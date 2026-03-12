하남시, 이글루코퍼레이션 본사 위례신도시 이전 협약 체결

큰사진보기 ▲경기 하남시는 12일 ㈜이글루코퍼레이션과 본사 이전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. ⓒ 하남시 관련사진보기

경기 하남시는 12일 ㈜이글루코퍼레이션과 본사 이전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 기업 인프라가 상대적으로 부족했던 위례신도시에 중견기업 본사가 들어서는 첫 사례로, 지역 산업 기반 확대에 도움이 될 것으로 시는 기대하고 있다.㈜이글루코퍼레이션은 국내 정보보안 솔루션 기업으로 공공기관과 금융기관, 대기업 등을 대상으로 사이버 보안 관련 서비스를 제공하고 있다. 회사 측은 2029년까지 본사와 연구소 이전을 완료할 계획이며, 이전 이후 약 300명 이상의 인력이 하남시에 상주하게 될 예정이다.하남시는 기업 정착 지원을 위해 '기업 매니저' 제도를 운영할 계획이다. 기업 유치부터 정착까지 전 과정을 전담 직원이 지원하는 방식으로 교통·건축 등 관련 행정 절차를 원스톱으로 처리할 수 있도록 한다는 방침이다.이번 본사 이전은 하남시가 추진 중인 교산지구 AI 혁신 클러스터 조성 사업과도 연계될 것으로 전망된다. 시는 이를 통해 AI 산업 중심의 첨단 산업 생태계 형성과 기업 집적 효과가 나타날 것으로 보고 있다.하남시는 최근 4년간 이글루코퍼레이션을 포함해 13개 기업을 유치했으며 누적 투자액은 약 1조 원 규모다. 이를 통해 약 2500개의 일자리 창출 효과가 기대된다고 시는 설명했다.이득춘 이글루코퍼레이션 대표는 "본사 이전을 검토하는 과정에서 하남시의 비전과 입지 조건을 고려해 이전을 결정하게 됐다"고 밝혔다.이현재 하남시장은 "기업이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 조성하는 것이 도시 경쟁력 강화에 중요하다"며 "기업 유치와 산업 기반 확대를 위한 행정 지원을 이어가겠다"고 말했다.