름과 정부의 재정 여력, 정유사 협조 등에 달려 있다. 기름값이 민생 경제의 중심으로 떠오른 상황에서, 정부가 꺼낸 30년 만의 가격 통제 카드가 어떤 결과를 낳을지 관심이 쏠리고 있다.