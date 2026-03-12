용인시, 민간제안 산업단지 공모사업... 소부장 기업 생태계 강화

큰사진보기 ▲경기 용인시는 지역 내 성장관리권역을 대상으로 ‘민간제안 산업단지 공모’를 시작한다고 12일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

경기 용인시는 지역 내 성장관리권역을 대상으로 '민간제안 산업단지 공모'를 시작한다고 12일 밝혔다.이번 공모는 국토교통부가 올해 말 수립할 '2027~2029년 수도권 공업지역(산업단지) 공급계획'에 대비해 산업용지 수요를 사전에 파악하기 위함이다.대상지는 관내 성장관리권역으로 기흥·수지구 전역과 처인구 남사읍·이동읍·원삼면(목신리, 죽능리, 학일리, 독성리, 고당리, 문촌리) 일원이다. 신청자격은 산업입지법 제16조에 따른 개발사업 시행자 요건을 갖추고 2027~2029년 산업단지 물량을 공급받아 산업단지 조성을 추진하고자 하는 민간기업 등이다.시는 6월 30일까지 투자의향서를 받은 뒤 사업목적의 타당성, 시행가능성, 산업입지 적정성, 정책 부합성, 지역경제 활성화 효과, 지역사회 공헌도 등을 종합 검토해 오는 12월 '용인시 산업단지 물량 공급계획'을 수립할 예정이다.또한 시는 공모와 관련해 오는 25일 오후 2시 시청 3층 컨벤션홀에서 토목설계협회, 건축사협회, 행정사회, 민간기업 관계자 등이 참석하는 간담회를 개최한다. 간담회에서는 용인시 산업정책 방향, 산업용지(산업단지 및 산업단지 외 공업지역 개발사업) 공급방안 등을 설명할 계획이다.이상일 시장은 "삼성전자와 SK하이닉스가 합쳐 약 1000조 원 규모로 추진 중인 초대형 반도체 프로젝트가 본격화하고 있다"라며 "앵커기업 지원을 넘어 신규 산업용지 확보를 통해 소·부·장 기업의 투자 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.그러면서 "기업 유치를 통한 반도체 가치사슬(Value-Chain) 집적화가 가능해질 것으로 기대하며, 이를 기반으로 글로벌 반도체 클러스터의 핵심 거점을 구축하겠다"며 "이번 민간제안 산업단지 공모에 많은 기업이 참여해 주기를 바란다"고 했다.