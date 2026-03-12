메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.03.12 18:22최종 업데이트 26.03.12 18:22

여주시, 농어민 기회소득 지원사업 신청 접수... 최대 60만원

오는 16일부터 4월 24일까지 읍·면·동 행정복지센터 및 온라인 접수 가능

원고료로 응원하기
경기 여주시는 농어업인의 안정적인 소득 기반을 마련하고 농어촌의 지속가능한 발전을 도모하기 위해 ‘2026년 상반기 여주시 농어민 기회소득 지원사업’ 신청을 오는 16일부터 4월 24일까지 접수한다고 12일 밝혔다.
경기 여주시는 농어업인의 안정적인 소득 기반을 마련하고 농어촌의 지속가능한 발전을 도모하기 위해 ‘2026년 상반기 여주시 농어민 기회소득 지원사업’ 신청을 오는 16일부터 4월 24일까지 접수한다고 12일 밝혔다. ⓒ 여주시

경기 여주시는 농어업인의 안정적인 소득 기반을 마련하고 농어촌의 지속가능한 발전을 도모하기 위해 '2026년 상반기 여주시 농어민 기회소득 지원사업' 신청을 오는 16일부터 4월 24일까지 접수한다고 12일 밝혔다.

농어민 기회소득 지원사업은 농어업이 환경보전, 농촌 공동체 유지 등 사회적 가치를 창출하는 데 대한 보상 차원에서 농어민에게 일정 금액을 지원하는 사업이다.

신청 대상은 주민등록상 여주시에 주소를 두고 농어업경영체로 등록되어 실제 농어업에 종사하는 농어민으로, ▲여주시 1년 이상 거주(또는 경기도 내 2년 이상 거주) ▲농업 생산에 1년 이상 종사 ▲농업 외 소득 3,700만원 미만 ▲만 19세 이상 등 조건을 충족해야 한다.

AD
지원 대상자로 선정될 경우 농민 개인에게 월 5만 원씩 연 2회(6월, 12월) 지역화폐로 지급되며 최대 60만 원까지 지원된다. 지급된 지역화폐는 지급일로부터 180일 이내 사용해야 하며 미사용 금액은 자동 환수된다.

신청은 주소지 읍·면·동 행정복지센터 방문 접수 또는 경기도 농어민 기회소득 통합지원시스템을 통해 온라인으로도 할 수 있다.

여주시 관계자는 "농어민 기회소득 지원사업을 통해 농어업이 지닌 공익적 가치에 대한 사회적 보상이 이루어지고, 농어민의 안정적인 영농활동에도 도움이 되길 기대한다"며 "대상 농어민들의 많은 관심과 신청을 바란다"고 말했다.

#여주시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사김동연·추미애 경기지사 출마 선언…민주당 경선 '5파전'


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기