김동연·추미애 경기지사 출마 선언…민주당 경선 '5파전'

큰사진보기 ▲더불어민주당 김동연 경기지사와 추미애 국회의원이 12일 나란히 경기지사 선거 출마를 선언했다.

큰사진보기 ▲추미애 더불어민주당 의원이 12일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 오는 6월 3일 실시되는 경기도지사 선거에 더불어민주당 예비후보 출마를 공식 선언하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

더불어민주당 김동연 경기지사와 추미애 국회의원이 12일 나란히 경기지사 선거 출마를 선언했다. 두 인물의 공식 등판으로 민주당 경기지사 경선은 권칠승·한준호 의원, 양기대 전 의원까지 포함한 '5파전' 구도로 본격적인 경쟁 국면에 들어섰다.김동연 지사는 이날 안양역 민생투어 현장에서 기자회견을 열고 재선 도전을 공식화했다. 그는 "이번 선거는 당 대표나 최고위원을 뽑는 선거가 아니라 경기도 현장 책임자를 선택하는 선거"라며 "일 잘하는 대통령에게는 일 잘하는 도지사가 필요하다. 이재명 대통령의 현장 일꾼이 되겠다"라고 말했다.김 지사는 임기 내 주택 80만 호 착공과 200조 원 투자 유치를 목표로 제시하며 "이재명 정부의 부동산 정책과 성장 전략을 경기도가 가장 확실하게 뒷받침하겠다"라고 밝혔다.또 '내 삶이 나아지는 플러스 경기'를 비전으로 내세우며 ▲경기도민 1억 만들기 ▲주거·돌봄·교통 3대 생활비 반값 시대 ▲지상철도·간선도로·전력망 지중화 등 3대 프로젝트를 공약으로 제시했다.김 지사는 "본선에서 100% 승리를 자신한다"라며 "이재명 정부를 성공한 정부로 만드는 것이 제1 과제이며 일과 성과로 증명하겠다"라고 강조했다.같은 날 오전 국회에서 출마를 선언한 추미애 의원도 경기도의 변화 필요성을 강조했다. 추 의원은 "경기도를 도민이 자부심을 느끼는 당당한 경기도로 만들겠다"라며 "도민을 행정의 중심에 두는 사고 전환과 강한 결단력의 리더십이 필요하다"라고 밝혔다.그는 "개혁이 필요하면 정면으로 돌파해 왔고 원칙 앞에서 물러선 적이 없다"라며 "책임지는 행정, 실천하는 행정으로 경기도정을 이끌겠다"라고 말했다.이어 경기도를 혁신 산업 중심지로 만들겠다는 구상을 밝히며 ▲AI 행정 혁신 ▲경기도형 기본소득 ▲생애 맞춤형 돌봄 체계 구축 ▲15분 생활도시 조성 등을 주요 공약으로 제시했다.이미 출마를 선언한 권칠승·한준호 의원, 양기대 전 의원까지 포함하면 민주당 경기지사 경선은 5명의 후보가 경쟁하는 구도가 됐다.민주당은 오는 15일 여의도 중앙당사에서 예비후보 합동연설회를 열고 19일에는 방송 토론회를 할 예정이다. 이후 21~22일 권리당원 투표로 예비경선을 실시해 후보를 3명으로 압축한 뒤 다음 달 5~7일 본경선을 통해 최종 후보를 선출한다. 본경선은 당원 투표와 국민 여론조사를 각각 50%씩 반영하는 방식으로 진행된다.한편 국민의힘에서는 양향자 최고위원과 함진규 전 한국도로공사 사장이 경기지사 후보 공천을 신청한 상태다.